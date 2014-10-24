如何从 MQL5 (MQL4) 访问 MySQL 数据库
介绍
MQL 与数据库的交互问题并非新事物，但它们依然是相关的。利用数据库可以极大增强 MetaTrader 的可塑性: 存储并分析价格历史，从一个交易平台拷贝交易至另一个平台，提供实时报价/交易，在服务器端定期进行深度分析计算，使用 web 技术监视并远程控制账户。
总之，有许多种应用尝试从 MQL 和 MySQL 的组合之中获益，一些方案已经在代码库里出现。
例如 "MySQL 包装 - 用于 MetaTrader 4 的链接库" 就是这样的项目，许多程序员开始自己开发，在将来还可扩充。我认为，这种解决方案的缺点之一是分配特殊数组用来从数据库中读数据。
另一个项目 "MySQL 日志 1 - 用于 MetaTrader 4 的 EA" 更加专业，它不使用包装来访问标准链接库 libmysql.dll。因此，它不能在 MetaTrader4 编译版 600+ 上工作，由于 char 字符类型已经被 wchar_t 替代，且使用 int 类型替代了 TMYSQL 结构指针，导致在项目中产生内存泄漏 (内存分配不能控制/释放)。
另一个有趣的项目是 "EAX_Mysql - MySQL 链接库 - 用于 MetaTrader 5 的链接库"。它是十分出色的实现。不过作者列出了一些缺点，在使用时有强制限制。
任何人若需要在他们的项目中使用数据库，有两个选项: 要么开发自己的解决方案，并了解它的每一个部分，或者使用/改编任何第三方解决方案，了解如何使用它们并检测是否会阻碍他们的项目。
在我开发一个相当复杂的自动交易时，就要面对这样的必要性和两个选项。依照现有项目经过搜索，且研究了很多的解决方案后，我意识到，已发现的实施方案均无助于把我的自动交易提升到“专业水平”。
此外，也有些荒谬的方案，例如: 使用标准 libmysql.dll 执行 DML/DDL 操作 (插入/更新/删除数据, 在数据库中创建/废弃对象), 以及将数据检索 (SELECT) 的实现作为 HTTP 请求 (使用 inet.dll) 与 MySQL 服务器端的 web 服务器上的 PHP 脚本通信。而 SQL 查询被写在 PHP 脚本中。
换句话说，要运行该项目，一定需要保证下述所有部件准备妥当，配置好并运行：MySQL 服务器，Apache/ IIS Web 服务器，在服务器端的 PHP/ASP 脚本... 大量技术的组合。当然，在某些情况下，这是可以接受的，但当唯一的任务就是从数据库中查询数据 - 那么这些全无意义。此外，支持如此累赘的方案也耗费时间。
大部分的方案在插入数据，创建对象等等操作时没有问题。问题在于数据查询，因为数据将会被返回调用环境。
我认为出于此目的而使用数组是不切实际的和不方便的，简单的原因就是在主程序的开发/调试/支持过程中，数据库查询是可以变化的，而您也要正确控制为数组分配的内存.. 那么，这些可以，而且必须要避免。
下文讨论的 MQL <-> MySql 的接口基于 Oracle PL/SQL, MS SQL T-SQL, AdoDB 等产品内使用的典型方式- 使用游标。这个接口的开发目标是易于编程和维护，再加上最少元部件。它作为 DLL 包装器实现，连接标准链接库 libmysql.dll，且接口函数集合作为一个 .mqh 文件。
1. MQL <-> MySQL 接口
在 MetaTrader 终端之间交互 (通过 MQL 程序) 可以在如下元部件的帮助下实现:
1. 接口库 MQLMySQL.mqh. 使用 #include 语句将它加到项目工程里，并且可以按照您的喜好进行修改。
它包含的指令用于导入 MQLMySQL.dll 动态库的函数，以及调用它们和处理错误的函数。
2. MQLMySQL.dll 动态库。这是一个包装器，用来访问标准库 libmysql.dll 的功能。
此外，MQLMySQL.dll 链接库处理操作的结果并共享访问数据库的连接和游标。这意味着您可以在同一时间创建和使用多个连接 (来自一个或多个 MQL 程序), 保持少量的打开游标, 查询一个或多个数据库。互斥则用于分隔访问共享资源。
3. 标准动态链接库 libmysql.dll 是本地访问驱动器。您可以从任何 MySql 数据库的发布位置 C:\Windows\Sytem32 或 <终端>\MQL5\Libraries (对于 MetaTrader 4 在 <终端>\MQL4\Libraries) 中拷贝它。
事实上，它负责发送查询到数据库并接收检索结果。
让我们来详述要点，诸如: 打开/关闭连接, 执行 DML/DDL 查询和数据检索。
1.1. 打开和关闭连接
该 MySqlConnect 函数已经实现了打开与 MySQL 数据库的连接:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
int
|
MySqlConnect
|
该功能已实现与数据库的连接并返回一个连接标识符。这个 ID 在数据库查询时需要。
在连接失败情况下，则返回值 "-1"。对于错误详情，检查变量 MySQLErrorNumber 和 MySqlErrorDescription。
典型地，这个函数在 MQL 程序处理 OnInit() 事件时调用。
|
string pHost
|
这是 MySQL 服务器的域名或 IP 地址
|
string pUser
|
数据库用户名 (例如, root)
|
string pPassword
|
数据库用户的口令
|
string pDatabase
|
数据库名称
|
int pPort
|
数据访问的 TCP/IP 端口 (通常是 3306)
|
string pSocket
|
Unix 套接 (对于 Unix 基准的系统)
|
int pClientFlag
|
特殊标志组合 (通常是 0)
该 MySqlDisconnect 接口函数已实现关闭连接:
|
类型
|名称
|参数
|描述
|
void
|
MySqlDisconnect
|
此函数关闭与 MySQL 数据库的连接。
典型地，这个函数在 MQL 程序处理 OnDeinit() 事件时调用。
|
int pConnection
|
连接标识符
应当注意的是，MySQL 数据库在硬件故障时，网络拥塞或超时 (若长时间无查询发送到数据库)，能够自行关闭连接。
开发者经常利用 OnTick() 事件写数据至数据库。然而，当周末来临，市场闭市，连接仍然在“悬挂”。在此情况下, MySQL 将超时关闭 (省缺是 8 小时)。
而周一，当市场开市，系统发现连接错误。因此，强烈建议每隔一段时间就检查连接，并且/或者重新连接服务器，时间间隔应稍小于 MySQL 服务器设置中指定的超时数值。
1.2. 执行 DML/DDL 查询
DML 操作用于数据操纵 (数据操纵语言)。数据操纵包括以下语句集合: INSERT, UPDATE 和 DELETE。
DDL 操作用于数据定义 (数据定义语言)。这些包括创建 (CREATE) 数据库对象 (表, 视图, 存储过程, 触发器, 等等) 以及修改 (ALTER) 和删除 (DROP)。
这些不是全部的 DML/DDL 语句, 此外, DCL (数据控制语言) 用于分隔数据访问, 但我们不会深入探讨 SQL 的特性。所有这些命令都可以使用 MySqlExecute 接口函数执行:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
bool
|
MySqlExecute
|
这个函数用来在数据库成功建立之后 (使用 MySqlConnect 函数)，执行非 SELECT 的 SQL 语句。
如果命令执行成功，函数返回 true，否则 - false。有关错误详情, 使用 MySQLErrorNumber 和 MySqlErrorDescription。
|
int pConnection
|
连接标识符
|
string pQuery
|
SQL 查询
作为一个 SQL 查询，您也可以使用 USE 命令选择数据库。我想提醒一下使用复合语句的查询。它是 SQL 命令集合，分隔字符 ";"。
要启用复合语句模式，打开数据库连接时应携带 CLIENT_MULTI_STATEMENTS 标志:
... int ClientFlag = CLIENT_MULTI_STATEMENTS; // Setting the multi-statements flag int DB; DB = MySqlConnect(Host, User, Password, Database, Port, Socket, ClientFlag); // Connection to the database if (DB == -1) { // Handling the connection error } ... // Preparing a SQL query to insert data (3 rows in one query) string SQL; SQL = "INSERT INTO EURUSD(Ask,Bid) VALUES (1.3601,1.3632);"; SQL = SQL + "INSERT INTO EURUSD(Ask,Bid) VALUES (1.3621,1.3643);"; SQL = SQL + "INSERT INTO EURUSD(Ask,Bid) VALUES (1.3605,1.3629);"; ... if (!MySqlExecute(DB,SQL)) { // Showing an error message } ...
在这个片段中，利用单次调用数据库，3 个条目将被插入 EURUSD 表中。存储在 SQL 变量中的每个查询，通过 ";" 分隔。
这种方法可用来频繁插入/更新/删除；必要的命令集合组合到一个 "包" 中，从而减轻了网络流量，并提高数据库的性能。
在 MySQL 中，INSERT 语法对异常处理十分出色。
例如，如果任务是移动价格历史，应该创建一个对应货币对的表，其主键是日期型，因为柱线的日期和时间都是唯一的。此外，应该检查是否任意特定的柱线数据都存在于数据库中 (提高数据迁移的稳定性)。对于 MySQL 不需要这项检查, 因为 INSERT 语句支持 ON DUPLICATE KEY。
简单来说, 如果尝试插入数据, 且表中已经有一个记录带有相同日期和时间, 则 INSERT 语句可以被忽视，或此行被 UPDATE 替换 (参见http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert-on-duplicate.html)。
1.3. 数据检索
SQL SELECT 语句用于从数据库中检索数据。下面的操作序列用于检索数据并返回检索的结果：
- 准备 SELECT 语句。
- 打开游标。
- 获得查询回的行数。
- 循环获取结果的每一行。
- 在循环内将数据赋值给 MQL 变量。
- 关闭游标。
当然，这是常用规划，所以并非每种情况都需要全部操作。例如，如果您打算确认表中存在一行数据 (按照任意标准), 这对于准备查询足够了, 打开游标, 得到行数并关闭游标。事实上，强制部分是 - 准备 SELECT 语句，打开和关闭游标。
什么是游标？它是针对一片具有逻辑关系的内存区域的引用, 实际上 - 结果数值的集合。当您发送 SELECT 查询, 数据库为结果分配内存并创建行指针，您可以利用其在数据行之间移动。因此，可以按顺序访问按照查询定义的队列的每一行。 (SELECT 语句的 ORDER BY 子句)。
以下接口函数用于数据检索:
打开游标:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
int
|
MySqlCursorOpen
|
这个函数为 SELECT 查询打开一个游标，若成功则返回游标标识符。否则, 函数返回 "-1"。为了查找错误原因, 使用变量 MySQLErrorNumber 和 MySqlErrorDescription。
|
int pConnection
|
数据库连接标识符
|
string pQuery
|
SQL 查询 (SELECT 语句)
获得查询返回的行数:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
int
|
MySqlCursorRows
|
这个函数返回查询的检索行数。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
取查询数据行:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
bool
|
MySqlCursorFetchRow
|
从查询返回的数据集合中取一行数据。在成功执行之后, 您可以将数据赋值到 MQL 变量。若成功函数返回 true, 否则返回 false。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
取查询数据行之后，赋值到 MQL 变量:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
int
|
MySqlGetFieldAsInt
|
函数以 int 数据类型返回数据表字段的值。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
|
int pField
|
在 SELECT 中的字段号码 (起始编号为 0)
|
double
|
MySqlGetFieldAsDouble
|
函数以 double 数据类型返回数据表字段的值。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
|
int pField
|
在 SELECT 中的字段号码 (起始编号为 0)
|
datetime
|
MySqlGetFieldAsDatetime
|
函数以 datetime 数据类型返回数据表字段的值。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
|
int pField
|
在 SELECT 中的字段号码 (起始编号为 0)
|
string
|
MySqlGetFieldAsString
|
函数以 string 数据类型返回数据表字段的值。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
|
int pField
|
在 SELECT 中的字段号码 (起始编号为 0)
所有 MySQL 返回的数据都有本地表达方式 (不仅表达为字符串)。
因此，使用这些函数，您可以将所选的数据转换为所需的类型。唯一不足的是，在 SELECT 清单中，用列编号（起始编号为 0）替代了它的名字。不过，当开发一个应用程序时，准备 SELECT 语句并获取结果几乎都在一个页面，所以当您规定数据获取逻辑时，您可以看到 SELECT 查询。
因此，您总能知道在 SELECT 清单中的字段数量 (这种方式也同样适用于访问 AdoDB 的数据)。好了，这部分可以在以后修改。它对方案中的功能开发只是略有影响。
关闭游标:
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
void
|
MySqlCursorClose
|
这个函数关闭指定的游标并释放内存。
|
int pCursorID
|
由 MySqlCursorOpen 返回的游标标识符
关闭游标是一个关键操作。 不要忘记关闭游标。
想象一下您打开了一个游标，并忘记关闭它。设想，每次即时报价到达，处理 OnTick() 事件时，数据都要通过游标检索，并且每次都打开一个新游标，并为其分配内存 (客户端与服务器端两者相同)。在某一时刻，服务器将拒绝服务，因为到达打开游标限制，并且导致缓存区溢出。
当然，这有点夸张，这样的结果可能在与 libmysql.dll 直接工作的时候出现。不过，MQLMySQL.DLL 动态链接库为游标分配内存，并将在超出了允许的限制时拒绝打开新游标。
当执行实际任务时，保持 2-3 个打开游标就足够了。每个游标可以处理一个笛卡尔尺寸的数据; 并发使用二至三个游标 (嵌套，例如，一个参数依赖于另一个游标) 可覆盖二至三个维度。对于大多数任务这是完全正常的。此外，为了实现复杂的数据检索，您可以随时使用这些对象来代表数据库 (视图)，在服务器端创建它们，并从 MQL 代码里发送查询，就如同数据表一样。
1.4. 附加信息
下面提到的可以作为附加特征:
1.4.1. 从一个 .INI 文件中读取数据
|
类型
|
名称
|
参数
|
描述
|
String
|
ReadIni
|
返回 INI 文件中给定段落的键值。
|
string pFileName
|
INI 文件名file
|
string pSection
|
段落名
|
string pKey
|
键名
经常在 MQL 代码（或在 EA、指标、脚本的参数）中直接保存有关数据库连接的信息（服务器的 IP 地址, 端口, 用户名, 口令, 等等）是不理性的，因为服务器也许会转移，它的地址也会动态变化，等等。在这种情况下您将需要修改 MQL 代码。因此，所有这些数据应该最好被存储在标准 .INI 文件里，而只将它的名称写在 MQL 程序中。然后，使用 ReadINI 函数来读取连接参数，并使用它们。
例如，INI 文件包含以下信息:
[MYSQL] Server = 127.0.0.1 User = root Password = Adm1n1str@t0r Database = mysql Port = 3306
为了得到服务器 IP 地址，执行以下语句:
string vServer = ReadIni("C:\\MetaTrader5\\MQL5\\Experts\\MyConnection.ini", "MYSQL", "Server");
该 INI 文件被放置于 C:\MetaTrader5\MQL5\Experts 并且称为 "MyConnection.ini"，您可以访问 MYSQL 段落的 Server 键值。在一个 INI 文件中您可以保存多个您的项目中用到的服务器设置。
1.4.2. 问题区域追踪
在接口库中提供了追踪模式，可以启用该模式来调试 MQL 程序中任意位置的 SQL 查询。
在问题区域指定如下:
SQLTrace = true;
或是
SQLTrace = false;
如果您在 MQL 程序开始启用追踪，并且未禁用它，则所有数据库调用都将被记录。而记录被保持在终端的控制台里 (使用 Print 命令)。
2. 例程
这一段提供了一些连接和使用已开发的链接库的例程。参阅它们并评估软件解决方案的可用性。
例程 MySQL-003.mq5 出示如下: 连接数据库 (连接参数保存在 .ini 文件), 创建数据表, 插入数据 (也用到复合语句) 以及从数据库断开连接。
//+------------------------------------------------------------------+ //| MySQL-003.mq5 | //| Copyright 2014, Eugene Lugovoy | //| https://www.mql5.com | //| Inserting data with multi-statement (DEMO) | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2014, Eugene Lugovoy." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <MQLMySQL.mqh> string INI; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string Host, User, Password, Database, Socket; // database credentials int Port,ClientFlag; int DB; // database identifier Print (MySqlVersion()); INI = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)+"\\MQL5\\Scripts\\MyConnection.ini"; // reading database credentials from INI file Host = ReadIni(INI, "MYSQL", "Host"); User = ReadIni(INI, "MYSQL", "User"); Password = ReadIni(INI, "MYSQL", "Password"); Database = ReadIni(INI, "MYSQL", "Database"); Port = (int)StringToInteger(ReadIni(INI, "MYSQL", "Port")); Socket = ReadIni(INI, "MYSQL", "Socket"); ClientFlag = CLIENT_MULTI_STATEMENTS; //(int)StringToInteger(ReadIni(INI, "MYSQL", "ClientFlag")); Print ("Host: ",Host, ", User: ", User, ", Database: ",Database); // open database connection Print ("Connecting..."); DB = MySqlConnect(Host, User, Password, Database, Port, Socket, ClientFlag); if (DB == -1) { Print ("Connection failed!Error: "+MySqlErrorDescription); } else { Print ("Connected!DBID#",DB);} string Query; Query = "DROP TABLE IF EXISTS `test_table`"; MySqlExecute(DB, Query); Query = "CREATE TABLE `test_table` (id int, code varchar(50), start_date datetime)"; if (MySqlExecute(DB, Query)) { Print ("Table `test_table` created."); // Inserting data 1 row Query = "INSERT INTO `test_table` (id, code, start_date) VALUES ("+(string)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)+",\'ACCOUNT\',\'"+TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_SECONDS)+"\')"; if (MySqlExecute(DB, Query)) { Print ("Succeeded: ", Query); } else { Print ("Error: ", MySqlErrorDescription); Print ("Query: ", Query); } // multi-insert Query = "INSERT INTO `test_table` (id, code, start_date) VALUES (1,\'EURUSD\',\'2014.01.01 00:00:01\');"; Query = Query + "INSERT INTO `test_table` (id, code, start_date) VALUES (2,\'EURJPY\',\'2014.01.02 00:02:00\');"; Query = Query + "INSERT INTO `test_table` (id, code, start_date) VALUES (3,\'USDJPY\',\'2014.01.03 03:00:00\');"; if (MySqlExecute(DB, Query)) { Print ("Succeeded!3 rows has been inserted by one query."); } else { Print ("Error of multiple statements: ", MySqlErrorDescription); } } else { Print ("Table `test_table` cannot be created. Error: ", MySqlErrorDescription); } MySqlDisconnect(DB); Print ("Disconnected. Script done!"); }
例程 MySQL-004.mq5 出示从数据表中检索数据，该表通过 "MySQL-003.mq5" 脚本创建。
//+------------------------------------------------------------------+ //| MySQL-004.mq5 | //| Copyright 2014, Eugene Lugovoy | //| https://www.mql5.com | //| Select data from table (DEMO) | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2014, Eugene Lugovoy." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <MQLMySQL.mqh> string INI; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string Host, User, Password, Database, Socket; // database credentials int Port,ClientFlag; int DB; // database identifier Print (MySqlVersion()); INI = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)+"\\MQL5\\Scripts\\MyConnection.ini"; // reading database credentials from INI file Host = ReadIni(INI, "MYSQL", "Host"); User = ReadIni(INI, "MYSQL", "User"); Password = ReadIni(INI, "MYSQL", "Password"); Database = ReadIni(INI, "MYSQL", "Database"); Port = (int)StringToInteger(ReadIni(INI, "MYSQL", "Port")); Socket = ReadIni(INI, "MYSQL", "Socket"); ClientFlag = (int)StringToInteger(ReadIni(INI, "MYSQL", "ClientFlag")); Print ("Host: ",Host, ", User: ", User, ", Database: ",Database); // open database connection Print ("Connecting..."); DB = MySqlConnect(Host, User, Password, Database, Port, Socket, ClientFlag); if (DB == -1) { Print ("Connection failed!Error: "+MySqlErrorDescription); return; } else { Print ("Connected!DBID#",DB);} // executing SELECT statement string Query; int i,Cursor,Rows; int vId; string vCode; datetime vStartTime; Query = "SELECT id, code, start_date FROM `test_table`"; Print ("SQL> ", Query); Cursor = MySqlCursorOpen(DB, Query); if (Cursor >= 0) { Rows = MySqlCursorRows(Cursor); Print (Rows, " row(s) selected."); for (i=0; i<Rows; i++) if (MySqlCursorFetchRow(Cursor)) { vId = MySqlGetFieldAsInt(Cursor, 0); // id vCode = MySqlGetFieldAsString(Cursor, 1); // code vStartTime = MySqlGetFieldAsDatetime(Cursor, 2); // start_time Print ("ROW[",i,"]: id = ", vId, ", code = ", vCode, ", start_time = ", TimeToString(vStartTime, TIME_DATE|TIME_SECONDS)); } MySqlCursorClose(Cursor); // NEVER FORGET TO CLOSE CURSOR !!! } else { Print ("Cursor opening failed. Error: ", MySqlErrorDescription); } MySqlDisconnect(DB); Print ("Disconnected. Script done!"); }
以上例程包含在实际项目中运用的典型错误处理。
事实上，在 MQL 程序中使用的每个查询，都应该在任意 MySQL 客户端上进行调试（PHPMyAdmin中，DB Ninja，MySQL 控制台）。我个人使用并推荐专业数据库开发软件 Quest TOAD 的 MySQL 版本。
结论
本文并未详细介绍 MQLMySQL.DLL 如何在 Microsoft Visual Studio 2010 (C/C++) 环境里开发与实现。该软件解决方案是专为特别应用设计，并且在多种 MQL 软件开发领域，有超过 100 种成功实现 (来自创建复杂的交易系统至 Web 发布)。
- 适用于 MQL4 和 MQL5 的链接库版本附加在下面。附件也包括一个 zip 文件，内有 MQLMySQL.DLL 的源代码;
- 文档也包括在存档中;
- 若使用该例程, 不要忘记在文件 \Scripts\MyConnection.ini 中指定您的数据库连接参数。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/932
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
例如，我有 50 000 个元素的数据，我每 0.1 秒在表中更新一次（数字）。MT5 能否从 MySQL 中读取这些数据并每 0.1 秒更新一次？这篇文章中给出的每 1 次查询 KB 的功能是否有任何限制？
您好！请教专家一个问题--我可以从 MySQL 到 MT5 读取多少数据以及多久读取一次？ 例如，我有 50 000 个元素的数据，我每 0.1 秒在表中更新一次（数字）。MT5 能否从 MySQL 中读取这些数据并每 0.1 秒更新一次？这篇文章中给出的 KB 1 查询功能是否有任何限制？
这个问题很有意思...
我必须说，对返回的 SELECT 查询行数没有限制。
查询本身的大小限制是 64 Kb。因此，如果您要更新 50K 行数据，最好将它们分成几批，比如每批 1000 行，然后发送 50 个查询。
至于 100 毫秒的速度，如果数据库在一台服务器上，而执行 MQL 的终端与数据库的连接有点远，那么很可能会遇到网络延迟，其大小为 ping....。
例如，如果数据库服务器和终端之间的 ping 为 60 毫秒，则服务器的实际响应延迟 = 60 毫秒（查询）+ 数据库端的查询处理时间 + 60 毫秒（响应）。
本项目只是一个简单的包装器，用于访问动态 mysql 库的功能。
这套功能仅限于实际有用的主要功能，你可以进行扩展，添加你需要的功能，比如添加对异步查询的支持，然后你就可以在 1000 行中发送所有 50 个查询，而无需依次等待每个查询的执行。
附注：你可以在 Github 上看到库源和预设限制(https://github.com/elugovoy/MQLMySQL-Project/tree/master/MQLMySQL)。
附注：您也可以下载、自行修改、编译和测试。
有没有办法知道 MySqlCursorFetchRow 之后可以检索的字段数量？
也许有一些隐藏函数，如 RowFieldsSize ...
据我所知，如果没有字段，MySqlGetFieldAsString 会返回空值。但如果字符串字段特别包含一个空字段，它也会返回空值。也就是说，并不是每次都能通过暴力手段跟踪字段的数量。
作为一种辅助手段，你可以先通过 sql 命令找出字段，然后再选择一次，但这已经是不必要的选择了。
请开发这个库，它非常有用。当然，mysql 早就应该内置于 mt 中了。
嗯...什么样的查询对你来说如此棘手，以至于有必要确定它返回的字段数？
通常在 SELECT 命令中只列出特定情况下需要的内容。不要使用 SELECT*，只选择你需要的：）这是正常做法。
您不应该制作拐杖，您可以从 Github 获取源代码，并为 mysql_fetch_fields() MySQL API 函数添加一个包装器
插入和更新查询 - 仅有 16kb 的查询限制？
如果查询超过 16.000 个字符，metatrader 就会崩溃（关闭）。
我在附件中提供了一个 32.000 个字符的 UPDATE 查询示例。
数据库中的更新字段 - LONGTEXT
库定义的查询大小为 64kb：
#define MAX_QUERY_SIZE 65535 // SQL 查询的最大大小
我想在你的情况下（可能不仅仅是你的情况，在 MQL 字符串中也是如此），有 4 字节的 utf 编码，即 16*4 = 64，限制是达到....。
这里要么拆分查询，要么增加查询的缓冲区并重新编译。
真棒！
在 OnTick() 函数中使用这个包装器来使用 SELECT 会不会 "太吵"？
谢谢。