Removes a request created in DatabasePrepare().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // request handle received in DatabasePrepare
   );

Parameters

request

[in]  Request handle received in DatabasePrepare().

Return Value

None.

Note

If the handle is invalid, the function sets the ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE error. You can check the error using GetLastError().

See also

DatabasePrepare, DatabaseExecute