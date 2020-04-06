Currency Trade MT4
- Experts
- Evgeniy Ilin
- 버전: 2.7
- 업데이트됨: 24 12월 2025
- 활성화: 10
Currency Trade — 머신러닝 기반의 섹터 특화형 트레이딩 로봇
저희는 엄격히 제한된 트레이딩 상품 섹터와 결합된 가장 효율적인 포트폴리오 접근 방식을 선보입니다. 주요 목표는 사전 준비 없이도 누구나 28개 주요 통화쌍을 동시에 거래할 수 있도록 하는 것입니다. 가능한 한 많은 안정적인 주요 통화쌍을 동시에 거래하여 단기간 내에 유의미한 수익을 달성하면서도 예치금의 최대한의 안전성을 보장합니다.
제품에 대한 자세한 정보를 얻고 기능을 확장할 수 있도록 도와주는 링크
다음과 같은 경우:
이 로봇은 누구를 위한 것인가요?
- 차트에 로봇을 설치하기만 하면 28개 주요 통화쌍을 주요 자산으로 단기간에 수익을 얻고자 하는 분. (로봇은 사전 설정 없이 바로 작동합니다.)
- 주요 통화쌍에 관심이 있고 이 자산을 신뢰하는 분. 중·장기적으로 수익을 얻을 좋은 기회가 있습니다. (다양한 요인에 따라 달라집니다.)
- 이미 28개 주요 통화쌍 트레이딩을 하고 있으며 새로운 접근법을 시도하거나 리스크를 분산하고자 하는 트레이더.
핵심 기능 및 장점
|섹터 특화
|트레이딩은 단일 섹터 — 28개 주요 통화쌍 — 에만 집중됩니다.
|원격 서버 기반 AI 학습
|머신러닝은 고성능 원격 서버에서 수행됩니다. 최적화 결과는 제가 정기적으로 수동으로 선별하여 로봇에 직접 내장합니다.
|포트폴리오 다변화
|주요 외환 섹터 내에서 로봇은 다양한 상품과 시간 프레임에 리스크를 분산시킵니다. 이 접근 방식은 자동으로 드로다운을 줄여줍니다.
|원클릭 설치
|임의의 통화쌍 차트(예: EURUSD)에 Expert Advisor를 부착하기만 하면 섹터 내 사용 가능한 모든 상품을 자동으로 탐지하고 거래를 시작합니다. (일부 경우 추가 설정이 필요할 수 있습니다.)
|유연한 리스크 관리
|예치금 규모에 따라 자동으로 랏 크기를 조정하면서 로봇의 연간 수익률 목표를 유지합니다.
|추가 트레이딩 모드
|원하는 경우 활성화할 수 있으며, 다변화 덕분에 더욱 안전합니다. 리스크가 단일 상품에 집중되지 않습니다.
권장 사항
- 최소 예치금: $100.
- 계좌 유형: 헤징(권장), Netting도 사용 가능.
- 권장 브로커: RoboForex 등 대부분의 브로커가 해당 상품을 제공합니다.
- 시작 전: 반드시 Strategy Tester에서 테스트하세요! 브로커가 필요한 상품을 제공하는지 확인하세요.
- 상품명 설정: 브로커가 접두사/접미사(Prefix/Postfix)를 사용하는 경우(예: fx.EURUSD), 로봇 파라미터에 지정하거나 판매자에게 도움을 요청하세요.
작동 원리 — 간단히 설명
제 서버는 28개 주요 통화쌍의 움직임을 분석하여 가장 안정적인 반전 패턴을 식별하고, 현재 시장 국면에 맞게 파라미터를 최적화합니다. 이후 최적의 결과들을 하나의 빌드로 ‘결합’ — 이것이 바로 귀하의 Expert Advisor입니다. 단일 상품이 아닌, 내장된 빌드 기준으로 이용 가능한 모든 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, NZDCHF 등)을 동시에 거래합니다. 이는 트레이딩의 신뢰성을 높이고 드로다운을 감소시킵니다. 머신러닝 품질과 상품 라인업은 시장 상황에 따라 지속적으로 개선됩니다.
고급 사용자를 위한 입력 파라미터
|카테고리
|파라미터
|설명
|상품 명명 규칙 적응
|To Lower Symbol
|상품명을 소문자로 변환합니다. 브로커가 소문자로 심볼을 지정하는 경우 사용(예: «!eurusd_»).
|Symbol Prefix
|상품명 앞에 오는 문자열(예: «!» 또는 «_»).
|Symbol Postfix
|상품명 끝에 오는 문자열(예: «!» 또는 «_»).
|시간대
|Source Shift Hours
|학습 기준으로 사용되는 RoboForex 시세와의 시간 차이. 대부분의 브로커에서 이 값은 0입니다.
|랏 및 리스크 관리
|Auto Lot
|예치금 규모에 따라 거래량을 자동 조정합니다. 비활성화 시 고정 랏처럼 작동합니다.
|Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol)
|리스크 관리의 핵심 파라미터입니다. 값이 높을수록 포지션 규모가 커집니다.
|Deposit Percent [1–100]
|이 로봇에 할당되는 예치금 비율(Auto Lot 활성화 시에만 작동). 여러 EA를 동시에 사용할 때 유용합니다.
|마틴게일
|Lot Mode
|모드: SIMPLE_LOT(기본값) 및 MARTINGALE.
|Martin Multiplier Steps Max
|새 포지션 랏 계산에 합산되는 손실 거래의 최대 횟수. 값이 높을수록 잠재적 수익과 리스크가 증가합니다.
|손실 포지션 보유
|Linearization
|손실 포지션이 수익으로 전환될 때까지 대기하는 모드입니다.
|Minutes Hold For Linearization
|최대 대기 시간(분 단위). 시간 경과 후 새로운 반대 신호에 따라 포지션이 청산될 수 있습니다.
|설정 유효 기간
|Days To Future
|최적화 종료 후 신규 포지션을 허용하는 일수. 최종 최적화 일자는 EA 그래픽 인터페이스에 표시됩니다.
|추가 매수 효과
|Effect
|운영 모드 선택: 일반 트레이딩부터 고급 포트폴리오 필터 및 평균화 전략까지.
|First % Of Price Step
|추가 매수/매도 시 인접 주문 간 최소 거리(현재 가격 대비 %). 동일 가격 구간에서 포지션을 여는 것을 방지합니다.
|Next Step Multiplier
|이후 주문 간 간격을 조정하는 배수. 1.0일 경우 간격이 유지됩니다.
|효과 유형
|• NO_EFFECT — 일반 트레이딩.
• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 동일 통화의 영향을 약화시켜 드로다운 감소.
• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 동일 통화의 영향을 강화.
• SAFE_REPURCHASE — 여러 시간대를 활용한 하이브리드 평균화(리스크 증가 없음).
• CLASSIC_REPURCHASE — 클래식 평균화(모든 포지션을 팬 모양으로 수익 실현).
• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE와 통화 약화/강화의 조합.
• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE의 유사 조합.
• COST_MINIMIZATION — HEDGING 및 NETTING용 범용 모드: 상품당 1개 포지션, 최적 신호 기반 청산.
|필터 및 보호
|Stop Loss % Of Average M1
|손절매는 해당 통화쌍의 M1 봉 평균 크기 대비 %로 설정(pips 또는 «_Point» 아님). 0으로 설정 시 비활성화됩니다.
|Take Profit % Of Average M1
|익절매는 해당 통화쌍의 M1 봉 평균 크기 대비 %로 설정. 0으로 설정 시 비활성화됩니다.
|MAX Spread % Of Average M1
|허용 최대 스프레드는 «_Point» 단위로 지정. 초과 시 주문이 체결되지 않습니다.
|Swaps
|양(+) 스왑 방향에서만 거래 — 포지션 보유 시에도 수익 창출 가능(기타 변형 포함).
|기타
|Additional Profit Per Lot
|Linearization 및 REPURCHASE 모드에서 포지션에 필수 수익을 추가하여 수수료 및 비용을 상쇄합니다. 수익은 해당 상품의 1랏 기준입니다.
|상품 및 통화 필터
|Include Instruments
|지정된 상품만 거래. (예: «EURUSD,CHFJPY»)
|Exclude Instruments
|지정된 상품을 거래에서 제외. (예: «EURUSD,CHFJPY») 나머지 상품은 거래됩니다.
|Exclude Currencies
|지정된 통화를 포함하는 모든 상품 제외(예: «EUR,CHF»). 나머지 상품은 거래됩니다.