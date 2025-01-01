- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Gets a field value as an array from the current record.
bool DatabaseColumnBlob(
Parameters
request
[in] Request handle received in DatabasePrepare().
column
[in] Field index in the request. Field numbering starts from zero and cannot exceed DatabaseColumnsCount() - 1.
data[]
[out] Reference to the array for writing the field value.
Return Value
Return true if successful, otherwise false. To get the error code, use GetLastError(), the possible responses are:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.
Note
The value can be obtained only if at least one DatabaseRead() call has been preliminarily made for 'request'.
To read the value from the next record, call DatabaseRead() preliminarily.
See also
DatabasePrepare, DatabaseColumnSize, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName