Vip GbpUsd
- Experts
- Miss Nathita Kaenmun
- Version: 1.0
- Activations: 10
This EA Only GBPUSD another need more optimize
Timeframe H4
Winrat 86.64% Since 2017-2023 DD 26% Profit +1000% RR 1:2
***** Open Order 40 Order 5 Years. Or 8 Order/Year. Some Year don't have Order*****
Strategy
1.EMA Confirm trade
2.BB for Set up
3.Price action for entry
4. Breakevent After TP100% of Stop loss (Can adjust)
5.Open 1-3 Order/ Trade
6.Have mode trailing stop (On/Off)
7.Risk/Trade
8.Have SL/TP every Order
Remark :This EA for Trader who need low order but high performance and review by years.
Preset please download
https://drive.google.com/drive/folders/1iMFq595jZd1Ii3g6xXOQlFw5H0ZXfZFb?usp=sharing