Porque a Hospedagem Virtual no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5 são Melhores que os VPS Usuais

Alugar um servidor virtual diretamente dos terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5 é a melhor maneira de garantir um trabalho ininterrupto de seus robôs de negociação e das assinaturas de Sinais. Essencialmente, ele é análogo a um VPS, no entanto, ele é melhor e mais adequado para atender às necessidades e desafios que um trader se depara. O servidor pode ser alugado diretamente do seu MetaTrader. Isto leva apenas alguns cliques do mouse para que os Expert Advisors, indicadores, scripts, juntamente com as assinaturas de Sinais e as configurações sejam transferidos para o servidor virtual. A rede de hospedagem virtual em nuvem foi desenvolvido especialmente para o MetaTrader, possuindo todas as vantagens de uma solução nativa.

Certamente, existem alternativas para a hospedagem virtual, mas um olhar mais atento revela que elas acabam sendo pouco competitivas. A primeira coisa que vem à mente é utilizar um computador em casa como uma opção de orçamento. Ela poderia funcionar, no entanto, não é possível garantir uma conexão de internet estável e uma fonte de alimentação ininterrupta. Um VPS pode ser alugado a partir de um provedor adequado encontrado na internet. Isso poderia ser viável, mas isso implica na busca manual de um servidor que tenha o mínimo de latência com a sua corretora de Forex. Esse enigma não se adequa a todos.





A situação é clara, por que não pular esse processo doloroso de escolha entre esses dois males e optar pela melhor solução personalizada, que atende às suas necessidades de negociação. Obtenha um servidor virtual agora e faça o teste. Você terá 24 horas de hospedagem gratuita para que você possa apreciar todas as vantagens de nosso serviço!



















Servidor virtual + seu MetaTrader = um motor potente "tudo em um" para uma negociação autônoma com seus robôs

Com a negociação automatizada e o desenvolvimento da cópia de negociações, a hospedagem virtual tornou-se insubstituível. Não há outra maneira de conseguir que os robôs de negociação e as assinaturas de sinais dos traders bem sucedidos trabalhem durante 24 horas por dia de forma consistente. A hospedagem virtual nativa se adequa para o lançamento de qualquer robô de negociação nos terminais MetaTrader, independentemente se foi você que desenvolveu, comprou do mercado ou foi desenvolvido por terceiros na seção Freelance. E para os robôs comprados no Mercado, eles possuem uma vantagem adicional. O número de instalações permitidas não se alteram, ao contrário do que ocorre no lançamento de produtos licenciados em um VPS comum.

Se você não negocia com Experts, mas usar ativamente os sinais e copiar outras negociações dos traders, você irá ver que a hospedagem virtual oferece tudo o que você precisa. Ela garante um trabalho ininterrupto de todas as suas subscrições. Somente com o MetaTrader você pode, com apenas um clique, obter um terminal corretamente configurado, pronto e localizado no servidor de sua escolha, garantindo o mínimo de latência com o trader.





Um servidor virtual garante atrasos mínimos de rede



Uma das vantagens mais importantes da hospedagem virtual sobre a VPS comum é a proximidade dos nossos servidores com os servidores de negociação das corretoras. Isso reduz ao mínimo os atrasos de rede nas operações de negociação. Os servidores VPS podem estar localizados em qualquer lugar já que eles são projetados para uma ampla gama de tarefas e não são personalizados para trabalhar com os servidores das corretoras. Mesmo serviços VPS especializados em Forex, geralmente possuem um ou dois locais de servidores, que não cobrem todas as corretoras.









Se você alugar um VPS padrão, você terá que encontrar os tipos adequados de servidores para você através da tentativa e erro. Isto é um desperdício de tempo e dinheiro, pois não há garantias que o VPS alugado terá baixa latência para o servidor de negociação da corretora. A hospedagem virtual no MetaTrader é suficiente para cessar esta busca infrutífera. Alugue um servidor virtual diretamente de seu terminal e compare com um VPS comum. Você tem 24 horas gratuitas para poder usá-la de forma contínua ou em partes.





É tão simples quanto o "ABC", pois o terminal virtual não requer instalação nem configurações adicionais



Outra vantagem da hospedagem virtual é a simplicidade de iniciar um terminal. Você não precisa instalar ou configurar o terminal.

O terminal virtual foi criado especialmente para trabalhar na rede de hospedagem virtual, ele recebe todas as configurações do seu terminal após a sincronização manual. Basta iniciar seu MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, abara os gráficos e símbolos necessários, inicie os indicadores e Experts, especifique as configurações do terminal e você estará pronto para negociar de forma automatizada. Agora tudo que você precisa fazer é alugar um servidor virtual do seu MetaTrader e realizar a migração.









Alugar um servidor é muito fácil e não é preciso nenhum esforço para gerencia-lo. Iniciar, parar, cancelar a hospedagem e o acompanhamento sobre o uso dos recursos do servidor virtual estão disponíveis diretamente do terminal MetaTrader. Para fazer isso, vá até a sua conta de negociação no Navegador, você encontrará um ícone contendo a localização e o nome do servidor virtual. Basta abrir o menu de contexto e quando você clicar em "Detalhes" você terá a janela de controle e gestão.





Lá você pode iniciar e parar a cópia de um terminal, sincronizar o ambiente atual do terminal do cliente com o virtual e visualizar os gráficos d utilização de recursos do processador, bem como o espaço em disco e a memória RAM. Devemos enfatizar que a migração de seus gráficos, robôs e indicadores lançados, bem como os parâmetros sobre a cópia das negociações são realizadas apenas por sua solicitação. Desta forma, você possui total controle sobre a transferência de seus robôs lançados e assinaturas de sinal, já que não há uma sincronização automática do terminal do cliente e o virtual.



É por isso que a hospedagem virtual no MetaTrader 4/5 é melhor do que os VPS comuns

Resumindo:



Criar uma cópia do terminal é muito simples e você pode fazer isso em sua plataforma MetaTrader. Você pode facilmente alugar um servidor com latência mínima entre a rede e o servidor de negociação de sua corretora.

Você pode controlar o trabalho do terminal virtual a partir do seu terminal cliente, conectado à conta de negociação relevante.

A taxa de aluguel é descontado automaticamente do Sistema de pagamento MQL5.community ou a partir de sua conta de negociação.

Você pode testar a hospedagem virtual gratuitamente em um período de 24 horas.

É extremamente lógico alugar um servidor virtual a partir do terminal se você realiza negociações através do MetaTrader.



Você ainda está em dúvida? Alugue um servidor virtual agora mesmo, inicie um terminal virtual e confira as vantagens da hospedagem nativa!



