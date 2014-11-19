MQL5 编程基础: 终端的全局变量

介绍

在 MQL4/5 的环境里有个有趣的工具 - 客户端的全局变量。它允许创建用于终端所有程序的共享数据存储区域。此外，该区域的生存期不会因终端关闭而停止。本文建议采用面向对象编程工具，以便清晰的理解什么是终端的全局变量。

在文章的以后部分，除非另有说明，客户端全局变量将被称作“全局变量”。

1. 全局变量，函数

从一个程序员的角度，全局变量是一个已命名的内存区域，可用于交易终端的所有工作程序。新程序员应该注意的是，如果有几个终端同时工作，它们之中的每一个都有自己独立的全局变量内存空间。它们不会重叠。



该语言的开发者在文档中规定了 11 个函数可与全局变量工作。

有关理论可以在 MQL4 教科书的 "全局变量" 章节找到。



在下一章节我将使用 面向对象编程 工具来实现设置任务。





2. 类 CGlobalVar

以面向对象编程的思想指导，让我们创建一个类 CGlobalVar，它将直接负责一个全局变量的对象。

class CGlobalVar : public CObject { private : string m_name; double m_value; datetime m_create_time; datetime m_last_time; bool m_is_temp; public : void CGlobalVar( void ); void CGlobalVar( const string _var_name, const double _var_val, const datetime _create_time); void ~CGlobalVar( void ){}; bool Create( const string _var_name, const double _var_val= 0.0 , const bool _is_temp= false ); bool Delete( void ); bool IsGlobalVar( const string _var_name, bool _to_print= false ); bool Value( const double _var_val); bool ValueOnCondition( const double _var_new_val, const double _var_check_val); string Name( void ) const ; datetime CreateTime( void ) const ; datetime LastTime( void ); template < typename T> T GetValue(T _type) const ; bool IsTemporary( void ) const ; private : string FormName( const string _base_name, const bool _is_temp= false ); };

一个类要包括什么？对于一个最小的属性列表，我会选择以下属性:

变量名;

变量值;

创建时间;

最后调用时间;

临时变量特征。

而类方法，它们如下所见:

创建;

删除;

检查存在;



设置新值;

按条件设置新值;

接收名称;

接收值;

接收临时变量标志。

该 CGlobalVar::GetValue 方法应该分别论及。它是一个模板方法。它返回用户作为参数设置的变量值的数据类型。



这里的问题是，在 MQL 中，一个函数只能通过参数来传递。因此需要添加一个假参数。

让我们创建测试脚本 Globals_test1.mq5，它将与 CGlobalVar 对象类型工作。

#include "CGlobalVar.mqh" void OnStart () { CGlobalVar gVar1; if (gVar1.Create( "Gvar1" , 3.123456789101235 , true )) { Print ( "

---=== A new global var ===---" ); PrintFormat ( "Name: \"%s\"" ,gVar1.Name()); PrintFormat ( "Is temporary: %d" ,gVar1.IsTemporary()); double d= 0.0 ; double dRes=gVar1.GetValue(d); PrintFormat ( "Double value: %0.15f" ,dRes); float f= 0.0 ; float fRes=gVar1.GetValue(f); PrintFormat ( "Float value: %0.7f" ,fRes); string s= NULL ; string sRes=gVar1.GetValue(s); PrintFormat ( "String value: %s" ,sRes); double new_val= 3.191 ; if (gVar1.Value(new_val)) PrintFormat ( "New value is set: %f" ,new_val); new_val= 3.18 ; if (gVar1.ValueOnCondition( 3.18 , 3.191 )) PrintFormat ( "New value on conditionis set: %f" ,new_val); } }

创建全局变量如下:

gVar1.Create( "Gvar1" , 3.123456789101235 , true )

第一个参数是将来的变量基本组件，变量名 ("Gvar1")，第二个参数是值 (3.123456789101235)，第三个参数表明该变量是临时的 (true)。

变量名则通过添加程序名称和类型至基本组件来创建。

在我的案例中，它是:



Gvar1 - 基本组件;

prog_Globals_test1 - 创建变量的程序 (它的名称是 Globals_test1); 程序类型 - scr (脚本)。



按下 F3 键，下面的条目将出现在 MetaTrader 5 窗口的全局变量列表中:





图例.1. 变量 Test_temp_var1_prog_Globals_test1_scr 的值等于 3.18



当它启动并成功实现，以下条目在 "Experts" 日志中输出:

KP 0 10 : 20 : 20.736 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) ---=== A new global var ===--- EH 0 10 : 20 : 21.095 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) Name: "Gvar1_temp_prog_Globals_test1_scr" LF 0 10 : 20 : 21.876 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) Is temporary: 1 MO 0 10 : 20 : 31.470 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) Double value : 3.123456789101235 KG 0 10 : 20 : 31.470 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) Float value : 3.1234567 OP 0 10 : 20 : 31.470 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) String value : 3.123456789101235 RH 0 10 : 20 : 31.470 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) New value is set : 3.191000 DJ 0 10 : 20 : 31.470 Globals_test1 (AUDUSD.e,H1) New value on conditionis set : 3.180000

变量值的不同数据类型打印在日志中。



如果 MetaTrader 5 终端重启，则 Gvar1_temp_prog_Globals_test1_scr 变量从全局列表中消失。发生这样的情况是因为作为临时变量，它只能在终端打开时生存。

在 MQL4/5 中，全局变量接收数据时，没有办法查知变量是否为临时。识别一个临时变量的最简单方法，也许就是在变量名中添加一个关键字。例如，可以在变量名中附加后缀 "temp" 。然而，通过这种方式创建的全局变量名称有一个明显的缺点，特别是那些使用其它程序，而非 CGlobalVar 类创建的变量。

在某些时候，我想知道有多少，以及如何迅速地创建全局变量。

我稍微修改了一下之前的脚本，并把它命名为 Globals_test2.mq5。它将以不同的运行数量启动。我在每次运行并删除变量后重新启动终端。

#property script_show_inputs #include "CGlobalVar.mqh" input uint InpCnt = 10000 ; void OnStart () { uint start= GetTickCount (); for ( uint idx= 0 ;idx< InpCnt ;idx++) { CGlobalVar gVar; if (!gVar.Create( "Test_var" + IntegerToString (idx+ 1 ),idx+ 0.15 , true )) Alert ( "Error creating a global variable!" ); } uint time= GetTickCount ()-start; PrintFormat ( "Creation of %d global variables took %d ms" ,InpCnt,time); }

这是结果 (图例.2)。





图例.2. 创建临时全局变量的时间开销



类似的完全的全局变量的测试结果显示在图例.3。创建它们不需花费太久。



其背后的原因是，这些变量都保存到磁盘上位于 Profiles 文件夹中的 gvariables.dat 文件。







图例.3. 创建完全的全局变量的时间开销

我不认为有必要创建这么多的全局变量。我进行这种评估只是出于好奇。



在下一个里程，我们将用一组全局变量来工作。







3. CGlobalVarList 类

为规划与全局变量的工作，我们要创建一个 CGlobalVarList 类型的列表类全局变量。这个列表类型是标准列表类 CList 的子类。

类的声明可以表示为:

class CGlobalVarList : public CList { private : ENUM_GVARS_TYPE m_gvars_type; public : void CGlobalVarList( void ); void ~CGlobalVarList( void ){}; bool LoadCurrentGlobals( void ); bool KillCurrentGlobals( void ); virtual bool Save( const int _file_ha); virtual bool Load( const int _file_ha); void Print ( const int _digs); void SetGvarType( const ENUM_GVARS_TYPE _gvar_type); private : bool CheckGlobalVar( const string _var_name); };

如果与当前全局变量连接的对象包含在 CGlobalVarList 类型列表之中，则使用 CGlobalVarList::LoadCurrentGlobals 方法。



bool CGlobalVarList::LoadCurrentGlobals( void ) { ENUM_GVARS_TYPE curr_gvar_type= this .m_gvars_type; int gvars_cnt= GlobalVariablesTotal (); for ( int idx= 0 ;idx<gvars_cnt;idx++) { string gvar_name= GlobalVariableName (idx); if ( this .CheckGlobalVar(gvar_name)) continue ; double gvar_val= GlobalVariableGet (gvar_name); datetime gvar_time= GlobalVariableTime (gvar_name); CGlobalVar *ptr_gvar= new CGlobalVar(gvar_name,gvar_val,gvar_time); if ( CheckPointer (ptr_gvar)== POINTER_DYNAMIC ) { if (curr_gvar_type>GVARS_TYPE_ALL) { bool is_temp=ptr_gvar.IsTemporary(); if (curr_gvar_type==GVARS_TYPE_FULL) { if (is_temp) continue ;} else if (curr_gvar_type==GVARS_TYPE_TEMP) { if (!is_temp) continue ;} } if ( this .Add(ptr_gvar)>- 1 ) continue ; } return false ; } return true ; }

此方法读取所有全局变量，并将它们包含到列表中。



而 m_gvars_type 属性控制包含全局变量的类型。它是一个 ENUM_GVARS_TYPE 类型的枚举:

enum ENUM_GVARS_TYPE { GVARS_TYPE_ALL=- 1 , GVARS_TYPE_FULL= 0 , GVARS_TYPE_TEMP= 1 , };

让我们假设在 CGlobalVarList 列表初始化之前，有一个全局变量集合如图例.4 所示。





图例.4. 全局变量简略集合



我们要检查这个集合是否将要进行列表正确性处理。为进行检查，将要创建 Globals_test3.mq5 测试脚本。



#include "CGlobalVarList.mqh" void OnStart () { CGlobalVarList gvarList; gvarList.LoadCurrentGlobals(); PrintFormat ( "Number of variables in the set: %d" ,gvarList.Total()); }

脚本启动之后，新的全局变量 (以黄色高亮显示) 出现，发生这种情况有点出乎意料 (图例.5)。







图例.5. 新的全局变量集合



打印的字符串如:

2014.10 . 21 11 : 35 : 00.839 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Number of variables in the list: 10

此事发生，因为在 CGlobalVarList::LoadCurrentGlobals 方法的声明里有 CGlobalVar::Create 方法的引用。

这就意味着新的全局变量是在这个语句里面创建的:



if (ptr_gvar.Create(gvar_name,gvar_val))

此外，全局变量索引因为新的变量出现而改变。这就是因何原因造成的混乱。



我推荐用低活性的方法替代 CGlobalVar::Create 方法。带参数的构造函数必须加入 CGlobalVar 类中，这样就可以在列表中存取变量。

修改后的 CGlobalVarList::LoadCurrentGlobals 方法如下所示:

bool CGlobalVarList::LoadCurrentGlobals( void ) { int gvars_cnt= GlobalVariablesTotal (); for ( int idx= 0 ;idx<gvars_cnt;idx++) { string gvar_name= GlobalVariableName (idx); double gvar_val= GlobalVariableGet (gvar_name); datetime gvar_time= GlobalVariableTime (gvar_name); CGlobalVar *ptr_gvar= new CGlobalVar(gvar_name,gvar_val,gvar_time); if ( CheckPointer (ptr_gvar)== POINTER_DYNAMIC ) if ( this .Add(ptr_gvar)>- 1 ) continue ; return false ; } return true ; }

脚本在修改后工作正确。得到以下打印记录:

2014.10 . 21 11 : 38 : 04.424 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Number of variables in the list: 6

然后，我们将添加功能，允许删除和打印清单。

现在 Globals_test3.mq5 脚本看上去像:

#include "CGlobalVarList.mqh" input ENUM_GVARS_TYPE InpGvarType =GVARS_TYPE_FULL; void OnStart () { CGlobalVarList gvarList; gvarList.SetGvarType( InpGvarType ); gvarList.LoadCurrentGlobals(); Print ( "Print the list before deletion." ); gvarList. Print ( 10 ); if (gvarList.KillCurrentGlobals()) { Print ( "Print the screen after deletion." ); gvarList. Print ( 10 ); } }

我们继续完成任务，创建 10 个多元全局变量 (图例.6)。





图例.6. 多元全局变量

仅有完全的变量包含在我们的列表 gvarList 。之后它们将被删除。



日志 "Expert" 包括以下内容:

MG 0 11 : 05 : 01.113 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Print the list before deletion. KL 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) OI 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) ---===Local list===--- QS 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Global variable type: GVARS_TYPE_FULL RI 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Total number of global variables: 10 EG 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Number of global variables in current list: 5 RN 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Gvar # 1 , name - gVar10_prog_test1_scr, value - 16.6400000000 KP 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Gvar # 2 , name - gVar2_prog_test1_scr, value - 4.6400000000 GR 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Gvar # 3 , name - gVar4_prog_test1_scr, value - 7.6400000000 RD 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Gvar # 4 , name - gVar6_prog_test1_scr, value - 10.6400000000 LJ 0 11 : 05 : 01.613 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Gvar # 5 , name - gVar8_prog_test1_scr, value - 13.6400000000 EH 0 11 : 06 : 18.675 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Print the list after deletion. FS 0 11 : 06 : 19.003 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) JJ 0 11 : 06 : 19.003 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) ---===Local list===--- HN 0 11 : 06 : 19.003 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Global variable type: GVARS_TYPE_FULL KH 0 11 : 06 : 19.003 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Total number of global variables: 5 QP 0 11 : 06 : 19.003 Globals_test3 (AUDUSD.e,H1) Number of global variables in the current list: 0

此列表仅包括正确创建地完全的全局变量。



然后将之清除，只在终端里留下 5 个临时变量 (图例.7)。







图例.7. 临时全局变量

预定任务完成。

在 CGlobalVarList 类中，保存数据至文件以及从文件中加载数据的方法均已实现。







4. 实际应用

众所周知，MQL 4/5 是一个专用的编程语言。它用来创建程序化的交易策略。这就是为什么该语言的所有工具，都被考虑用来正规化确定的交易想法。

在 MQL5 平台上有足够多的 EA 与全局变量链接的例程。今天，我建议仔细观察，何时需要实现程序控制的情况。



让我们设想有个基于基于模块化的 "Globals_test_EA" 交易机器人代码:

int OnInit () { return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); } void OnTick () { Main(); }

主模块看着像:

void Main( void ) { for ( int idx= 0 ;idx<GVARS_LIST_SIZE;idx++) SetFlag(idx, false ); if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) if ( MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED )) { Open(); Close(); Trail(); } }

这个主模块包括 3 个组成部分:

开仓模块; 平仓模块; 追随止损模块。

现在，我们需要创建全局变量用于程序执行的阶段控制。

模块的组成中有三个阶段。每个阶段有两个控制点。第一个点控制模块开始工作，第二个点控制模块结束工作。

控制点以全局变量的形式实现。



所以，我们需要六个全局变量，名称如下:

string gVar_names[ 6 ]= { "gvarOpen_start" , "gvarOpen_finish" , "gvarClose_start" , "gvarClose_finish" , "gvarTrail_start" , "gvarTrail_finish" };

所有模块的标志在 Main() 函数的开始设置，并且在每个单独的模块中被清除。不用说，我们正在谈论的就是 "own" 标志。例如，让我们参考 Open() 模块:

void Open( void ) { Comment (curr_module+ __FUNCTION__ ); if (! IsStopped ()) { SetFlag( 0 , true ); { Sleep ( 1250 ); } SetFlag( 1 , true ); } }

在模块执行时，程序工作在 Open() 块中，会有注释出现在图表窗口。



然后，如果程序没有被强制关闭，则将控制传递到设置/清除相应标志的函数。万一，在任何控制点清除标志失败，该模块则认为没有完成工作。



与全局变量工作的模块阶段跟踪模式，表示在图例.8。





图例.8. 处理标志序列模式

例如，"Globals_test_EA" EA 被加载到图表，并操作正常。



当我从图表中删除 EA，以下条目出现在日志中:

2014.10 . 22 20 : 14 : 29.575 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Program forced to terminate before execution: <<Open_finish>>

因此，中断 EA 位于 Open() 模块。

按下 F3 键打开全局变量列表 (图例.9)。





图例.9. 用于 "Globals_test_EA" EA 的全局变量

通过查看列表，只有负责 Open() 模块开始工作的标志被归零。



它看起来像故障，可以在开仓、平仓、修改命令执行失败时被检测到。



在同一图表里重新启动机器人，以下信息将会显示在日志里:

RQ 0 20:28:25.135 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Non-zero value for: < <Open_finish> > CL 0 20:28:25.135 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Non-zero value for: < <Close_start> > DH 0 20:28:25.135 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Non-zero value for: < <Close_finish> > ES 0 20:28:25.135 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Non-zero value for: < <Trail_start> > RS 0 20:28:25.135 Globals_test_EA (EURUSD.e,H1) Non-zero value for: < <Trail_finish> >

这样，我们就会收到关于程序阶段的故障报警。这导致了另外一个问题。如果这些阶段失败，可以做什么？这是另外一个故事。







结论

在本文中，我演示了 面向对象 的 MQL5 语言，用于创建对象，并与终端的全局变量协同工作。



使用全局变量作为控制点实现程序阶段服务的例子。

与往常一样，欢迎任何意见，建议和建设性的批评。





