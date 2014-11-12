为何在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 上的虚拟托管优于一般的 VPS

从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端上租用一台虚拟服务器是最优方式，它可确保不会打断您的交易机器人的工作，以及 信号 订阅。从本质上讲，它是一个模拟 VPS，不过它性能更佳，并且更适合应对一个交易者所要遇到的需求和挑战。服务器可以直接从您的 MetaTrader 里租用。仅需点击几次鼠标，即可将您的 EA、指标、脚本、信号订阅，连同它们的设置一起传送到虚拟服务器。虚拟托管云网络是专为 MetaTrader 平台研发的，并拥有许多本地解决方案。

当然，也有虚拟托管的替代品，但仔细观察就会发现，它们缺乏竞争力。我想到的第一件事就是用家里的电脑作为一个预算选项。它可以工作，但它无法保证稳定的互联网连接和不间断供电。一台 VPS 可以从互联网上的合适供应商那里租用。这是可行的，但它意味着需要手工搜索距离特定外汇经纪商的延迟最低的服务器。就像拼图不能适合所有人。





显然，为何不跳过这两个令人痛苦的搜寻过程，而选择符合您的交易需求的最佳定制方案。现在就来获得虚拟服务器，并尝试使用。您有免费的 24 小时托管，这样可以您就可以体会到我们提供的服务的所有优势！



















虚拟服务器 + 您的 MetaTrader = 为您的自主交易机器人提供 "多合一" 的强劲引擎

随着自动化交易及跟单业务的发展，虚拟托管变得无可替代。没有其它方式能够实现交易机器人和跟单成功交易者信号的不间断连续工作。本地虚拟托管极其适合在 MetaTrader 终端里启动交易机器人。并且，对于购自 应用市场 的机器人还有一个附带优点。与通常的 VPS 上启动带有许可证的程序不同，在本地虚拟托管中安装的程序不会占用许可证数量。

如果您不用 EA 交易，但激活了信号跟单，您将看到虚拟托管提供了您所需要的一切。它保证不会间断您的所有订阅工作。仅有 MetaTrader 能够令您一键获取位于服务器上的现成终端和正确的配置，并确保与您的交易商服务器延时最小。





虚拟服务器可以确保最小网络延迟



虚拟托管与普通 VPS 比较，最重要的优势之一，就是我们的服务器与经纪商的交易服务器更接近。它将交易操作的网络延迟降至最低。VPS 服务器可以位于任何位置，因为它们被设计用于广泛的任务，并且不可根据您的经纪商服务器进行定制工作。即使专业的外汇 VPS 服务通常有 1 或 2 个服务器的位置，但这并不能覆盖所有的经纪商。









如果您租用一个标准 VPS，您将需要通过试用纠错来找到合适自己的服务器类型。这很浪费时间和金钱，而且不能保证租用的 VPS 与经纪商的交易服务器延时最小。在 MetaTrader 中的虚拟托管足够优秀，您可以停止这种毫无结果的搜索。从您的终端直接租用服务器，并与普通 VPS 比较。您有免费的 24 小时，您可以连续或分次使用。





它简单的如同 ABC，因为虚拟终端不需要安装或设置。



虚拟托管的另一个优势就是启动一个终端的简单性。您不需要安装或设置终端。

创建的专用虚拟终端可以在虚拟托管中工作，并在您手工同步之后，从您的终端里接收所有的设置。仅需启动您的 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，打开需要的图表和品种，加载指标和 EA，指定终端设置，准备好自动交易。至此，您的所有需要就是从您的 MetaTrader 上租用一台虚拟服务器，并 执行迁移。









租用服务器非常容易，并且管理它也并不需要任何过多努力。启动，停止，取消托管和控制虚拟服务器资源的使用情况，可以立即从 MetaTrader 上得到。为此，一个完整订阅的账户，在导航栏会有一个图标，显示虚拟服务器的位置名称和状态。简单地调用上下文菜单，当您点击“详细信息”，您会得到控制和管理对话窗口。





在此，您可以启动并停止终端拷贝，同步客户终端与虚拟端的当前环境，如同磁盘空间和内存一样查看图表处理器的资源利用。必须强调的是，图表迁移，启动机器人和指标，以及跟单参数，只有您每次发出请求的时候，才会执行。这样，您就可以完全控制传输，启动机器人和信号订阅，因为它不会在客户端与虚拟端之间自动同步。



这就是为什么 MetaTrader 4/5 上的虚拟托管，比标准的 VPS 更好。

总结:



创建一个终端副本是很简单的，在您的 MetaTrader 平台上，您就可以做到这一点。 您可以轻松地租用一台服务器，与您的经纪商交易服务器的网络延迟最小。

您可以从您的客户端，控制连接到相关交易账户的虚拟终端的工作。

租金费自动扣除 - 在 MQL5 社区支付系统 或从您的交易账户。

您可以在免费的 24 小时试用期间测试虚拟托管。

交易通过 MetaTrader，从终端至租用的虚拟服务器，都是真实的逻辑。



您还有疑问吗？现在就去租一台虚拟服务器，启动一个虚拟终端，并查验本地托管的优势。



