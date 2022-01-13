Pourquoi l'hébergement virtuel sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5 est meilleur que les VPS habituels

La location d'un serveur virtuel directement depuis les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5 est le moyen optimal d'assurer un travail ininterrompu de vos robots de trading et de Signaux MetaTrader Il s'agit essentiellement d'un analogue d'un VPS, bien qu'il soit meilleur et plus adapté pour répondre aux besoins et aux défis rencontrés par un trader. Le serveur peut être loué directement depuis votre MetaTrader. Il suffit de quelques clics de souris pour que les Experts Advisors, les indicateurs, les scripts ainsi que les abonnements aux Signaux et les paramètres soient transférés vers le serveur virtuel. Le réseau Virtual Hosting Cloud a été développé spécialement pour MetaTrader et présente tous les avantages d'une solution native.

Certes, il existe des alternatives à l'hébergement virtuel mais un examen plus attentif révèle qu'elles ne sont pas compétitives. La première chose qui vient à l'esprit est d'utiliser un ordinateur domestique comme option budgétaire. Cela pourrait fonctionner, mais une connexion Internet stable et une alimentation électrique ininterrompue ne sont pas garanties. Un VPS peut être loué auprès d'un fournisseur approprié trouvé sur Internet. Cela pourrait être faisable, mais cela implique une recherche manuelle d'un serveur ayant une latence minimale avec le broker Forex requis. Un tel puzzle ne convient pas à tout le monde.





De toute évidence, pourquoi ne pas ignorer ce processus douloureux consistant à trouver le moindre de deux maux et opter pour la meilleure solution personnalisée afin de répondre à vos besoins de trading. Obtenez un serveur virtuel dès maintenant et essayez-le. Vous disposez de 24h d'hébergement gratuit pour profiter de tous les avantages de notre service !



















Serveur virtuel + votre MetaTrader = puissant moteur « tout en un » pour le trade autonome de vos robots

À mesure que le trade automatisé et le copy trading se développent, l'hébergement virtuel devient irremplaçable. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir un travail cohérent 24 heures sur 24 des robots de trading et des abonnements aux signaux des traders performants. L'hébergement virtuel natif convient parfaitement au lancement de robots de trading dans les terminaux MetaTrader, que vous les ayez écrits vous-même, que vous les ayez achetés sur le marché ou que vous ayez mandaté des développeurs tiers dans le Freelance. Au contraire, les robots achetés sur le Marché de Programme ont un avantage supplémentaire. Le nombre d'installations autorisées ne change pas contrairement au lancement de produits sous licence sur un VPS habituel.

Si vous ne négociez pas avec des experts mais utilisez activement des signaux et copiez les offres d'autres traders, vous verrez que l'hébergement virtuel offre tout ce dont vous avez besoin. Il garantit un travail continu de tous vos abonnements. Seulement avec MetaTrader, pouvez-vous en un seul clic obtenir un terminal correctement configuré et prêt situé sur le serveur de votre choix assurant une latence minimale avec votre trader.





Un serveur virtuel garantit des délais de réseau minimaux



L'un des avantages les plus importants de l'hébergement virtuel par rapport au VPS ordinaire est la proximité de nos serveurs avec les serveurs de trading des brokers. Il réduit au minimum les retards du réseau lors des opérations de trading. Les serveurs VPS peuvent être situés n'importe où car ils sont conçus pour un large éventail de tâches et ne sont pas personnalisés pour fonctionner avec les serveurs des brokers. Même les services Forex VPS spécialisés ont généralement 1 ou 2 emplacements de serveur, qui ne couvrent pas tous les brokers.









Si vous louez un VPS standard, vous devrez trouver vous-même les types de serveurs appropriés par essais et erreurs. C'est une perte de temps et d'argent, qui ne garantit pas que le VPS loué aura une faible latence sur le serveur de trading du broker. L'hébergement virtuel dans MetaTrader est assez bon pour arrêter cette recherche infructueuse. Louez un serveur virtuel directement depuis votre terminal et comparez-le avec un VPS ordinaire. Vous disposez de 24 heures gratuites que vous pouvez soit utiliser en continu, soit les décomposer.





C'est aussi simple que ABC car le terminal virtuel ne nécessite ni installation ni paramétrage



Un autre avantage de l'hébergement virtuel est la simplicité de lancement d'un terminal. Vous n'avez pas besoin d'installer ou de configurer le terminal.

Le terminal virtuel a été créé spécialement pour travailler dans le réseau d'hébergement virtuel et reçoit tous les paramètres directement de votre terminal après synchronisation manuelle. Démarrez simplement votre MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, ouvrez les graphiques et les symboles requis, lancez les indicateurs et les experts, spécifiez les paramètres du terminal et vous êtes prêt pour le trading automatisé. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de louer un serveur virtuel à partir de votre MetaTrader et pour effectuer la migration.









La location d'un serveur est très simple et sa gestion ne demande aucun effort. Le démarrage, l'arrêt, l'annulation de l'hébergement et le contrôle de l'utilisation de la ressource du serveur virtuel sont immédiatement disponibles auprès de MetaTrader. Pour cela, un navigateur de compte de trading entièrement abonné comporte une icône avec le nom de l'emplacement et l'état du serveur virtuel. Cliquez simplement sur le menu contextuel et lorsque vous cliquez sur «Détails», vous obtenez la fenêtre de dialogue de contrôle et de gestion.





Là, vous pouvez démarrer et arrêter une copie du terminal, synchroniser l'environnement actuel du terminal client avec celui virtuel et afficher les graphiques d'utilisation des ressources du processeur ainsi que l'espace disque et la RAM. Il faut souligner que la migration de vos graphiques, robots lancés et indicateurs ainsi que les paramètres de copie des transactions sont effectués uniquement à votre demande. De cette façon, vous avez un contrôle total sur le transfert de vos robots lancés et de vos abonnements aux signaux car il n'y a pas de synchronisation automatique du terminal client et du terminal virtuel.



C'est pourquoi l'hébergement virtuel dans MetaTrader 4/5 est meilleur que le VPS standard

En résumé :



Créer une copie de terminal est très simple et vous pouvez le faire directement sur votre plateforme MetaTrader. Vous pouvez facilement louer un serveur avec des retards de réseau minimes sur le serveur de trading de votre broker.

Vous pouvez contrôler le fonctionnement du terminal virtuel directement depuis votre terminal client connecté au compte de trading concerné.

Les frais de location sont déduits automatiquement - dans le système de paiement MQL5.community ou à partir de votre compte de trading.

Vous pouvez tester l'hébergement virtuel pendant une période d'essai gratuite de 24 heures.

En négociant avec MetaTrader, il est vraiment logique de louer un serveur virtuel directement depuis le terminal.



Vous doutez encore ? Louez un serveur virtuel dès maintenant, lancez un terminal virtuel et découvrez les avantages de l'hébergement natif !





Voir également :