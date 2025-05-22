God Gold HFT Scalper
Pratham Jatin Barot
22 Mayıs 2025
2025'in İlk Beş Ayının Geriye Dönük Test Edilmiş Verileri burada: - https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing, Kontrol edin ve bu HFT Botuna yatırım yapmak için en iyi kararınızı verin!
Değerli Müşterilerimiz,
Ben, God Gold HFT scalper'ın sahibi ve geliştiricisi Pratham Barot, EA'mın sahte sürümlerinin çeşitli sayfalarda yayınlandığını bildirmek istiyorum. Değerli fonlarınızı korumak ve güvenli bir deneyim sağlamak için lütfen bu sahte ürünlerden kaçının. Her zaman orijinal platformumuzu şu adresten satın alın ve kullanın: Lütfen adımızı kullanarak sahte botlar satan YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET vb. gibi platformlardan kaçının. Bunlar paranızı boşa harcayabilecek dolandırıcılıklardır. Güvende kalmak için yalnızca resmi platformumuzdan satın alın.
Güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Pratham Barot
Aşağıda Telegram adresim bulunmaktadır. Bot için en iyi ayarlara ihtiyacınız varsa bana mesaj atın, doğrulama testini geçmek adına ödül için çok düşük riskli hale getirilmiştir. Bu nedenle daha iyi ödül ve daha az risk ayarları için beni bu adresten bağlayın