MQL5 Reference Working with databases DatabaseClose 

DatabaseClose

Closes a database.

void  DatabaseClose(
   int  database      // database handle received in DatabaseOpen
   );

Parameters

database

[in]  Database handle received in DatabaseOpen().

Return Value

None.

Note

After calling DatabaseClose, all handles of requests to the database are automatically removed and become invalid.

If the handle is invalid, the function sets the ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE error. You can check the error using GetLastError().

