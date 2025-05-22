God Gold HFT Scalper

HFT Gold Scalper EA, altın piyasasında (XAUUSD) yüksek frekanslı ticaret için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. İşlemleri verimli bir şekilde yürütmek için hassasiyet odaklı bir algoritma kullanır ve kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanır.

2025'in İlk Beş Ayının Geriye Dönük Test Edilmiş Verileri burada: - https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing, Kontrol edin ve bu HFT Botuna yatırım yapmak için en iyi kararınızı verin!

Değerli Müşterilerimiz,


Ben, God Gold HFT scalper'ın sahibi ve geliştiricisi Pratham Barot, EA'mın sahte sürümlerinin çeşitli sayfalarda yayınlandığını bildirmek istiyorum. Değerli fonlarınızı korumak ve güvenli bir deneyim sağlamak için lütfen bu sahte ürünlerden kaçının. Her zaman orijinal platformumuzu şu adresten satın alın ve kullanın: Lütfen adımızı kullanarak sahte botlar satan YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET vb. gibi platformlardan kaçının. Bunlar paranızı boşa harcayabilecek dolandırıcılıklardır. Güvende kalmak için yalnızca resmi platformumuzdan satın alın.


Güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.


Saygılarımla,

Pratham Barot

Aşağıda Telegram adresim bulunmaktadır. Bot için en iyi ayarlara ihtiyacınız varsa bana mesaj atın, doğrulama testini geçmek adına ödül için çok düşük riskli hale getirilmiştir. Bu nedenle daha iyi ödül ve daha az risk ayarları için beni bu adresten bağlayın


https://t.me/Pratham_111

Özellikler:
Yalnızca Altın Çiftleri İçin
Yüksek Hızlı İşlem – Dalgalı piyasa koşullarında hızlı emir yerleştirme için optimize edilmiştir.
Gelişmiş Scalping Stratejisi – Fiyat dalgalanmalarını analiz eder ve buna göre işlemleri gerçekleştirir.
Risk Yönetimi Araçları – Ayarlanabilir stop-loss, take-profit ve trailing stop ayarlarını içerir.
Uyarlanabilir İşlem Mantığı – Optimum işlem yürütme için piyasa koşullarına dinamik olarak yanıt verir. MetaTrader 5 Uyumluluğu – Kolay dağıtım ve izleme için MT5 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Düşük Gecikme İçin Optimize Edildi – Minimum kayma ve dar spread'lere sahip ortamlar için en uygunudur.
Sonuç İçin Gereksinim

Bot için Minimum Bakiye 3000$'dır.
0'dan maksimum 3'e kadar Ham Spread'ler.
İyi İnternet Şart

Bu EA, piyasa fırsatlarından yararlanmak için hız ve verimlilikten yararlanarak altın scalping'ine otomatik bir yaklaşım arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
