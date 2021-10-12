일반 VPS보다 MetaTrader4, MetaTrader5 가상 호스팅이 더 나은 이유

MetaTrader4와 MetaTrader5 터미널에서 가상 서버를 임대하면 사용 중인 트레이딩 로봇이나 구독 중인 시그널 작동에 방해를 받지 않게 됩니다. VPS와 비슷한 방법이지만 투자자들의 필요와 투자자들이 직면하는 과제에는 훨씬 더 적합한 시스템이죠. 해당 서버는 MetaTrader에서 직접 빌릴 수 있습니다. 단 몇 번의 마우스 클릭이면 EA, 인디케이터, 구독 시그널 등을 포함한 모두가 가상 서버로 옮겨집니다. 가상 클라우드 호스팅 네트워크는 MetaTrader 전용으로 개발되었으며 따라서 네이티브 솔루션으로서의 장점을 가지고 있습니다.

물론 가상 호스팅을 대체할 수 있는 방법이 있기는 하지만 자세히 살펴보면 가상 호스팅이 최선의 선택임을 알 수 있습니다. 우선 비용 절감을 위해 가정용 컴퓨터를 이용할 수 있겠네요. 하지만 안정적인 인터넷 연결이나 지속적인 전원 공급이 보장되지는 않죠. 온라인에서 VPS 프로바이더를 찾으면 될 것 같은데요. 하지만 여러분이 이용하는 브로커 서버에 대한 지연 시간을 최소화하는 서버를 일일이 찾아야 합니다. 모두가 쉽게 할 수 있는 건 아니죠.





여러분의 필요에 맞게 개발된 해결책이 있는데 뭣하러 복잡한 과정을 거치나요? 지금 바로 가상 서버를 이용해 보세요. 가상 서버의 장점을 꼼꼼히 살펴볼 수 있도록 24시간 무료 체험을 제공해 드립니다.



















가상 서버+MetaTrader=트레이딩 로봇을 위한 강력한 '올인원' 엔진

자동 트레이딩 및 카피 트레이딩 이용자가 많아지면서 가상 호스팅은 필수가 되었습니다. 트레이딩로봇이나 여러분의 롤모델인 투자자의 신호를 24시간 내내 이용하고 따르는 데에는 이 방법밖에 없으니까요. 네이티브 가상 호스팅을 이용하면 여러분이 직접 트레이딩 로봇을 개발했는지, 마켓에서 구입했는지 또는 프리랜서 서비스를 통해 주문을 했는지의 여부와 관계 없이 MetaTrader 터미널에서 트레이딩 로봇을 이용할 수 있습니다. 오히려 프로그램 마켓에서 구입한 트레이딩 로봇은 추가적인 이점을 가지죠. 일반 VPS에서 라이선스가 부여된 제품을 사용할 때와는 달리 설치 가능한 프로그램의 수가 동일하기 때문이죠.

EA는 사용하지 않지만 시그널을 이용하고 또 카피 트레이딩을 하신다면 가상 호스팅이 필요한 모든 것을 제공해 준다는 걸 알게되실 겁니다. 구독 중인 시그널을 끊임없이 좇을 수 있죠. 오직 MetaTrader만이 브로커 서버와의 지연을 최소화하면서도 모든 설정이 올바르게 반영된 터미널을 여러분이 원하는 서버로 옮길 수 있습니다.





네트워크 지연을 최소화하는 가상 서버



일반 VPS 대비 가상 호스팅의 가장 큰 장점 중 하나는 바로 가상 호스팅 서버와 브로커 서버의 근접성입니다. 덕분에 거래 시 네트워크 지연이 최소화되죠. 일반 VPS 서버는 브로커 서버만을 대상으로 개발된 것이 아니므로 그 위치를 알 수 없습니다. 외환 거래 전용 VPS 서비스 조차도 1개 또는 2개의 서버 위치를 가지고 있으며 모든 브로커에 적용할 수도 없습니다.









일반 VPS를 임대하는 경우, 직접 시행착오를 겪으며 알맞은 서버를 골라내야 합니다. 돈은 돈대로 시간은 시간대로 낭비하면서 브로커의 서버에 맞지도 않는 VPS를 임대하게 되죠. MetaTrader의 가상 호스팅을 이용하면 이를 방지할 수 있습니다. 터미널에서 직접 가상 서버를 임대해 일반 VPS와 비교해 보세요. 24시간 동안 연이어 이용하거나 24시간을 여러 번으로 나누어 이용할 수 있습니다.





추가적인 설치나 설정이 필요 없으므로 이용 방법 또한 매우 간단합니다.



이게 바로 가상 호스팅의 또 다른 장점이죠. 터미널을 설정하거나 설치할 필요가 없다는 점 말입니다.

가상 호스팅 네트워크 전용으로 고안된 가상 터미널은 수동 동기화를 통해 터미널의 모든 설정을 수신합니다. MetaTrader4 또는 MetaTrader5를 실행하고, 필요한 차트와 통화쌍을 열고, 인디케이터와 EA를 런칭하고, 터미널 설정을 완료하면 자동 거래 준비가 완료됩니다. 이제 MetaTrader에서 가상 서버를 임대한 후 마이그레이션만 하면 됩니다.









서버 임대는 매우 간단하며 따로 관리를 할 필요도 없습니다. MetaTrader를 통해 가상 서버 리소스 사용을 제어하고 호스팅을 시작, 중지, 취소할 수 있습니다. 거래 계정 네비게이터에 가상 서버 위치 및 상태를 나타내는 아이콘이 나타납니다. 컨텍스트 메뉴의 '세부 사항'을 클릭하면 제어창이 뜨는데요.





여기서 터미널 복사 시작 및 중지, 클라이언트 터미널 환경 동기화, 프로세서 리소스 사용 차트, 디스크 공간 및 RAM 공간 확인을 할 수 있습니다. 차트, 트레이딩 로봇, 인디케이터 및 모든 카피 트레이딩 매개 변수는 요청을 통해서만 이루어 집니다. 자동 동기화가 불가능하기 때문에 마이그레이션 및 동기화에 대한 완전한 컨트롤이 가능하죠.



이게 바로 일반 VPS보다 MetaTrader4/5의 가상 호스팅이 나은 이유랍니다.

결론



터미널 카피는 MetaTrader 플랫폼에서 바로 실행할 수 있는 아주 쉬운 작업입니다. 브로커 서버에 대한 딜레이를 최소화하는 서버 또한 간편하게 빌릴 수 있죠.

여러분의 거래 계좌와 연결된 클라이언트 터미널에서 직접 가상 터미널을 컨트롤할 수 있습니다.

서버 임대료는 MQL5.community 지불 시스템 또는 거래 계좌를 통해 자동으로 납부됩니다.

24시간 동안 무료로 가상 호스팅을 체험해 볼 수 있습니다.

MetaTrader를 이용하신다면 터미널에서 곧바로 가상 서버를 임대하는 게 적합한 방법입니다.



아직도 고민 중이신가요? 지금 바로 가상 서버를 임대해 가상 터미널을 이용해 보고 네이티브 호스팅의 장점을 느껴 보세요!





