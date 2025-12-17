Détecte le BOS et les balayages de liquidité en utilisant la logique de structure de marché afin de mettre en évidence des retournements potentiels du Smart Money.

BOS Liquidity Sweep – Indicateur de structure de marché

BOS Liquidity Sweep est un indicateur technique de structure de marché conçu pour visualiser les balayages de liquidité et les concepts de Break of Structure (BOS) directement sur le graphique.

L’indicateur se concentre sur le comportement du prix (price action) et aide à comprendre où la liquidité est captée et comment le marché réagit ensuite, sans exécution automatique des transactions ni promesses de profit.

Concept principal

Les marchés financiers se déplacent souvent d’abord vers des zones où la liquidité est concentrée avant de poursuivre leur mouvement principal.

Cet indicateur met en évidence ces situations en combinant :

Structure de marché (HH, HL, LH, LL)

Détection des balayages de liquidité

Confirmation par Break of Structure

L’objectif est de soutenir visuellement la prise de décision, et non de forcer des trades.

Fonctionnement de l’indicateur (étape par étape)

1. Identification de la structure de marché

L’indicateur analyse en continu les fluctuations du prix afin d’identifier :

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

Ces points définissent la structure actuelle du marché et sont affichés directement sur le graphique.

2. Détection du balayage de liquidité

Un balayage de liquidité se produit lorsque le prix dépasse temporairement un sommet ou un creux précédent, puis revient à l’intérieur de la structure.

L’indicateur marque cet événement visuellement lorsque :

le prix franchit un niveau structurel

le mouvement est rejeté par le marché

le prix clôture de nouveau dans la plage précédente

Cette phase ne représente pas, à elle seule, un signal de trading.

3. Confirmation par Break of Structure (BOS)

Après un balayage de liquidité valide, l’indicateur attend une confirmation structurelle.

Un Break of Structure est identifié lorsque :

le prix casse un niveau structurel pertinent

la direction du marché devient plus claire

le balayage est confirmé comme une continuation ou un retournement potentiel

Ce n’est qu’après cette confirmation qu’un signal visuel est affiché sur le graphique.

Quand un signal apparaît

Un signal est affiché uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

une structure de marché valide est présente

la liquidité a été balayée

la réaction du prix confirme le rejet

un Break of Structure clair s’est produit

Cela permet de filtrer les configurations prématurées ou faibles.

Quand l’utilisation n’est pas recommandée

L’indicateur n’est pas conçu pour être utilisé lorsque :

le marché évolue en range sans structure claire

aucun balayage de liquidité n’a eu lieu

le Break of Structure n’est pas confirmé

des événements d’actualité provoquent des mouvements erratiques

Dans ces conditions, les signaux visuels peuvent être volontairement limités ou absents.

Notes importantes

Cet indicateur n’ouvre aucune position

Il ne prédit pas les profits

Il ne remplace pas la gestion du risque

Les signaux sont dépendants du contexte et ne constituent pas des instructions automatiques

L’indicateur est destiné à servir d’outil d’analyse visuelle pour les traders qui comprennent les concepts de structure de marché.

Aperçu des paramètres d’entrée

Tous les paramètres sont optionnels et peuvent être ajustés selon les préférences personnelles.

Paramètres de structure de marché

Swing Length

Définit le nombre de bougies utilisées pour détecter les sommets et les creux.

Des valeurs plus élevées produisent moins de points, mais plus significatifs.

Paramètres visuels

Couleurs des étiquettes de structure (HH, HL, LH, LL)

Tailles des lignes et des textes pour améliorer la lisibilité du graphique

Options d’affichage et d’alertes

Activation ou désactivation des signaux visuels

Alertes optionnelles (si activées), déclenchées uniquement après confirmation des conditions

Plateforme prise en charge

MetaTrader 4

Avertissement

Le trading comporte des risques.

Cet indicateur est fourni uniquement à des fins éducatives et analytiques et ne constitue pas un conseil financier.