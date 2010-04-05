Vip GbpUsd

This EA Only GBPUSD another need more optimize

Timeframe H4

Winrat 86.64% Since 2017-2023 DD 26% Profit +1000% RR 1:2

***** Open Order 40 Order 5 Years. Or 8 Order/Year. Some Year don't have Order*****

Strategy

1.EMA Confirm trade

2.BB for Set up

3.Price action for entry 

4. Breakevent After TP100% of Stop loss (Can adjust)

5.Open 1-3 Order/ Trade

6.Have mode trailing stop (On/Off)

7.Risk/Trade

8.Have SL/TP every Order

Remark :This EA for Trader who need low order but high performance and review by years. 

Preset please download

https://drive.google.com/drive/folders/1iMFq595jZd1Ii3g6xXOQlFw5H0ZXfZFb?usp=sharing


Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Experts
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Forex Oscars PRO EA
Oskars Paeglis
Experts
Forex Oscar's PRO EA   is the advanced mathematics algorithms  system  with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points and required amount of the rate in any market situation. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me. I have done very big mathematical calculations and I have found the right formula to trade in the Forex market. It takes a lot of work and time to achieve the best results.Nothing fancy here only
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartStep FX – The New Generation of Grid Trading Are you looking for a solid, fully automated Expert Advisor ready to generate consistent profits in Forex? SmartStep FX is designed for traders who want real results with a proven strategy. What makes SmartStep FX unique? SmartStep FX comes with optimized parameters – no need to change anything. Optimized for AUDCAD on M5 – a stable pair with relatively low volatility. Dynamic grid management – customizable entry levels in pips to ada
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
The 5m gbpusd
Abdellatif El Alama
Experts
The Five Minutes GBPUSD When all the market movement makes you have lost, This ea makes a good profit with a little profit with many orders in a short time Just on a Candle. When ex: 5 MINUTES time frame a candle moves fast as I need it or have a good change in price about over the 200 points this is a good choice to enter the market with a thiny order. Recommendations:  5 MINUTES    Timeframe GBPUSD have best result
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 549$ Prezzo finale: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.  È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza. L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza,
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Experts
Introducing "Forex Mastery Escort EA," a game-changing Expert Advisor (EA) specifically designed for the MQL5 market. This innovative EA combines the power of multiple indicators, including IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index), and MACD (Moving Average Convergence Divergence), to provide you with unparalleled trading accuracy. Forex Mastery Escort EA leverages a sophisticated algorithm that meticulously analyzes market conditions, taking into account the insights derived
FREE
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Sirr Advanced Trend Scalper EA
Bruno Rosa
Experts
SIRR Advanced Trend Scalper EA Lite is a robot that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. Our product is also fully compatible with PipFinite Trend Indicator PRO. The EA has been designed for trading with the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. This EA operates in various and different types of tra
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Experts
EA Atom è un Expert Advisor con un algoritmo di trading unico. L'EA lavora sulla ripartizione dei livelli alti o bassi del giorno precedente Strategie di successo e collaudate sono integrate nell'algoritmo del consulente, che ti consente di prendere profitti sul prezzo degli asset con tutte le sottigliezze dell'analisi tecnica e informatica. Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e accedere a una chat privata di Telegram! Le impostazioni sono disponibili nella discussione del
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Experts
Combiner_EA è un Expert Advisor versatile per MetaTrader 4, progettato per il trading automatico su forex e altri mercati. Integra segnali da indicatori esterni e da una strategia basata sulle Medie Mobili, offrendo funzionalità avanzate come il trading a griglia, Martingale e impostazioni personalizzabili di take profit/stop loss. Un pannello statistico in tempo reale fornisce informazioni sulle performance del conto, rendendolo ideale per trader che cercano un’automazione disciplinata. Carat
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experts
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experts
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
Experts
MARSI Pro   è un sistema di trading automatizzato avanzato per MetaTrader 4 che combina strategie di trend following e ritorno alla media, integrando una gestione del rischio robusta. Progettato per il mercato Forex, include: Componenti Principali: Generazione Ibrida di Segnali Rottura della Media Mobile (MA) : Rileva inversioni di trend attraverso l'incrocio dei prezzi con una MA personalizzabile. Conferma RSI : Filtra gli ingressi utilizzando i livelli di ipercomprato/ipervenduto del RSI. Logi
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
CJ Magic Dolphin
Ho Wai Kee
Experts
CJ Magic Dolphin The trading robot opens positions based on signals from MACD - it trades simultaneously breakouts and rollbacks. It has the option to close positions by take profit and stop loss. When new signal appear the EA adds orders. When an opposite signal appear the robot adds opposite orders. The EA settings can be adjusted right from the chart.  Recommended pairs: EURUSD Strongly Recommended Time Frame: M5 Minimum deposit: $500 Recommended Spread: <= 16 For EURUSD (M5), recommended s
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experts
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
MMM Fibonacci Retracement
Andre Tavares
5 (1)
Experts
The EA Strategy: This EA strategy is based on Fibonacci Retracement Calculations to produce it's own signals and trade automatically. It was built for those traders who loves and trust Fibonacci Retracement Levels. In finance, Fibonacci retracement is a method of technical analysis for determining support and resistance levels. They are named after their use of the Fibonacci sequence. Fibonacci retracement is based on the idea that markets will retrace a predictable portion of a move, after whic
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping. Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo. Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di tradi
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Tom Yum Goong EA
Miss Nathita Kaenmun
Experts
Start Launch EA 199$ with 10 Account Next Will 299$ Add new EA (System 5) inside to reduce DD and Risk/trade and get more Profit This EA includes 5 Strategies inside have SL/TP all  I setting for GBPUSD H1 Only The trader can  On/Off EA within each  Strategies The trader can adjust only the Risk/Trade that you accept Suggestion Open 5 Strategy and Make Risk/Trade that you accept You Can optimize in each  strategy inside that you need to Run Real Account start on 16/8/2022
Pad Thai EA
Miss Nathita Kaenmun
Experts
Only 10 Copies at 199$ After 299$ Setting for USDJPY H4 Only Used Risk/Trade suggetion 1-5 % Or result after Black test Have SL/TP Have Break evevnt and tralling stop Have 4 EA indise Can On/Off in each EA that  you need I prefer run continue  1 year  for  judgement performance. Can run  continue   24 hrs.  have  spread  control. I will  continue  update  new  EA  inside  with  new  startergy If I found good  stratergy. Real Account start on 16/8/2022 .
Papaya salad EA
Miss Nathita Kaenmun
Experts
Launch price 199 USD with 10 Accounts, future price 299 USD DESCRIPTIONS: Work with  EURUSD H1 Only Very easy EA for everybody can adjust that your risk/Trade I already set and optimize for the best performance  Could you please review Result black test  with data 99.9%  I make EA from manual trade I continue to improve and develop new strategy updates for the best result.
Thai Tea EA
Miss Nathita Kaenmun
Experts
Оnly 10 copy out of 10 are Left at $199! Next price -->   $299 This EA includes 4 Strategies inside 1.  Swing trade (Pinbar)  Used Price action Pin bar with CCI Level for entry   Open 1 order have SL/TP   and use ATR for SL  2. Innside bar breakout  Open 2 orders used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let profit run. 3.    Pullback Used EMA Confirm trend and CCI for Entry Open 2 order used ATR for SL and have 1TP and No TP2 for Let pro 4.   Tripple candle breakout  Open 1 order have SL/TP
Malakor AUDUSD
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA run Only AUDUSD at Timefram H1 Balance start 100$ Indicator with EMA to be confirm trend and CCI for Entry MM with martingale system open not over 10 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimise new  every time with your balance your risk Inside have 2 EA with normal  martingale for set TP/Distance  My EA USE ATR for calculate distance between order Real account monitoring :  P lease scand QRCode at Picture  Remark: Setting I wll send to you afer you bou
Supper ADX DX
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA run Only EURUSD at Timefram H1 Balance start 1000$ Indicator with ADX to be confirm trend and DX for Entry (New Calculate) MM with martingale system open not over 15 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimise new every time with your balance your risk that you take risk. Inside have 3 EA with normal    martingale Balance lot device and Fix Lot and last one have TP/SL Real account monitoring : Click   Welcome to make cash flow everyday
JK 3 Candle combo
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA used 3 candle follow buy/Sell 1.EMA 20 and EAM 60 monitoring of trend  2.Waiting 3 candle of bull or bear candle for entry 3.Used ATR for SL 4.Used risk/Order 5.Have breakeven  6.Can used with GBPUSD,EURUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF Inside EA already include all setting you can only On off currency that you need to Open and make risk that you accept.  EA work in timeframe H4 . Remark :For Full version& Setting . I can't upload to MQL5 If you need to test please contact to me directly Myfxbook
JK Super Parabolic SAR
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA Optimize for GBPUSD and USDJPY Time frame 4 Hrs. Inside include 3 money management system. Indicator and System trend 1. Used 2 EMA for confirm Trend 2. Used Price action and Parabolic Sar for entry  3.Have SL and TP 4.Have trailing stop  5.Used Risk/Trade Average open  1-3 Order /Month DD independent for Risk/Trade I will training and review How to work EA 1 hrs. for your understanding. This EA make for manual trade if you understand staggery you Can trade by you manual trade.
EP48 SMA Double
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA Optimize for EURUSD with Time frame 1 Hrs. Indicator and System trend 1. Used 2 EMA for confirm Trend 2. Used Price action cross above for entry  3.Open another when same Item1,2  4.Have closed all 5.Used fix lot and second order can adjust  Average open  1-3 Order /Month DD independent for Lot start and Lot X I will training and review How to work EA 1 hrs. for your understanding. This EA make for manual trade if you understand staggery you Can trade by you manual trade.
JK Super EA
Miss Nathita Kaenmun
Experts
This EA Optimize for EURUSD H1 With Balance start 1,000 /0.1 Lot Strategy : 1.Used EMA 200 Confirm trend   2.Scan Price action with DOJI 3.Confrim position open order with Stochastic Oscillator EA include 3 money management  Mode1 Fix Lot,Fix SL,TP Mode2 Lot Auto exponential ,Fix SL,Fix TP Mode3 Special MM Repeat Order with same logic with Lot martingale   Remark : Have Function Closed All , Max order and Cutt loss  User can select that you like money management system  For my Suggestion is mode
