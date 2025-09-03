Lot Size Calculator MT4

Lot Size Calculator – Pozisyon Boyutlandırma Aracı

Bu gösterge, seçilen risk yüzdesi ve zarar durdurma mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para ticareti için tasarlanmıştır.


Ana Özellikler

  • Hesap bakiyesi / kullanılabilir özsermaye ve seçilen risk yüzdesine göre pozisyon boyutu hesaplama

  • Piyasa emri ve bekleyen emir modları

  • Grafik üzerinde giriş, stop loss ve kar al çizgilerinin görsel gösterimi

  • Risk/ödül oranı görüntüleme

  • Stop loss mesafesine göre lot büyüklüğünü otomatik ayarlama

  • Grafik üzerinde kâr ve zarar değerlerini gösterme

Kullanım

  1. İndikatörü grafiğe ekleyin.

  2. Ayarlardan risk yüzdesini seçin.

  3. Risk % hesabını bakiye veya kullanılabilir özsermaye üzerinden yapmayı seçin.

  4. Piyasa emri veya bekleyen emir modunu seçin.

  5. Giriş, stop loss ve kar al çizgilerini ayarlayın.

  6. Hesaplanan lot büyüklüğünü kullanarak platformda emri gerçekleştirin.

Parametreler

  • Risk %: %0.1’den %100’e kadar

  • Hesaplama yöntemi: bakiye / kullanılabilir özsermaye üzerinden risk %

  • Gösterim: giriş, stop loss ve hedef seviyeleri ile kâr/zarar değerleri


Video Lot Size Calculator MT4
