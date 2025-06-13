关于发布虚拟主机的视频 新评论 MetaQuotes 2015.04.02 11:59 在我们 YouTube 频道上可以看到三段有关MetaTrader 4 和 5虚拟主机的新视频。现在，您只需6分钟就可了解 服务是如何工作的，它会带来什么益处以及您如何管理它的信息。 MetaTrader 4 和 5 虚拟主机将会帮助那些想要全天候24小时使用自动交易和信号的交易者们。它允许您创建平台的虚拟副本并为VPS（专用虚拟服务器）提供一个更好的选择，因为它已经应现代交易者的要求进行了开发。 我们服务的优势包括交易商服务的最小延迟，易于使用以及合理的价格。了解更多信息，请见文章 "为什么MetaTrader 4/5的虚拟主机要好于常规的VPS "。在这方面，已发布的视频展示了如何租用虚拟平台，管理其交易环境以及控制分配资源。花几分钟看看我们的视频，在金融市场会做得更好。 MetaQuotes Official www.youtube.com MetaQuotes Software Corp. is a developer of trading platforms for financial markets. Since its establishment in 2000, the Company has developed 5 trading pla... 文章 "MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台的群组交易" 文章: MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台的群组交易 4段关于如何从市场购买和租用自动交易的新视频 Hong Di Liu 2017.02.09 08:47 #1 请问虚拟主机租价位是多少，怎么样租法，谢谢。 hongbin fei 2017.02.11 13:01 #2 Hong Di Liu: 请问虚拟主机租价位是多少，怎么样租法，谢谢。无法看到界面，还不如一般的VPS Hong Di Liu 2017.02.26 12:15 #3 请问虚拟服务器租赁每月多少钱 Ziheng Zhuang 2017.03.01 15:03 #4 Hong Di Liu: 请问虚拟服务器租赁每月多少钱每月10美金。 Hong Di Liu 2017.03.25 05:37 #5 Ziheng Zhuang: 每月10美金。谢谢 y8u 2025.06.13 11:52 #6 购买了vps，为什么MT5上看软件链接的是Access Point JP 1,这个延迟好大啊，怎么调整一下 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我们 YouTube 频道上可以看到三段有关MetaTrader 4 和 5虚拟主机的新视频。现在，您只需6分钟就可了解 服务是如何工作的，它会带来什么益处以及您如何管理它的信息。
我们服务的优势包括交易商服务的最小延迟，易于使用以及合理的价格。了解更多信息，请见文章 "为什么MetaTrader 4/5的虚拟主机要好于常规的VPS "。在这方面，已发布的视频展示了如何租用虚拟平台，管理其交易环境以及控制分配资源。花几分钟看看我们的视频，在金融市场会做得更好。