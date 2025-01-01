MQL5 ReferenceWorking with databasesDatabaseFinalize
DatabaseFinalize
Removes a request created in DatabasePrepare().
void DatabaseFinalize(
Parameters
request
[in] Request handle received in DatabasePrepare().
Return Value
None.
Note
If the handle is invalid, the function sets the ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE error. You can check the error using GetLastError().
