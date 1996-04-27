Lot Size Calculator Advanced MT5
- Yardımcı programlar
- Chi Hong Au Yeung
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 6
Lot Size Calculator Advanced – Drawdown Bakiyesi ile Pozisyon Boyutu Aracı
Bu lot boyutu hesaplayıcısı, seçilen risk yüzdesine ve stop loss mesafesine dayanmaktadır. Ayrıca, her işlem için ek risk miktarı özelliği de bulunmaktadır. Bu yaklaşım, riski hemen ikiye katlamak yerine zaman içinde artırarak drawdown'ı sorunsuz bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. Bu, daha iyi kontrol ve daha güvenli bir risk yönetimi sağlar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para birimi ticareti için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
-
Hesap bakiyesi ve seçilen risk yüzdesine göre pozisyon boyutlandırma
-
Görsel ve tıklanabilir düğmeler: Piyasa emri ve Bekleyen emir modları
-
Görsel işlem seviyeleri: grafikteki giriş, stop loss ve take profit çizgileri
-
Görsel Risk-ödül oranı (Risk-to-reward ratio) gösterimi
-
Stop loss mesafesine bağlı olarak otomatik lot ayarı
-
Panelde gösterilen görsel Kâr ve Zarar değerleri
Nasıl Kullanılır
-
Göstergeyi grafiğe ekleyin.
-
Giriş ayarlarında risk yüzdesini seçin.
-
Piyasa veya bekleyen emir modunu seçin.
-
Giriş, stop loss ve take profit çizgilerini ayarlayın.
-
Hesaplanan lot boyutunu kullanarak işlem platformunda emri verin.
Parametreler
-
Risk %: bakiyenin %0.1'inden %100'üne kadar.
-
Optional to choose aggressive calculation mode: (agresif hesaplama modunu seçme seçeneği) true/false. True, "kullan" anlamına gelirken, False, "kullanma" anlamına gelir.
-
Additional amount: Hesap para biriminizde almak istediğiniz ek risk miktarı.
-
Division factor: Bölme faktörü. Varsayılan 12'dir (ek miktar 12'ye bölünür). Bu, herhangi bir ek risk miktarının 12'ye bölünerek riskin bir kerede artırılması yerine kademeli olarak ekleneceği anlamına gelir.