Por qué el hosting virtual en Meta Trader 4 y MetaTrader 5 es mejor que los VPS habituales

El alquiler de un servidor virtual directamente desde los terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5 es la variante óptima a la hora de organizar el comerico ininterrumpido de sus robots y suscripciones a las señales. Prácticamente se trata de un análogo de VPS, solo que mejor, y lo más importante, es más adecuado para resolver precisamente tareas comerciales. Se puede alquilar un servidor directamente desde su MetaTrader: solo un par de clicks de su ratón en el terminal y todos los asesores, indicadores, scripts, junto con las suscripciones a las señales y los ajustes establecidos serán trasladados al servidor virtual. La red Virtual Hosting Cloud ha sido desarrollada especialmente para MetaTrader y posee todas las ventajas de la solución "original".

Existen alternativas al hosting virtual, pero todas quedan fuera de toda competencia en cuanto se las estudia un poco más de cerca. La utilización de la computadora doméstica como variante más económica es la primera opción que viene a la cabeza. Pero, ¿nos proporcionará una conexión fiable a internet y una alimentación ininterrumpida? Además, se pueden encontrar por internet los proveedores necesarios y alquilarles un VPS. Vale, pero en este caso tendrá que ocuparse de manera manual y por su cuenta de la búsqueda de servidores con una latecia mínima hasta los brókers de fórex. Semejante rompecabezas no es apto para cualquiera.





En general, la situación está clara. Puede evitarse esta decisión angustiosa entre dos malas ideas y tomar directamente la decisión normal, desarrollada teniendo en cuenta concretamente las necesidades de los traders. Alquile ahora mismo un servidor virtual y ponga a prueba su funcionamiento. ¡Para que tenga tiempo de valorar las ventajas del servicio, le proporcionamos gratuitamente 24 horas de hosting!



















Un servidor virtual + su MetaTrader = una poderosa máquina "todo en uno" para el comercio autónomo de sus robots

Con el desarrollo del comercio automático y los servicios de copy trading, el hosting virtual se está convirtiendo en algo insustituible. ¿Y de qué otra forma es posible conseguir que los robots y las suscripciones a las señales de traders de éxito funcionen de manera estable las veinticuatro horas del día? Precisamente el hosting virtual nativo es ideal para iniciar en el terminal MetaTrader cualquier robot comercial, no importa que hayan sido escritos por usted, comprados en el Mercado o encargados a desarrolladores en el servicio Freelance. Además, para los robots comprados en la tienda de aplicaciones hay una ventaja adicional, el contador de instalaciones permitidas no cambia, a diferencia del inicio de los productos con licencia en un VPS habitual.

¿No comercia con ayuda de asesores, pero usa de manera activa las señales y copia las operaciones de otros traders? El hosting virtual ha sido creado precisamente para usted, le proporcionará la actividad ininterrumpida y garantizada de todas sus suscripciones. Solo en MetaTrader usted puede alquilar con solo un click un terminal virtual ya preparado y ajustado correctamente, que se encontrará en el servidor elegido por usted y con una latencia mínima hasta el bróker.





Un servidor virtual significa retrasos de red mínimos



Otra ventaja muy importante del hosting virtual con respecto al VPS habitual es la cercanía de nuestra red con los servidores comerciales de los brókers. Esto reduce a la mínima expresión los retrasos durante las operaciones comerciales. Los servidores de los VPS comunes pueden encontrarse donde sea, ya que están previstos para realizar un amplio espectro de tareas, y no están orientados al trabajo con los servidores de los brókers. Incluso los servicios Forex VPS disponen de 1-2 lugares de ubicación para los servidores, lo que no da cobertura a todos los brókers.









En caso de alquilar un VPS común, deberá encontrar las variantes de servidores adecuadas mediante el método de ensayo y error. Esto supone una gasto de tiempo y dinero, sin que ni siquiera esté garantizado que el VPS elegido vaya a tener una latencia mínima hasta el servidor comercial del bróker. El hosting virtual en MetaTrader es lo suficientemente bueno para acabar con estas búsquedas infructuosas. Alquile un servidor virtual desde su terminal ahora mismo y compare por sí mismo su funcionamiento con un VPS habitual. Tiene a su disposición 24 horas gratuitas, úselas todas de una vez o a intervalos.





Es tan fácil como sumar dos y dos: el terminal virtual no necesita instalación, ni ajustes.



Otra ventaja clave del hosting virtual es la sencillez de inicio de funcionamiento del terminal. No es necesario realizar ninguna instalación o ajustes del terminal por sí mismo.

El terminal virtual ha sido creado especialmente para funcionar en la red del hosting virtual y obtiene todos los ajustes directamente de su terminal al ser sincronizado de manera manual. Inicie su MetaTrader 4 o MetaTrader 5, abra los gráficos y símbolos que necesite en él, ponga en marcha los indicadores y asesores imprescindibles, establezca los ajustes necesarios del terminal y ya está, ya está listo para iniciar el comercio automático. Ahora solo queda alquilar un servidor virtual directamente desde su MetaTrader y llevar a cabo la migración.









Alquilar un servidor es de lo más sencillo, y manejarlo tampoco le costará trabajo alguno. El inicio, la parada, la cancelación del hosting y el control de la utilización de los recursos del servidor virtual están disponibles directamente desde MetaTrader. Para ello, en el Navegador de la cuenta comercial, junto con el alquiler formalizado, se muestra un icono con el nombre de la ubicación y el estado del servidor virtual. Entre en el menú contextual y con el comando "Detalles" aparecerá ante usted una ventana de diálogo de control y gestión.





En él usted puede detener o iniciar la copia del terminal, llevar a cabo la sincronización del entorno actual del terminal de cliente con el virtual y ver los gráficos de uso de recursos del procesador, del espacio en el disco y de la memoria operativa. Destacamos de manera especial que la migración de sus gráficos, robots e indicadores iniciados, así como de los parámetros de copiado de operaciones solo se realizarán a petición suya. De esta forma, usted controlará totalmente el traslado de los robots y suscripciones a señales iniciados, la sincronización automatizada del terminal de cliente con el virtual nunca tiene lugar.



Por qué el hosting virtual en Meta Trader 4 y MetaTrader 5 es mejor que los VPS habituales

Vamos a ver las conclusiones, destacando los momentos más importantes:



Crar una copia del terminal es muy sencillo, y se hace directamente desde su plataforma MetaTrader. Usted puede elegir fácilmente un servidor para alquilar, con un retraso de red mínimo hasta el servidor comercial de su bróker.

Usted controla el funcionamiento del terminal virtual, directamente desde su terminal de cliente, conectado a la cuenta comercial necesaria.

El importe del alquiler se retira automáticamente del sistema de pago MQL5.community o de su cuenta comercial.

Usted tiene la oportunidad de poner a prueba el funcionamiento del hosting virtual durante un periodo gratuito de 24 horas.

Una red familiar resulta más cercana: al comerciar en MetaTrader, es realmante más lógico alquilar un servidor virtual directamente desde el terminal.



¿Le queda aún alguna duda? Pues bien, ¡alquile un servidor virtual ahora mismo, inicie el terminal virtual y valore las ventajas del hosting nativo!



