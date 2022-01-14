Neden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'teki Sanal Barındırma Sıradan VPS'den Daha İyidir?

Doğrudan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminallerinden sanal bir sunucu kiralamak, alım satım robotlarınızın kesintisiz çalışması ve Sinyal abonelikleriyle çalışmak için en uygun yoldur. Esasen bu bir VPS analoğudur ancak yatırımcının karşılaştığı ihtiyaç ve zorlukları ele almak için daha iyi ve daha uygun yoldur. Sunucu doğrudan MetaTrader hesabınızdan kiralanabilir. Experts Advisors, göstergeler, script dosyaları ile birlikte Sinyal abonelikleri ve ayarların sanal sunucuya aktarılması için sadece birkaç fare tıklaması yeterlidir. Sanal Barındırma Bulut ağı, özellikle MetaTrader için geliştirilmiştir ve tüm yerel çözüm avantajlarına sahiptir.

Elbette sanal barındırmanın alternatifleri vardır ama daha yakından bakıldığında rekabet edemeyeceği görülmektedir. Akla gelen ilk şey, ev bilgisayarını bütçe seçeneği olarak kullanmak olur. İşe yarayabilir, ancak kesintisiz internet bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı garanti edilmez. İnternette bulunan uygun bir sağlayıcıdan VPS kiralanabilir. Bu mümkün olabilir ancak bu gerekli Forex aracısı ile minimum gecikme süresine sahip sunucunun manuel olarak araması demektir. Bu şekilde bir bulmaca herkese uymamaktadır.





Açıkçası, neden iki kötü arasından daha iyisini bulmaya ve alım satım gerekliliklerini karşılamak için özelleştirilmiş en iyi çözümü seçmeye yönelik bu acı verici süreci atlamıyorsunuz. Hemen bir sanal sunucu alın ve deneyin. 24 saat ücretsiz barındırma hakkınız vardır, böylece hizmetimizin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz!



















Sanal sunucu + MetaTrader hesabınız = otonom alım satım için robotlarınızın "hepsi bir arada" güçlü motorudur

Otomatik alım satım ve kopya alım satım geliştikçe, sanal barındırmanın yeri doldurulamaz hale gelmektedir. Alım satım robotları ve başarılı yatırımcı sinyalleri aboneliklerinin 24 saat boyunca tutarlı çalışmasını başarmanın başka bir yolu yoktur. MetaTrader terminallerinde yerel sanal barındırmayı, ister kendiniz yazmış, ister Market üzerinden satın almış veya üçüncü taraf Freelance geliştiriciler ile görevlendirmiş olsanız da herhangi bir alım satım robotunu başlatmak için idealdir. Bunun yerine, Market Programından satın alınan robotların ek bir avantajı vardır. İzin verilen kurulum sayısı, sıradan VPS lisanslı ürünler başlatmasından farklı değildir.

Experts ile alım satım yapmıyorsanız, ancak sinyalleri aktif olarak kullanıyor ve diğer yatırımcıların yatırımlarını kopyalıyorsanız, sanal barındırmanın ihtiyacınız olan her şeyi sunduğunu göreceksiniz. Tüm aboneliklerinizin kesintisiz çalışmasını garanti eder. Sadece MetaTrader ile birlikte, yatırımcınızla minimum gecikme sağlayan sizin seçtiğiniz sunucu üzerinden doğru yapılandırılmış ve hazır bir terminali tek tıklamayla elde edebilirsiniz.





Sanal bir sunucu minimum ağ gecikmesi sağlar



Sanal barındırmanın sıradan VPS'ye göre en önemli avantajlarından biri, sunucularımızın aracıların alım satım sunucularına yakınlığıdır. Alım satım işlemlerindeki ağ gecikmelerini minimuma indirir. VPS sunucuları, çok çeşitli görevler için tasarlandıkları ve aracıların sunucularıyla çalışmak üzere özelleştirilmedikleri için herhangi bir yere yerleştirilebilir. Uzmanlaşmış Forex VPS hizmetleri bile genellikle tüm aracıları kapsamayan 1 veya 2 sunucu konumuna sahiptir.









Standart bir VPS kiralarsanız, deneme yanılma yoluyla uygun sunucu türlerini kendiniz bulmanız gerekecektir. Bu, aracının alım satım sunucusu için kiralanan VPS'nin düşük gecikme süresine sahip olacağını garanti etmeyen bir zaman ve para kaybıdır. MetaTrader'daki sanal barındırma, bu sonuçsuz aramayı durdurmak için yeterince iyidir. Doğrudan terminalinizden bir sanal sunucu kiralayın ve sıradan bir VPS ile karşılaştırın. Sürekli olarak ücretsiz kullanabileceğiniz veya analiz yapabileceğiniz 24 saate sahipsiniz.





ABC kadar basittir çünkü, sanal terminal kurulum veya ayarlama gerektirmez



Sanal barındırmanın bir başka avantajı, terminal başlatmanın basit olmasıdır. Terminali kurmanız veya ayarlamanız gerekmez.

Sanal terminal, sanal barındırma ağında çalışmak için özel olarak oluşturulmuştur ve tüm ayarları manuel senkronizasyondan sonra doğrudan terminalinizden alır. Sadece MetaTrader 4 veya MetaTrader 5'inizi başlatın, gerekli grafikleri ve sembolleri açın, göstergeleri ve Expertleri başlatın, terminal ayarlarını belirleyin ve şimdi otomatik alım satım işlemlerine hazırsınız. Şimdi tek yapmanız gereken MetaTrader'ınızdan bir sanal sunucu kiralamak ve taşımayı gerçekleştirmektir.









Sunucuyu kiralamak çok kolaydır ve yönetmek herhangi bir çaba gerektirmez. Barındırmayı başlatma, durdurma, iptal etme ve sanal sunucu kaynağının kullanımı üzerinden kontrol etme, MetaTrader ile hemen gerçekleştirilebilir. Bunun için, tamamen abone olunan bir alım satım hesabı Navigator, konum adı ve sanal sunucunun durumu ile birlikte bir simgeye sahiptir. Basitçe bağlam menüsünü çağırın ve "Ayrıntılar"a tıkladığınızda kontrol ve yönetim diyalog penceresini göreceksiniz.





Orada terminal kopyasını başlatabilir ve durdurabilir, istemci terminalinin mevcut ortamını sanal olanla senkronize edebilir ve işlemci kaynak kullanımının yanı sıra disk alanı ve RAM grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Grafiklerinizin, başlatılan robotların ve göstergelerin yanı sıra kopyalama işlemi parametrelerin taşınmasının yalnızca isteğiniz üzerine gerçekleştirildiğini vurgulaması gereklidir. Bu şekilde, istemci terminali ile sanal terminal arasında otomatik senkronizasyon olmadığı için, başlatılan robotlarınızı ve sinyal aboneliklerinizi aktarma konusunda tam kontrole sahip olursunuz.



Bu nedenle MetaTrader 4/5'teki sanal barındırma standart VPS'den daha iyidir

Özetleme:



Terminal kopyası oluşturmak çok basittir ve bunu MetaTrader platformunuzdan yapabilirsiniz. Aracınızın alım satım sunucusuna minimum ağ gecikmesi ile kolayca sunucu kiralayabilirsiniz.

İlgili alım satım hesabına bağlı istemci terminalinizden sanal terminalin çalışmasını kontrol edebilirsiniz.

Kira ücreti - MQL5.community ödeme sisteminden veya alım satım hesabınızdan otomatik olarak düşülür.

Sanal barındırmayı 24 saatlik ücretsiz deneme süresiyle test edebilirsiniz.

MetaTrader ile alım satım yapmak, doğrudan terminalden sanal sunucu kiralamak gerçek anlamda mantıklıdır.



Hala şüpheniz mi var? Hemen sanal bir sunucu kiralayın, sanal terminal başlatın ve yerel barındırma avantajlarına göz atın!





Ayrıca bakınız: