Lot Size Calculator MT4
- Göstergeler
- Chi Hong Au Yeung
- Sürüm: 1.8
- Güncellendi: 3 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 6
Lot Size Calculator – Pozisyon Boyutlandırma Aracı
Bu gösterge, seçilen risk yüzdesi ve zarar durdurma mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para ticareti için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
-
Hesap bakiyesi / kullanılabilir özsermaye ve seçilen risk yüzdesine göre pozisyon boyutu hesaplama
-
Piyasa emri ve bekleyen emir modları
-
Grafik üzerinde giriş, stop loss ve kar al çizgilerinin görsel gösterimi
-
Risk/ödül oranı görüntüleme
-
Stop loss mesafesine göre lot büyüklüğünü otomatik ayarlama
-
Grafik üzerinde kâr ve zarar değerlerini gösterme
Kullanım
-
İndikatörü grafiğe ekleyin.
-
Ayarlardan risk yüzdesini seçin.
-
Risk % hesabını bakiye veya kullanılabilir özsermaye üzerinden yapmayı seçin.
-
Piyasa emri veya bekleyen emir modunu seçin.
-
Giriş, stop loss ve kar al çizgilerini ayarlayın.
-
Hesaplanan lot büyüklüğünü kullanarak platformda emri gerçekleştirin.
Parametreler
-
Risk %: %0.1’den %100’e kadar
-
Hesaplama yöntemi: bakiye / kullanılabilir özsermaye üzerinden risk %
-
Gösterim: giriş, stop loss ve hedef seviyeleri ile kâr/zarar değerleri