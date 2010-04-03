Lot Size Calculator MT5

Lot Size Calculator – Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı

Bu indikatör, seçilen risk yüzdesi ve stop loss mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar. Forex, metaller, endeksler, emtialar ve kripto para işlemlerinde kullanılabilir.


Ana özellikler

  • Bakiye ve risk yüzdesine göre lot büyüklüğü hesaplama

  • Piyasa emri ve bekleyen emir modları

  • Grafik üzerinde giriş, stop loss ve take profit çizgileri

  • Risk/getiri oranı gösterimi

  • Stop loss mesafesine göre otomatik lot ayarlaması

  • Grafik üzerinde kâr/zarar gösterimi


Nasıl kullanılır

  1. İndikatörü grafiğe ekleyin

  2. Ayarlarda risk yüzdesini seçin

  3. Piyasa emri veya bekleyen emir modunu seçin

  4. Giriş, stop loss ve take profit çizgilerini ayarlayın

  5. Hesaplanan lot büyüklüğü ile işlemi açın


Parametreler

  • Risk %: %0.1 – %100

  • Hesaplama yöntemi: bakiye üzerinden risk yüzdesi

  • Görüntüleme: giriş, stop loss ve take profit seviyeleri ile kâr/zarar değerleri


Video Lot Size Calculator MT5
