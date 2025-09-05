Bollinger Bands TP Guardian MT4
- Yardımcı programlar
- Chi Hong Au Yeung
- Sürüm: 1.0
Bollinger Bands TP Guardian
Bu yardımcı Expert Advisor, açık emirlerin Kâr Al (TP) seviyesini değiştirmek için Bollinger Bantlarını kullanır, işlem yönetiminizi geliştirir ve manuel işlem gerçekleştirildikten sonra eller serbest kalmanızı sağlar.
Ana Özellikler
Otomatik TP Ayarı: EA, açık emirlerin TP'sini otomatik olarak ayarlar.
Bollinger Bantları Entegrasyonu: TP seviyeleri, Üst, Orta veya Alt Bollinger Bandı kullanılarak belirlenir.
Özelleştirilebilir Ayarlar: Kullanıcılar, Bollinger Bantları parametrelerini ve TP değişikliklerinin sıklığını belirleyebilir.
Zahmetsiz Çalışma: Bir grafiğe eklendiğinde, EA manuel müdahale gerektirmeden arka planda çalışır.
Nasıl Kullanılır
EA'yı bir grafiğe ekleyin.
EA'nın ayarlarında, istenen kâr seviyesi için kullanılacak Bollinger Bandı çizgisini (Üst, Orta veya Alt) seçin.
Bollinger Bantları parametrelerini ayarlayın.
EA, bu semboldeki herhangi bir açık emrin TP'sini ayarlamaya başlayacaktır.
Parametreler
Bands Period: Bollinger Bantları hesaplaması için dönem.
Bands Deviations: Standart sapma sayısı.
Bands Shift: Yatay kaydırma.
Type line: Kullanılacak çizgiyi seçin: Upper Band, Middle Band veya Lower Band.
Use data: Son kapanan çubuktan gelen verileri mi yoksa canlı verileri mi kullanacağınızı seçin.
The frequency in seconds to attempt modifying the TP: TP'yi değiştirmeye çalışma sıklığı (saniye cinsinden): Varsayılan 60 saniye.
An additional distance in pips: Hesaplanan TP'ye eklenecek pips cinsinden ek mesafe.