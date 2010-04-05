Vip GbpUsd

This EA Only GBPUSD another need more optimize

Timeframe H4

Winrat 86.64% Since 2017-2023 DD 26% Profit +1000% RR 1:2

***** Open Order 40 Order 5 Years. Or 8 Order/Year. Some Year don't have Order*****

Strategy

1.EMA Confirm trade

2.BB for Set up

3.Price action for entry 

4. Breakevent After TP100% of Stop loss (Can adjust)

5.Open 1-3 Order/ Trade

6.Have mode trailing stop (On/Off)

7.Risk/Trade

8.Have SL/TP every Order

Remark :This EA for Trader who need low order but high performance and review by years. 

Preset please download

https://drive.google.com/drive/folders/1iMFq595jZd1Ii3g6xXOQlFw5H0ZXfZFb?usp=sharing


Önerilen ürünler
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Uzman Danışmanlar
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Forex Oscars PRO EA
Oskars Paeglis
Uzman Danışmanlar
Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Uzman Danışmanlar
SmartStep FX – The New Generation of Grid Trading Are you looking for a solid, fully automated Expert Advisor ready to generate consistent profits in Forex? SmartStep FX is designed for traders who want real results with a proven strategy. What makes SmartStep FX unique? SmartStep FX comes with optimized parameters – no need to change anything. Optimized for AUDCAD on M5 – a stable pair with relatively low volatility. Dynamic grid management – customizable entry levels in pips to ada
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Uzman Danışmanlar
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
The 5m gbpusd
Abdellatif El Alama
Uzman Danışmanlar
The Five Minutes GBPUSD When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle. When ex: 5 MINUTES time frame a candle moves fast as I need it or have a good change in price about over the 200 points this is a good choice to enter the market with a thiny order. Recommendations:  5 MINUTES    Timeframe GBPUSD have best result
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.  Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır. EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ö
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Introducing "Forex Mastery Escort EA," a game-changing Expert Advisor (EA) specifically designed for the MQL5 market. This innovative EA combines the power of multiple indicators, including IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index), and MACD (Moving Average Convergence Divergence), to provide you with unparalleled trading accuracy. Forex Mastery Escort EA leverages a sophisticated algorithm that meticulously analyzes market conditions, taking into account the insights derived
FREE
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Sirr Advanced Trend Scalper EA
Bruno Rosa
Uzman Danışmanlar
SIRR Advanced Trend Scalper EA Lite is a robot that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. Our product is also fully compatible with PipFinite Trend Indicator PRO. The EA has been designed for trading with the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. This EA operates in various and different types of tra
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA Atom, benzersiz bir ticaret algoritmasına sahip bir Uzman Danışmandır. EA, önceki günün yüksek veya düşük seviyelerinin dökümü üzerinde çalışır. Başarılı ve kanıtlanmış stratejiler, teknik ve bilgisayar analizinin tüm incelikleriyle varlıkların fiyatlandırılmasından kar elde etmenizi sağlayan danışmanın algoritmasına entegre edilmiştir. Talimatları almak ve özel bir telgraf sohbetine erişmek için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Ayarlar, bağlantıdaki danışmanın tartışması
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Uzman Danışmanlar
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Uzman Danışmanlar
Combiner_EA, forex ve diğer piyasalar için otomatik işlem yapmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir MetaTrader 4 Expert Advisor’dır. Harici göstergelerden ve Hareketli Ortalama stratejisinden gelen sinyalleri entegre eder; gelişmiş özellikler olarak ızgara işlemi, Martingale ve özelleştirilebilir kar al/durdur zararı ayarları sunar. Gerçek zamanlı istatistik paneli, hesap performansı hakkında bilgi verir ve disiplinli otomasyon arayan traderlar için idealdir. Temel Özellikler ️ Harici Gösterge E
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Uzman Danışmanlar
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Uzman Danışmanlar
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Uzman Danışmanlar
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Uzman Danışmanlar
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
Uzman Danışmanlar
MARSI Pro , MetaTrader 4 için geliştirilmiş, trend takip ve ortalama dönüş stratejilerini güçlü bir risk yönetim modülüyle birleştiren otomatik bir işlem sistemidir. Forex piyasaları için tasarlanmış olup şunları içerir: Temel Bileşenler: Hibrit Sinyal Üretimi Hareketli Ortalama (MA) Kırılımı : Özelleştirilebilir bir MA ile fiyat kesişimleri yoluyla trend dönüşlerini tespit eder. RSI Onayı : RSI aşırı alım/aşırı satım seviyelerini kullanarak yanlış sinyalleri filtreler. Martingale Mantığı : Zara
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
CJ Magic Dolphin
Ho Wai Kee
Uzman Danışmanlar
CJ Magic Dolphin The trading robot opens positions based on signals from MACD - it trades simultaneously breakouts and rollbacks. It has the option to close positions by take profit and stop loss. When new signal appear the EA adds orders. When an opposite signal appear the robot adds opposite orders. The EA settings can be adjusted right from the chart.  Recommended pairs: EURUSD Strongly Recommended Time Frame: M5 Minimum deposit: $500 Recommended Spread: <= 16 For EURUSD (M5), recommended s
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Uzman Danışmanlar
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
MMM Fibonacci Retracement
Andre Tavares
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The EA Strategy: This EA strategy is based on Fibonacci Retracement Calculations to produce it's own signals and trade automatically. It was built for those traders who loves and trust Fibonacci Retracement Levels. In finance, Fibonacci retracement is a method of technical analysis for determining support and resistance levels. They are named after their use of the Fibonacci sequence. Fibonacci retracement is based on the idea that markets will retrace a predictable portion of a move, after whic
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
Tom Yum Goong EA
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
Start Launch EA 199$ with 10 Account Next Will 299$ Add new EA (System 5) inside to reduce DD and Risk/trade and get more Profit This EA includes 5 Strategies inside have SL/TP all  I setting for GBPUSD H1 Only The trader can  On/Off EA within each  Strategies The trader can adjust only the Risk/Trade that you accept Suggestion Open 5 Strategy and Make Risk/Trade that you accept You Can optimize in each  strategy inside that you need to Run Real Account start on 16/8/2022
Pad Thai EA
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
Only 10 Copies at 199$ After 299$ Setting for USDJPY H4 Only Used Risk/Trade suggetion 1-5 % Or result after Black test Have SL/TP Have Break evevnt and tralling stop Have 4 EA indise Can On/Off in each EA that  you need I prefer run continue  1 year  for  judgement performance. Can run  continue   24 hrs.  have  spread  control. I will  continue  update  new  EA  inside  with  new  startergy If I found good  stratergy. Real Account start on 16/8/2022 .
Papaya salad EA
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
Launch price 199 USD with 10 Accounts, future price 299 USD DESCRIPTIONS: Work with  EURUSD H1 Only Very easy EA for everybody can adjust that your risk/Trade I already set and optimize for the best performance  Could you please review Result black test  with data 99.9%  I make EA from manual trade I continue to improve and develop new strategy updates for the best result.
Thai Tea EA
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
Оnly 10 copy out of 10 are Left at $199! Next price -->   $299 This EA includes 4 Strategies inside 1.  Swing trade (Pinbar)  Used Price action Pin bar with CCI Level for entry   Open 1 order have SL/TP   and use ATR for SL  2. Innside bar breakout  Open 2 orders used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let profit run. 3.    Pullback Used EMA Confirm trend and CCI for Entry Open 2 order used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let pro 4.   Tripple candle breakout  Open 1 order have SL/TP
Malakor AUDUSD
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA run Only AUDUSD at Timefram H1 Balance start 100$ Indicator with EMA to be confirm trend and CCI for Entry MM with martingale system open not over 10 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimise new  every time with your balance your risk Inside have 2 EA with normal  martingale for set TP/Distance  My EA USE ATR for calculate distance between order Real account monitoring :  P lease scand QRCode at Picture  Remark: Setting I wll send to you afer you bou
Supper ADX DX
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA run Only EURUSD at Timefram H1 Balance start 1000$ Indicator with ADX to be confirm trend and DX for Entry (New Calculate) MM with martingale system open not over 15 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimise new every time with your balance your risk that you take risk. Inside have 3 EA with normal    martingale Balance lot device and Fix Lot and last one have TP/SL Real account monitoring : Click   Welcome to make cash flow everyday
JK 3 Candle combo
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA used 3 candle follow buy/Sell 1.EMA 20 and EAM 60 monitoring of trend  2.Waiting 3 candle of bull or bear candle for entry 3.Used ATR for SL 4.Used risk/Order 5.Have breakeven  6.Can used with GBPUSD,EURUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF Inside EA already include all setting you can only On off currency that you need to Open and make risk that you accept.  EA work in timeframe H4 . Remark :For Full version& Setting . I can't upload to MQL5 If you need to test please contact to me directly Myfxbook
JK Super Parabolic SAR
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA Optimize for GBPUSD and USDJPY Time frame 4 Hrs. Inside include 3 money management system. Indicator and System trend 1. Used 2 EMA for confirm Trend 2. Used Price action and Parabolic Sar for entry  3.Have SL and TP 4.Have trailing stop  5.Used Risk/Trade Average open  1-3 Order /Month DD independent for Risk/Trade I will training and review How to work EA 1 hrs. for your understanding. This EA make for manual trade if you understand staggery you Can trade by you manual trade.
EP48 SMA Double
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA Optimize for EURUSD with Time frame 1 Hrs. Indicator and System trend 1. Used 2 EMA for confirm Trend 2. Used Price action cross above for entry  3.Open another when same Item1,2  4.Have closed all 5.Used fix lot and second order can adjust  Average open  1-3 Order /Month DD independent for Lot start and Lot X I will training and review How to work EA 1 hrs. for your understanding. This EA make for manual trade if you understand staggery you Can trade by you manual trade.
JK Super EA
Miss Nathita Kaenmun
Uzman Danışmanlar
This EA Optimize for EURUSD H1 With Balance start 1,000 /0.1 Lot Strategy : 1.Used EMA 200 Confirm trend   2.Scan Price action with DOJI 3.Confrim position open order with Stochastic Oscillator EA include 3 money management  Mode1 Fix Lot,Fix SL,TP Mode2 Lot Auto exponential ,Fix SL,Fix TP Mode3 Special MM Repeat Order with same logic with Lot martingale   Remark : Have Function Closed All , Max order and Cutt loss  User can select that you like money management system  For my Suggestion is mode
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt