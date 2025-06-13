关于发布虚拟主机的视频

我们 YouTube 频道上可以看到三段有关MetaTrader 4 和 5虚拟主机的新视频。现在，您只需6分钟就可了解 服务是如何工作的，它会带来什么益处以及您如何管理它的信息。





Virtual Hosting - 24 Hours Free
MetaTrader 4 和 5 虚拟主机将会帮助那些想要全天候24小时使用自动交易和信号的交易者们。它允许您创建平台的虚拟副本并为VPS（专用虚拟服务器）提供一个更好的选择，因为它已经应现代交易者的要求进行了开发。

我们服务的优势包括交易商服务的最小延迟，易于使用以及合理的价格。了解更多信息，请见文章 "为什么MetaTrader 4/5的虚拟主机要好于常规的VPS "。在这方面，已发布的视频展示了如何租用虚拟平台，管理其交易环境以及控制分配资源。

花几分钟看看我们的视频，在金融市场会做得更好。
MetaQuotes Official
  • www.youtube.com
MetaQuotes Software Corp. is a developer of trading platforms for financial markets. Since its establishment in 2000, the Company has developed 5 trading pla...
 
请问虚拟主机租价位是多少，怎么样租法，谢谢。
 
Hong Di Liu:
无法看到界面，还不如一般的VPS
 
请问虚拟服务器租赁每月多少钱
 
Hong Di Liu:
每月10美金。
 
Ziheng Zhuang:

每月10美金。


谢谢

 
购买了vps，为什么MT5上看软件链接的是Access Point JP 1,这个延迟好大啊，怎么调整一下
