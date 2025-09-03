Lot Size Calculator MT4

Lot Size Calculator – Outil de dimensionnement des positions

Cet indicateur calcule la taille du lot en fonction du pourcentage de risque sélectionné et de la distance du stop loss. Il est conçu pour le trading sur Forex, métaux, indices, matières premières et cryptomonnaies.


Fonctionnalités principales

  • Calcul de la taille de position basé sur le solde du compte / l’équité disponible et le pourcentage de risque choisi

  • Modes ordre au marché et ordre en attente

  • Lignes visuelles sur le graphique : entrée, stop loss et take profit

  • Affichage du ratio risque/rendement

  • Ajustement automatique de la taille du lot selon la distance du stop loss

  • Affichage des valeurs de gains et pertes sur le graphique

Mode d’utilisation

  1. Attachez l’indicateur au graphique.

  2. Sélectionnez le pourcentage de risque dans les paramètres.

  3. Choisissez si le risque % se calcule sur le solde ou l’équité disponible.

  4. Sélectionnez le mode d’ordre (marché ou en attente).

  5. Ajustez les lignes d’entrée, de stop loss et de take profit.

  6. Passez l’ordre dans la plateforme avec la taille de lot calculée.

Paramètres

  • Risque % : de 0.1% à 100%

  • Méthode de calcul : % de risque basé sur solde / équité disponible

  • Affichage : niveaux d’entrée, stop loss et objectif avec valeurs de gain/perte


Video Lot Size Calculator MT4
