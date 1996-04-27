Bollinger Bands TP Guardian MT5
- Yardımcı programlar
- Chi Hong Au Yeung
- Sürüm: 110.100
Bollinger Bands TP Guardian
Bu yardımcı Expert Advisor, açık emirlerin Kâr Al (TP) seviyesini değiştirmek için Bollinger Bantlarını kullanır, işlem yönetiminizi geliştirir ve manuel işlem gerçekleştirildikten sonra eller serbest kalmanızı sağlar.
Ana Özellikler
Otomatik TP Ayarı: EA, açık emirlerin TP'sini otomatik olarak ayarlar.
Bollinger Bantları Entegrasyonu: TP seviyeleri, Üst, Orta veya Alt Bollinger Bandı kullanılarak ayarlanır.
Özelleştirilebilir Ayarlar: Kullanıcılar Bollinger Bantları parametrelerini ve TP değişikliklerinin sıklığını belirleyebilir.
Zahmetsiz Çalışma: Bir grafiğe eklendiğinde, EA manuel müdahale gerektirmeden arka planda çalışır.
Nasıl Kullanılır
EA'yı bir grafiğe ekleyin.
EA'nın ayarlarında, istenen hedef kar seviyesi için tercih edilen Bollinger Bandı çizgisini (Üst, Orta veya Alt) seçin.
Bollinger Bantları parametrelerini ayarlayın.
EA daha sonra o semboldeki herhangi bir açık emrin TP'sini ayarlamaya başlayacaktır.
Parametreler
Bands Period (Bant Periyodu): Bollinger Bantları hesaplaması için periyot.
Bands Deviations (Bant Sapmaları): Standart sapma sayısı.
Bands Shift (Bant Kaydırma): Yatay kaydırma.
ApplyTo (Uygulanacak Fiyat): Kapanış fiyatı / Açılış fiyatı / En yüksek fiyat / En düşük fiyat.
BB_Target Profit Line (BB Hedef Kar Çizgisi): Kullanılacak çizgiyi seçin: Üst Bant, Orta Bant veya Alt Bant.