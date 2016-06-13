Warum Virtual-Hosting mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 herkömmlichen VPS (virtuellen, privaten Servern) überlegen ist

Das Mieten eines virtuellen Servers direkt über MetaTrader-4- und MetaTrader-5-Terminals ist eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihre Handelsroboter und Signal-Abonnements ungestört und problemlos arbeiten. Im Kern handelt es sich um ein Gegenstück eines VPS - jedoch wesentlich besser dazu geeignet, auf die Bedürfnisse und Herausforderungen eines Traders zu einzugehen. Der Server kann direkt via MetaTrader gemietet werden. Es bedarf nur weniger Mausklicks, um Ihre Expert-Advisors, Indikatoren, Skripte sowie Signalabonnements und -einstellungen auf den virtuellen Server zu transferieren. Das Virtual-Hosting-Cloud-Netzwerk wurde speziell für MetaTrader entwickelt und weist alle Vorteile einer nativen Lösung auf.

Es gibt zweifellos eine ganze Reihe an Alternativen zum virtuellen Hosting. Allerdings halten diese einem zweiten Blick kaum stand. Die erste Budget-Option, die einem einfallen würde, wären sicherlich Heimcomputer. Das könnte durchaus funktionieren, allerdings gibt es keine Garantie für eine stabile Internetverbindung und/oder eine ununterbrochene Stromversorgung. Ein VPS kann wiederum per Internet von einem zuverlässigen Betreiber gemietet werden. Auch dies ist technisch leicht realisierbar, jedoch bedarf es Ihrerseits der Suche nach einem Server, der eine minimale Latenz zum entsprechenden Forex-Broker aufweist. Derartige Spielereien sind nicht jedermanns Sache.





Warum also umgehen Sie nicht einfach diesen mühsamen Prozess des Entscheidens für das kleinere Übel und entschließen sich vielmehr dazu, der besten Lösung eine Chance zu geben. Eine Lösung, die sämtliche Ihrer Tradinganforderungen vollauf befriedigt. Holen Sie sich jetzt einen virtuellen Server und prüfen Sie ihn persönlich auf Herz und Nieren. Ihnen stehen 24 Gratisstunden zur Verfügung - das ist die Gelegenheit für Sie, unseren Service ausgiebig zu testen!



















Virtuelle Server + Ihr MetaTrader = ein Allheilmittel für sämtliche automatisierten Trades Ihrer Roboter

Virtual-Hosting wird mit dem Voranschreiten automatischen Tradings und dem Voranschreiten der Entwicklung betreffend das Kopieren von Trades mehr und mehr unersetzbar. Nur so erhalten Sie einwandfrei arbeitende Handelsroboter und Abonnements der Signale erfolgreicher Trader - und zwar rund um die Uhr. Natives virtuelles Hosting eignet sich perfekt dafür, Handelsroboter im MetaTrader-Terminal zu starten, unabhängig davon, ob Sie sie selbst geschrieben, auf dem Markt erworben oder bei jemandem in Auftrag gegeben haben. Insbesondere haben Roboter, die mittels des Programmmarkts erworben worden sind, einen zusätzlichen Vorteil. Die Zahl erlaubter Installationen ändert sich nicht und bleibt immer gleich, wenn Sie lizenzierte Produkte auf einem VPS ausführen.

Wenn Sie nicht mit EAs traden sollten, aber dennoch die Signale anderer Trader aktiv benutzen bzw. deren Trades kopieren, dann werden Sie feststellen, dass Virtual-Hosting Ihnen alles bietet, was Sie benötigen. Virtuelles Hosting steht für eine problemlose Arbeit - d.h. ohne besondere Vorkommnisse - all Ihrer Abonnements. Nur MetaTrader erlaubt es Ihnen, mit nur einem Klick ein perfekt konfiguriertes Terminal zu erhalten, das sich auf einem Server Ihrer Wahl befindet und das eine minimale Latenz zu Ihrem Trader besitzt.





Ein virtueller Server sorgt für minimale Netzwerkverzögerungen



Einer der wichtigsten Vorteile von Virtual-Hosting im Vergleich zu herkömmlichen VPS ist die Nähe unserer Server zu den Handelsservern von Brokern. Dies sorgt für eine minimale Netzwerklatenz, was wiederum Ihren Handelsoperationen zugutekommt. (Herkömmliche) VPS können nahezu überall platziert werden, da sie speziell dafür konstruiert wurden, viele verschiedene Aufgaben zu übernehmen - sie sind allerdings nicht auf die Arbeit mit den Servern von Brokern zugeschnitten. Selbst hochspezialisierte virtuelle Forex-Server haben nur einen oder zwei Serverstandort(e), was nicht alle Broker abdeckt.









Wenn Sie einen Standard-VPS mieten, bedarf es zunächst einer gewissen Zeit, bis Sie mittels Trial-and-Error-Prinzips den richtigen Server für Ihre Bedürfnisse gefunden haben. Auf diese Weise verlieren Sie nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld. Und selbst dies garantiert Ihnen nicht, dass der ausgewählte Server auch tatsächlich eine niedrige Latenz zum Handelsserver Ihres Brokers aufweist. Virtual-Hosting via MetaTrader hilft Ihnen dabei, diesen Suchprozess im Handumdrehen zu beenden. Mieten Sie ganz einfach einen virtuellen Server direkt mittels Ihres Terminals und vergleichen Sie diesen mit einem herkömmlichen VPS. Ihnen stehen 24 Gratisteststunden zur Verfügung. Diese können Sie entweder in einem Stück in Anspruch nehmen oder aber in mehrere Teile aufteilen.





Virtual-Hosting - kinderleicht zu verwenden: keine Einrichtung, kein Installationsprozess



Ein weiterer Vorteil von Virtual-Hosting ist die Einfachheit der Ausführung. Sie müssen nichts installieren und/oder einrichten.

Das virtuelle Terminal wurde direkt für die Arbeit mit einem Virtual-Hosting-Netzwerk konzipiert. Das heißt, dass das virtuelle Terminal die benötigten Einstellungen direkt von Ihrem normalen Terminal durch manuelle Synchronisation erhält. Starten Sie einfach MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, öffnen Sie die benötigten Charts, führen Sie die Indikatoren und EAs aus, spezifizieren Sie die Terminaleinstellungen und schon sind Sie fürs automatische Traden bereit. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist einen virtuellen Server via MetaTrader bzw. mittels Durchführung der Migration zu mieten.









Das Mieten als auch das Verwalten eines Servers ist kinderleicht und wird Ihnen keine Probleme machen. Das Starten, das Stoppen, das Canceln einer Hosting-Session sowie die Verwaltung eines virtuellen Servers funktionieren alle ganz einfach und ohne Verzögerung über MetaTrader. Hierfür benötigen Sie lediglich einen abonnierten Navigator für Ihr Handelskonto, der Ihnen ein Icon präsentiert, das die Position, den Namen sowie den Zustand Ihres virtuellen Servers anzeigt. Rufen Sie einfach das Kontextmenü auf, klicken Sie auf „Details“ und Sie werden in das Kontrolldialogfenster gelangen.





Hier können Sie nun eine Kopie stoppen oder in Auftrag geben, die aktuelle Umgebung Ihres normalen Kundenterminals als Synchronisationsgrundlage für das virtuelle Terminal verwenden oder sich Charts über RAM, über Speicherplatz oder über die Verwendung von Prozessorressourcen zu Gemüte führen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Migration Ihrer Charts, ihrer ausgeführten Roboter, Indikatoren und Parameter nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin durchgeführt wird Auf diese Weise behalten Sie stets die Kontrolle über den Transfer Ihrer Roboter und Signale: Es gibt also keine automatische Synchronisation Ihres Terminals mit dem virtuellen.



Warum Virtual-Hosting via MetaTrader 4/5 besser als herkömmliche VPS ist

Zusammenfassend:



Es ist relativ leicht, die Kopie eines Terminals anzulegen. Und Sie können es mithilfe der der MetaTrader-Plattform tun. Sie können kinderleicht einen Server mieten, der eine minimale Latenz zum Tradingserver Ihres Brokers aufweist.

Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Arbeit Ihres virtuellen Terminals direkt von Ihrem normalen Terminal aus zu steuern, das mit dem entsprechenden Handelskonto verbunden ist.

Die Mietkosten werden dabei ganz automatisch abgezogen: entweder im Vergütungssystem der MQL5.community oder von Ihrem Handelskonto.

Sie haben ganze 24 Stunden Zeit, Virtual-Hosting ausgiebig und vor allem kostenlos zu testen.

Wenn Sie mit MetaTrader traden, dann ist es nur logisch, dass Sie sich für das Mieten eines virtuellen Servers direkt mittels Terminals entschieden.



Haben Sie immer noch Zweifel? Mieten Sie noch heute einen virtuellen Server, starten Sie ein virtuelles Terminal und überzeugen Sie sich von den Vorteilen nativen Hostings!





