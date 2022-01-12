Perché l'hosting virtuale su MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è migliore del solito VPS?

Affittare un server virtuale direttamente dai terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è il modo ottimale per garantire il lavoro ininterrotto dei tuoi robot di trading e segnali negli abbonamenti MetaTraderSignal. Essenzialmente, è come un VPS sebbene sia migliore e più adatto per affrontare le esigenze e le sfide che un trader incontra. Il server può essere affittato direttamente dal tuo MetaTrader. Ci vogliono solo un paio di clic del mouse per accedere a Experts Advisor, indicatori, script, abbonamenti Signal e impostazioni da trasferire al server virtuale. La rete Virtual Hosting Cloud è stata sviluppata appositamente per MetaTrader e ha tutti i vantaggi di una soluzione nativa.

Certamente, esistono alternative all'hosting virtuale, ma uno sguardo più attento rivela che non sono della stessa qualità. La prima cosa che viene in mente è l'utilizzo di un computer di casa come opzione economica. Potrebbe funzionare, tuttavia non sono garantiti una connessione Internet stabile e un'alimentazione ininterrotta. Un VPS può essere noleggiato da un provider adatto trovato su Internet. Ciò potrebbe essere fattibile, ma implica una ricerca manuale di un server con latenza minima e con i broker Forex richiesti. Tale impresa non è adatta a tutti.





Chiaramente, è molto meglio saltare questo doloroso processo di trovare il minore dei due mali e optare per la migliore soluzione personalizzata per soddisfare le tue esigenze di trading. Ottieni subito un server virtuale e provalo. Hai 24 ore di hosting gratuito per poter apprezzare tutti i vantaggi del nostro servizio!



















Server virtuale + il tuo MetaTrader = potente motore "tutto in uno" per il commercio autonomo dei tuoi robot

Con lo sviluppo del trading automatizzato e del copy trading, l'hosting virtuale diventa insostituibile. Non c'è altro modo per ottenere un lavoro costante 24 ore su 24 di robot di trading e abbonamenti ai segnali dei trader di successo. L'hosting virtuale nativo si adatta in modo ideale a lanciare qualsiasi robot di trading nei terminali MetaTrader indipendentemente dal fatto che tu li abbia scritti tu stesso, li abbia acquistati sul Market o abbia commissionato sviluppatori di terze parti nel freelance. Piuttosto, i robot acquistati nel Program Market hanno un ulteriore vantaggio. Il numero di installazioni consentite non cambia a differenza del lancio di prodotti con licenza su un normale VPS.

Se non fai trading con gli Esperti ma usi attivamente i segnali e copi le offerte di altri trader, vedrai che l'hosting virtuale offre tutto ciò di cui hai bisogno. Garantisce il lavoro ininterrotto di tutti i tuoi abbonamenti. Solo con MetaTrader, puoi ottenere con un solo clic un terminale correttamente configurato e pronto situato sul server di tua scelta garantendo una latenza minima con il tuo trader.





Un server virtuale garantisce ritardi di rete minimi



Uno dei vantaggi più importanti dell'hosting virtuale rispetto al VPS ordinario è la vicinanza dei nostri server ai server di trading dei broker. Riduce al minimo i ritardi della rete nelle operazioni di trading. I server VPS possono essere posizionati ovunque poiché sono progettati per un'ampia gamma di attività e non sono personalizzati per funzionare con i server dei broker. Anche i servizi Forex VPS specializzati di solito hanno 1 o 2 posizioni server, che non coprono tutti i broker.









Se noleggi un VPS standard, dovrai trovare da solo i tipi di server adatti attraverso tentativi ed errori. È uno spreco di tempo e denaro, che non garantisce che il VPS noleggiato avrà una bassa latenza sul server di trading del broker. L'hosting virtuale in MetaTrader è abbastanza buono da fermare questa ricerca infruttuosa. Noleggia un server virtuale direttamente dal tuo terminale e confrontalo con un normale VPS. Hai 24 ore gratuite che puoi utilizzare continuamente o suddividerle.





È semplice come ABC perché il terminale virtuale non richiede installazione né configurazione



Un altro vantaggio dell'hosting virtuale è la semplicità di avvio di un terminale. Non è necessario installare o configurare il terminale.

Il terminale virtuale è stato creato appositamente per lavorare nella rete di hosting virtuale e riceve tutte le impostazioni direttamente dal tuo terminale dopo la sincronizzazione manuale. Basta avviare MetaTrader 4 o MetaTrader 5, aprire grafici e simboli richiesti, avviare indicatori ed esperti, specificare le impostazioni del terminale e sei pronto per il trading automatico. Ora tutto ciò che devi fare è affittare un server virtuale dal tuo MetaTrader e eseguire la migrazione.









Noleggiare un server è molto semplice e gestirlo non richiede alcuno sforzo. L'avvio, l'arresto, l'annullamento dell'hosting e il controllo sull'utilizzo della risorsa del server virtuale sono immediatamente disponibili da MetaTrader. Per questo, un conto di trading completamente sottoscritto Navigator presenta un'icona con il nome della posizione e lo stato del server virtuale. Chiama semplicemente il menu contestuale e quando fai clic su "Dettagli" otterrai la finestra di dialogo di controllo e gestione.





Qui è possibile avviare e interrompere una copia del terminale, sincronizzare l'ambiente corrente del terminale client con quello virtuale e visualizzare i grafici dell'utilizzo delle risorse del processore, nonché dello spazio su disco e della RAM. Va sottolineato che la migrazione dei tuoi grafici, dei robot e degli indicatori lanciati, nonché dei parametri di copia delle operazioni, viene eseguita solo su tua richiesta. In questo modo hai il pieno controllo sul trasferimento dei tuoi robot lanciati e sugli abbonamenti dei segnali in quanto non esiste una sincronizzazione automatica del terminale client e di quello virtuale.



Ecco perché l'hosting virtuale in MetaTrader 4/5 è migliore del VPS standard

Riassumendo:



Creare una copia del terminale è molto semplice e puoi farlo direttamente nella tua piattaforma MetaTrader. Puoi facilmente affittare un server con ritardi di rete minimi al server di trading del tuo broker.

Puoi controllare il funzionamento del terminale virtuale direttamente dal tuo terminale cliente collegato al relativo conto di trading.

Il canone di affitto viene detratto automaticamente - nel Sistema di pagamentoMQL5.community o dal tuo conto di trading.

Puoi testare l'hosting virtuale in un periodo di prova gratuito di 24 ore.

Facendo trading con MetaTrader, è davvero logico affittare un server virtuale direttamente dal terminale.



Hai ancora dubbi? Noleggia subito un server virtuale, avvia un terminale virtuale e scopri i vantaggi dell'hosting nativo!





