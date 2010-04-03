Lot Size Calculator MT5
- Chi Hong Au Yeung
Lot Size Calculator – Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı
Bu indikatör, seçilen risk yüzdesi ve stop loss mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para işlemlerinde kullanılabilir.
Ana özellikler
Bakiye ve risk yüzdesine göre lot büyüklüğü hesaplama
Piyasa emri ve bekleyen emir modları
Grafik üzerinde giriş, stop loss ve take profit çizgileri
Risk/getiri oranı gösterimi
Stop loss mesafesine göre otomatik lot ayarlaması
Grafik üzerinde kâr/zarar gösterimi
Nasıl kullanılır
İndikatörü grafiğe ekleyin
Ayarlarda risk yüzdesini seçin
Piyasa emri veya bekleyen emir modunu seçin
Giriş, stop loss ve take profit çizgilerini ayarlayın
Hesaplanan lot büyüklüğü ile işlemi açın
Parametreler
Risk %: %0.1 – %100
Hesaplama yöntemi: bakiye üzerinden risk yüzdesi
Görüntüleme: giriş, stop loss ve take profit seviyeleri ile kâr/zarar değerleri