Detecta BOS e varreduras de liquidez utilizando a lógica da estrutura de mercado para destacar possíveis reversões do Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Indicador de estrutura de mercado

BOS Liquidity Sweep é um indicador técnico de estrutura de mercado projetado para visualizar varreduras de liquidez e conceitos de Break of Structure (BOS) diretamente no gráfico.

O indicador foca no comportamento do preço (price action), ajudando a compreender onde a liquidez é capturada e como o mercado reage em seguida, sem execução automática de operações ou promessas de lucro.

Conceito principal

Os mercados financeiros frequentemente se movem primeiro para áreas onde a liquidez está concentrada antes de continuar na direção principal.

Este indicador destaca esses momentos ao combinar:

Estrutura de mercado (HH, HL, LH, LL)

Detecção de varreduras de liquidez

Confirmação por Break of Structure

O objetivo é apoiar visualmente a tomada de decisão, não forçar operações.

Como o indicador funciona (passo a passo)

1. Identificação da estrutura de mercado

O indicador analisa continuamente os movimentos de preço para identificar:

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Esses pontos definem a estrutura atual do mercado e são exibidos diretamente no gráfico.

2. Detecção de varredura de liquidez

Uma varredura de liquidez ocorre quando o preço ultrapassa temporariamente um topo ou fundo anterior e depois retorna para dentro da estrutura.

O indicador marca esse evento visualmente quando:

o preço rompe um nível estrutural

o movimento é rejeitado pelo mercado

o preço fecha novamente dentro do intervalo anterior

Essa fase, por si só, não representa um sinal de trading.

3. Confirmação por Break of Structure (BOS)

Após uma varredura de liquidez válida, o indicador aguarda uma confirmação estrutural.

Um Break of Structure é identificado quando:

o preço rompe um nível estrutural relevante

a direção do mercado se torna mais clara

a varredura é confirmada como possível continuação ou reversão

Somente após essa confirmação um sinal visual é exibido no gráfico.

Quando um sinal aparece

Um sinal é exibido apenas quando todas as condições a seguir são atendidas:

existe uma estrutura de mercado válida

a liquidez foi capturada

a reação do preço confirma a rejeição

ocorre um Break of Structure claro

Isso ajuda a filtrar configurações prematuras ou fracas.

Quando o uso não é recomendado

O indicador não é projetado para ser utilizado quando:

o mercado está lateral sem estrutura clara

nenhuma varredura de liquidez ocorreu

o Break of Structure não foi confirmado

eventos de notícias causam movimentos irregulares

Nessas condições, os sinais visuais podem ser limitados ou ausentes.

Notas importantes

Este indicador não abre operações

Não prevê lucros

Não substitui a gestão de risco

Os sinais dependem do contexto e não são instruções automáticas

O indicador é destinado como uma ferramenta de análise visual para traders que compreendem conceitos de estrutura de mercado.

Visão geral dos parâmetros de entrada

Todos os parâmetros são opcionais e podem ser ajustados conforme preferências pessoais.

Configurações de estrutura de mercado

Swing Length

Define quantos candles são utilizados para identificar topos e fundos.

Valores mais altos resultam em menos pontos, porém mais significativos.

Configurações visuais

Cores para rótulos estruturais (HH, HL, LH, LL)

Tamanhos de linhas e textos para melhor clareza no gráfico

Opções de exibição e alertas

Ativar ou desativar sinais visuais

Alertas opcionais (se ativados) acionados somente após confirmação

Plataforma suportada

MetaTrader 4

Aviso legal

O trading envolve riscos.

Este indicador é fornecido apenas para fins educacionais e analíticos e não constitui aconselhamento financeiro.