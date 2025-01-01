MQL5 ReferenceWorking with databasesDatabaseClose
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseClose
Closes a database.
|
void DatabaseClose(
Parameters
database
[in] Database handle received in DatabaseOpen().
Return Value
None.
Note
After calling DatabaseClose, all handles of requests to the database are automatically removed and become invalid.
If the handle is invalid, the function sets the ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE error. You can check the error using GetLastError().
See also