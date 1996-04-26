가격 행동을 기반으로 구조 돌파(BOS)와 유동성 스윕을 시각화하는 시장 구조 지표입니다. 분석 목적 전용입니다.

BOS Liquidity Sweep – 시장 구조 지표 (MT4)

이 지표는 순수한 가격 행동과 시장 구조 분석을 사용하여 구조 돌파(BOS)와 유동성 스윕을 차트에 직접 시각화합니다.

시각적 분석 도구로 설계되었으며 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

개념

금융 시장은 보다 명확한 방향성이 형성되기 전에 종종 높은 유동성 영역으로 이동합니다.

이 지표는 다음 요소를 결합하여 이러한 움직임을 시각화합니다:

• 시장 구조(HH, HL, LH, LL)

• 유동성 스윕

• 구조 돌파(BOS)를 통한 구조적 확인

목적은 시장 행동을 설명하는 것이며, 강제적인 신호를 생성하는 것이 아닙니다.

작동 방식

1️ 시장 구조 감지

지표는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 다음을 식별합니다:

• Higher High (HH)

• Higher Low (HL)

• Lower High (LH)

• Lower Low (LL)

• Break of Structure (BOS)

이 요소들은 분석의 기반을 형성합니다.

2️ 유동성 스윕 식별

가격이 이전 고점 또는 저점을 잠시 돌파한 후 이전 구조로 되돌아오면 유동성 스윕으로 감지됩니다.

다음 조건에서 스윕이 표시됩니다:

• 구조적 수준이 돌파됨

• 움직임이 거부됨

• 가격이 이전 구조 내부에서 마감됨

이 단계에서는 시각적 신호가 표시되지 않습니다.

3️ 구조 돌파 확인

유효한 스윕 이후 지표는 구조적 확인을 기다립니다.

다음 경우 BOS가 식별됩니다:

• 관련 구조 수준이 돌파됨

• 방향 전환이 가시적으로 나타남

이 확인 이후에만 시각적 신호가 표시됩니다.

면책 조항

금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다.

본 지표는 분석 및 학습 목적에 한해 제공되며 투자 조언이 아닙니다.