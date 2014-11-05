MetaTrader 5 / Примеры
Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS

Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS

Аренда виртуального сервера прямо из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - самый оптимальный вариант для организации бесперебойной торговли ваших роботов и подписок на сигналы. Фактически это аналог VPS, только лучше, а главное - более подходящий для решения именно трейдерских задач. Арендуется сервер прямо из вашего MetaTrader: пара кликов мышки в терминале - и все советники, индикаторы, скрипты вместе с подписками на сигналы и заданными настройками перенесутся на виртуальный сервер. Сеть Virtual Hosting Cloud разработана специально для MetaTrader и обладает всеми преимуществами "родного" решения.

Альтернативы виртуальному хостингу есть, но все они при ближайшем рассмотрении оказываются неконкурентоспособными. Использование домашнего компьютера в качестве бюджетного варианта придет первым в голову. Но кто даст гарантию надежного интернет-соединения и бесперебойного питания? Кроме того, можно найти в интернете подходящего провайдера и арендовать у него VPS. Окей, но в этом случае предстоит самостоятельно и вручную заняться поиском серверов с малым пингом до нужных форекс-брокеров. Такая головоломка подходит далеко не всем.

Бесплатные 24 часа, чтобы проверить работу виртуального хостинга в MetaTrader
В общем, ситуация понятная. Пропустите этот мучительный выбор из двух зол и сразу переходите к нормальному решению, разработанному конкретно для нужд трейдеров. Выделите себе виртуальный сервер прямо сейчас и протестируйте его работу. А чтобы у вас было время оценить преимущества сервиса, мы бесплатно предоставим вам 24 часа хостинга!



Арендуй виртуальный сервер прямо сейчас!


Виртуальный сервер + ваш MetaTrader = мощная машина "все в одном" для автономной торговли ваших роботов

С развитием автоматической торговли и копи-трейдинговых сервисов виртуальный хостинг становится попросту незаменимым. А каким еще образом можно добиться круглосуточной и стабильной работы торговых роботов и подписок на сигналы успешных трейдеров? Именно нативный виртуальный хостинг идеально подходит для запуска в терминалах MetaTrader любых торговых роботов - неважно, вами они были написаны, куплены в Маркете или заказаны у сторонних разработчиков во Фрилансе. Причем для купленных в магазине приложений роботов есть дополнительное преимущество - счетчик разрешенных установок не меняется в отличие от запуска лицензионных продуктов на обычном VPS.

Не торгуете с помощью советников, но активно пользуетесь сигналами и копируете сделки других трейдеров? Виртуальный хостинг создан именно для вас - он обеспечит гарантированно бесперебойную деятельность всех ваших подписок. Только в MetaTrader вы можете в один клик взять готовый и правильно настроенный виртуальный терминал, находящийся на выбранном вами сервере с минимальным пингом до брокера.

Виртуальный сервер - это минимальные сетевые задержки

Еще одно важное преимущество виртуального хостинга по сравнению с обычными VPS - близость серверов нашей сети к торговым серверам брокеров. Это сводит к минимуму сетевые задержки при торговых операциях. Обычные же VPS серверы могут находиться где угодно, ведь они предназначены для выполнения широкого круга задач и не ориентированы на работу с брокерскими серверами. И даже у специализированных Forex VPS сервисов обычно 1-2 места размещения серверов, что не дает покрытия всех брокеров.

Мастер виртуального хостинга в MetaTrader

В случае аренды обычного VPS вам требуется самостоятельно, методом проб и ошибок, найти подходящие варианты серверов. Это трата времени и денег без уверенности в том, что у подобранного VPS будет малый пинг до торгового сервера брокера. Виртуальный хостинг в MetaTrader достаточно хорош, чтобы прекратить эти бесплодные поиски. Арендуйте виртуальный сервер из своего терминала прямо сейчас и сами сравните его работу с обычными VPS. В вашем распоряжении 24 бесплатных часа, используйте их разом или вразбивку.

Просто, как раз-два-три: виртуальный терминал не требует установки и настройки

Другое ключевое преимущество виртуального хостинга - простота запуска терминала в работу. Никакой самостоятельной установки и настройки терминала не потребуется.

Виртуальный терминал создан специально для работы в сети виртуального хостинга и получает все настройки прямо с вашего терминала при ручной синхронизации. Запустите свой MetaTrader 4 или MetaTrader 5, откройте в нем нужные графики и символы, запустите необходимые индикаторы и советники, задайте требуемые настройки терминала и всё - вы готовы к запуску автоматической торговли. Теперь осталось только взять в аренду виртуальный сервер прямо из своего MetaTrader и провести миграцию.

Арендуйте виртуальный сервер прямо в своем терминале MetaTrader

Арендовать сервер - проще простого, управлять им - тоже не составит никакого труда. Запуск, остановка, отмена хостинга и контроль за использованием ресурсов виртуального сервера доступны прямо из MetaTrader. Для этого в Навигаторе торгового счета с оформленной арендой показывается иконка с названием расположения и состоянием виртуального сервера. Вызовите контекстное меню и по команде "Подробности" перед вами появится диалоговое окно контроля и управления.

Полный контроль над миграцией и синхронизацией торгового счета

В нем вы можете остановить или запустить копию терминала, провести синхронизацию текущего окружения клиентского терминала с виртуальным и посмотреть графики использования ресурсов процессора, дискового пространства и оперативной памяти. Особо выделим, что миграция ваших графиков, запущенных роботов и индикаторов, а также параметров копирования сделок выполняется только по вашему запросу. Таким образом, вы полностью контролируете перенос запущенных роботов и подписок на сигналы - автоматическая синхронизация клиентского терминала с виртуальным не производится.

 

Почему виртуальный хостинг в MetaTrader 4/5 лучше обычных VPS

Подведем итоги и выделим основные моменты:

  1. Создать копию терминала - максимально просто, и делается это прямо в вашей платформе MetaTrader.
  2. Вы можете легко выбрать в аренду сервер с минимальными сетевыми задержками до торгового сервера вашего брокера.
  3. Вы контролируете работу виртуального терминала прямо из своего клиентского терминала, подключенного к нужному торговому счету.
  4. Плата за аренду снимается автоматически - в платежной системе MQL5.community или с вашего торгового счета.
  5. У вас есть возможность протестировать работу виртуального хостинга во время бесплатного 24-часового периода.

Родная сеть ближе к телу: торгуя на MetaTrader, действительно логично арендовать виртуальный сервер прямо из терминала.

У вас еще остались сомнения? Так арендуйте виртуальный сервер прямо сейчас, запустите виртуальный терминал и оцените преимущества нативного хостинга!


ttt480
ttt480 | 9 сент. 2025 в 16:36
Виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 не лучше, а намного хуже обычных VPS - потому что там стоит ограничение на 32 графика. И служба поддержки практически не работает

ttt480
ttt480 | 9 сент. 2025 в 16:41
Fernando Carreiro #:
Правила виртуального хостинга: III.2. Один арендованный терминал может работать только с одним торговым счетом пользователя. - https://www.mql5.com/en/vps/rules#part_III

Ага, сейчас.

В этих правилах написано:

"A single trading account can be used on several Virtual terminals. There are no limitations on this parameter."

ПЕРЕВОД: Один торговый счет можно использовать на нескольких виртуальных терминалах. Ограничений по этому параметру нет.


Но вот как подключить этот торговый счет на несколько терминалов - никто на планете Земля - не знает.

А служба поддержки - по этому поводу молчит.
Вот и делайте после этого выводы, насколько этот конкретный VPS - "лучше" всех остальных.


Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 9 сент. 2025 в 17:21
@ttt480 # Но как подключить этот торговый счет к нескольким терминалам - никто на планете Земля не знает. И служба поддержки по этому поводу молчит. Вот и делай после этого выводы, насколько этот конкретный VPS "лучше" всех остальных.

Полагаю, ответом было бы использование нескольких аккаунтов MQL5 Community, по одному на каждый VPS MetaQuotes, но это было бы нарушением Условий - #12.13. Пользователь должен использовать только один уникальный MQL5 ID на сайте www.mql5.com.

(Изначально этот пост был написан на английском языке со ссылками на англоязычный раздел).

Respol
Respol | 29 сент. 2025 в 20:30
ttt480 #:
Виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 не лучше, а намного хуже обычных VPS - потому что там стоит ограничение на 32 графика. И служба поддержки практически не работает

Ни в описании ни в рекламе данного сервиса не увидел текста про данное ограничение.
Возможно при использовании данного VPS есть еще какие-либо сноски мелким шрифтом?
Где с ними можно ознакомиться?
Respol
Respol | 29 сент. 2025 в 20:34
Respol #:
Ни в описании ни в рекламе данного сервиса не увидел текста про данное ограничение.
Возможно при использовании данного VPS есть еще какие-либо сноски мелким шрифтом?
Где с ними можно ознакомиться?
UPS увидел данное ограничение в Правилах.
Вопрос снят
