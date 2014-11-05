Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS
Аренда виртуального сервера прямо из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - самый оптимальный вариант для организации бесперебойной торговли ваших роботов и подписок на сигналы. Фактически это аналог VPS, только лучше, а главное - более подходящий для решения именно трейдерских задач. Арендуется сервер прямо из вашего MetaTrader: пара кликов мышки в терминале - и все советники, индикаторы, скрипты вместе с подписками на сигналы и заданными настройками перенесутся на виртуальный сервер. Сеть Virtual Hosting Cloud разработана специально для MetaTrader и обладает всеми преимуществами "родного" решения.
Альтернативы
виртуальному хостингу есть, но все они при ближайшем рассмотрении
оказываются
неконкурентоспособными. Использование домашнего компьютера в качестве
бюджетного варианта придет первым в голову. Но кто даст гарантию
надежного
интернет-соединения и бесперебойного питания? Кроме того, можно найти в
интернете подходящего провайдера и арендовать у него VPS. Окей, но в
этом случае предстоит самостоятельно и вручную заняться поиском серверов
с малым пингом до нужных форекс-брокеров. Такая головоломка подходит
далеко не всем.
|В общем, ситуация понятная. Пропустите этот мучительный выбор из двух зол
и сразу переходите к нормальному решению, разработанному конкретно для нужд трейдеров.
Выделите себе виртуальный сервер прямо сейчас и протестируйте его работу. А
чтобы у вас было время оценить преимущества сервиса, мы бесплатно предоставим
вам 24 часа хостинга!
Виртуальный сервер + ваш MetaTrader = мощная машина "все в одном"
для автономной торговли ваших роботов
С развитием автоматической торговли и копи-трейдинговых сервисов виртуальный хостинг становится попросту незаменимым. А каким еще образом можно добиться круглосуточной и стабильной работы торговых роботов и подписок на сигналы успешных трейдеров? Именно нативный виртуальный хостинг идеально подходит для запуска в терминалах MetaTrader любых торговых роботов - неважно, вами они были написаны, куплены в Маркете или заказаны у сторонних разработчиков во Фрилансе. Причем для купленных в магазине приложений роботов есть дополнительное преимущество - счетчик разрешенных установок не меняется в отличие от запуска лицензионных продуктов на обычном VPS.
Не торгуете с помощью советников, но активно
пользуетесь сигналами и копируете сделки других трейдеров? Виртуальный
хостинг создан именно для вас - он обеспечит гарантированно
бесперебойную деятельность
всех ваших подписок. Только в MetaTrader вы можете в один клик взять
готовый и
правильно настроенный виртуальный терминал, находящийся на выбранном
вами
сервере с минимальным пингом до брокера.
Виртуальный сервер - это
минимальные сетевые задержки
Еще одно важное
преимущество виртуального хостинга по сравнению с обычными VPS -
близость
серверов нашей сети к торговым серверам брокеров. Это сводит к минимуму
сетевые
задержки при торговых операциях. Обычные же VPS серверы могут находиться
где
угодно, ведь они предназначены для выполнения широкого круга задач и не
ориентированы
на работу с брокерскими серверами. И даже у специализированных Forex VPS
сервисов обычно 1-2 места размещения серверов, что не дает покрытия
всех брокеров.
В случае аренды обычного VPS вам требуется
самостоятельно, методом проб и ошибок, найти подходящие варианты серверов. Это трата
времени и денег без уверенности в том, что у подобранного VPS будет малый пинг
до торгового сервера брокера. Виртуальный хостинг в MetaTrader достаточно
хорош, чтобы прекратить эти бесплодные поиски. Арендуйте виртуальный сервер из
своего терминала прямо сейчас и сами сравните его работу с обычными VPS. В вашем распоряжении 24 бесплатных часа, используйте
их разом или вразбивку.
Просто, как раз-два-три: виртуальный терминал не требует установки и
настройки
Другое ключевое преимущество виртуального хостинга - простота запуска терминала в работу. Никакой самостоятельной установки и настройки терминала не потребуется.
Виртуальный терминал создан специально для
работы в сети виртуального хостинга и получает все настройки прямо с вашего
терминала при ручной синхронизации. Запустите свой MetaTrader 4 или MetaTrader 5, откройте в нем нужные
графики и символы, запустите необходимые индикаторы и советники, задайте
требуемые настройки терминала и всё - вы готовы к запуску автоматической
торговли. Теперь осталось только взять в аренду виртуальный сервер прямо из своего
MetaTrader и провести миграцию.
Арендовать сервер - проще простого, управлять им - тоже не составит никакого труда. Запуск, остановка, отмена хостинга и контроль за использованием ресурсов виртуального сервера доступны прямо из MetaTrader. Для этого в Навигаторе торгового счета с оформленной арендой показывается иконка с названием расположения и состоянием виртуального сервера. Вызовите контекстное меню и по команде "Подробности" перед вами появится диалоговое окно контроля и управления.
В нем вы можете остановить или запустить копию
терминала, провести синхронизацию текущего окружения клиентского
терминала с
виртуальным и посмотреть графики использования ресурсов процессора,
дискового
пространства и оперативной памяти. Особо выделим, что миграция ваших
графиков, запущенных роботов и индикаторов, а также параметров
копирования сделок выполняется только по вашему запросу. Таким образом,
вы полностью контролируете перенос запущенных роботов и подписок на
сигналы - автоматическая синхронизация клиентского терминала с
виртуальным не производится.
Почему виртуальный хостинг в MetaTrader 4/5 лучше обычных VPS
Подведем итоги и выделим основные моменты:
- Создать копию терминала - максимально просто, и делается это прямо в вашей платформе MetaTrader.
- Вы можете легко выбрать в аренду сервер с
минимальными сетевыми задержками до торгового сервера вашего брокера.
- Вы контролируете работу виртуального терминала
прямо из своего клиентского терминала, подключенного к нужному торговому
счету.
- Плата за аренду снимается автоматически - в платежной системе MQL5.community или с вашего торгового счета.
- У вас есть возможность протестировать работу виртуального хостинга во время бесплатного 24-часового периода.
Родная
сеть ближе к телу: торгуя на MetaTrader, действительно логично арендовать
виртуальный сервер прямо из терминала.
У вас еще остались сомнения? Так арендуйте виртуальный сервер прямо сейчас, запустите виртуальный терминал и оцените преимущества нативного хостинга!
Смотрите также:
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Правила виртуального хостинга: III.2. Один арендованный терминал может работать только с одним торговым счетом пользователя. - https://www.mql5.com/en/vps/rules#part_III
Ага, сейчас.
В этих правилах написано:
"A single trading account can be used on several Virtual terminals. There are no limitations on this parameter."
ПЕРЕВОД: Один торговый счет можно использовать на нескольких виртуальных терминалах. Ограничений по этому параметру нет.
Но вот как подключить этот торговый счет на несколько терминалов - никто на планете Земля - не знает.
А служба поддержки - по этому поводу молчит.
Вот и делайте после этого выводы, насколько этот конкретный VPS - "лучше" всех остальных.
Полагаю, ответом было бы использование нескольких аккаунтов MQL5 Community, по одному на каждый VPS MetaQuotes, но это было бы нарушением Условий - #12.13. Пользователь должен использовать только один уникальный MQL5 ID на сайте www.mql5.com.
(Изначально этот пост был написан на английском языке со ссылками на англоязычный раздел).
Виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 не лучше, а намного хуже обычных VPS - потому что там стоит ограничение на 32 графика. И служба поддержки практически не работает
Возможно при использовании данного VPS есть еще какие-либо сноски мелким шрифтом?
Где с ними можно ознакомиться?
Ни в описании ни в рекламе данного сервиса не увидел текста про данное ограничение.
Возможно при использовании данного VPS есть еще какие-либо сноски мелким шрифтом?
Где с ними можно ознакомиться?
Вопрос снят