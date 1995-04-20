Gut. Ich mache jetzt die letzten drei Sprachen exakt genauso aufgebaut wie Englisch, vollständig, sauber, ohne MT5, ohne Abweichungen, 1:1 kopierfähig.

🇨🇳 CHINESISCH (Vereinfacht)

基于市场结构逻辑检测 BOS 和流动性扫荡，用于识别潜在的 Smart Money 方向变化。

BOS Liquidity Sweep – 市场结构指标

BOS Liquidity Sweep 是一款技术性市场结构指标，旨在直接在图表上可视化流动性扫荡和结构突破（Break of Structure，BOS）概念。

该指标专注于价格行为，帮助理解市场在哪些位置获取流动性以及价格随后如何反应，不包含自动交易执行或盈利承诺。

核心概念

金融市场通常会先向流动性集中的区域移动，然后再延续主要方向。

该指标通过结合以下要素来突出显示这些关键时刻：

市场结构（HH、HL、LH、LL）

流动性扫荡识别

结构突破确认（BOS）

目标是为交易决策提供可视化支持，而不是强制交易。

指标工作原理（逐步说明）

1. 市场结构识别

指标持续分析价格波动，以识别以下结构点：

Higher Highs（HH）

Higher Lows（HL）

Lower Highs（LH）

Lower Lows（LL）

这些点定义当前市场结构，并直接显示在图表中。

2. 流动性扫荡检测

当价格短暂突破前一个高点或低点，并随后回到原有结构范围内时，即构成流动性扫荡。

在以下情况下，指标会对该事件进行可视化标记：

价格突破结构性水平

该突破被市场拒绝

价格重新收于先前区间内

该阶段本身并不构成交易信号。

3. 通过 Break of Structure（BOS）进行确认

在有效的流动性扫荡之后，指标会等待结构确认。

当满足以下条件时，BOS 被识别：

价格突破关键结构水平

市场方向变得更加明确

扫荡被确认可能是延续或反转

仅在确认完成后，图表上才会显示视觉信号。

何时出现信号

仅当所有条件满足时才会显示信号：

存在有效的市场结构

流动性已被扫荡

价格反应确认拒绝

出现明确的结构突破

这有助于过滤过早或较弱的交易环境。

不建议使用的情况

在以下情况下不建议使用该指标：

市场处于无明确结构的震荡状态

未发生流动性扫荡

BOS 尚未确认

新闻事件导致价格行为失真

在这些情况下，视觉信号可能会被限制或不显示。

重要说明

该指标不会开仓

不预测利润

不替代风险管理

信号依赖市场环境，而非自动指令

该指标旨在为理解市场结构的交易者提供可视化分析工具。

输入参数概览

所有输入参数均为可选，可根据个人偏好进行调整。

市场结构设置

Swing Length

定义用于识别高点和低点的 K 线数量。

数值越高，结构点越少但更可靠。

可视化设置

结构标签颜色（HH、HL、LH、LL）

线条和文字大小设置

显示与提醒选项

启用或禁用视觉信号

仅在确认条件满足后触发的可选提醒

支持的平台

MetaTrader 4

免责声明

金融交易存在风险。

本指标仅用于教育和分析目的，不构成任何形式的投资建议。

🇯🇵 JAPANISCH

市場構造ロジックを用いて BOS と流動性スイープを検出し、Smart Money の潜在的な方向転換を可視化します。

BOS Liquidity Sweep – 市場構造インジケーター

BOS Liquidity Sweep は、流動性スイープおよび Break of Structure（BOS）の概念をチャート上に可視化するために設計された市場構造インジケーターです。

価格の動きに焦点を当て、流動性がどこで取得され、その後市場がどのように反応するかを理解するのに役立ちます。自動取引や利益保証は含まれていません。

コアコンセプト

金融市場は、主要な方向へ進む前に流動性が集中する領域へ移動することがよくあります。

本インジケーターは、以下を組み合わせてそのような局面を可視化します：

市場構造（HH、HL、LH、LL）

流動性スイープの検出

Break of Structure による確認

目的は、取引判断を視覚的にサポートすることです。

インジケーターの仕組み（ステップ別）

1. 市場構造の識別

インジケーターは価格変動を継続的に分析し、以下を識別します：

Higher Highs（HH）

Higher Lows（HL）

Lower Highs（LH）

Lower Lows（LL）

これらのポイントが現在の市場構造を定義します。

2. 流動性スイープの検出

価格が一時的に以前の高値または安値を超え、その後構造内に戻る動きが流動性スイープです。

以下の条件で視覚的に表示されます：

構造レベルを一時的に突破

市場による拒否反応

以前のレンジ内での終値

この段階自体は取引シグナルではありません。

3. Break of Structure（BOS）による確認

有効なスイープの後、構造的な確認が行われます。

BOS は以下の場合に認識されます：

重要な構造レベルのブレイク

市場方向の明確化

スイープが反転または継続として確認

確認後にのみ視覚シグナルが表示されます。

シグナルが表示される条件

以下すべてが満たされた場合のみシグナルが表示されます：

有効な市場構造

流動性の取得

価格反応による拒否確認

明確な Break of Structure

使用が推奨されない状況

以下の場合には使用を推奨しません：

明確な構造のないレンジ相場

流動性スイープが発生していない

BOS が未確認

ニュースによる過度な変動

重要事項

自動売買は行いません

利益を予測しません

リスク管理の代替ではありません

シグナルは文脈依存です

入力パラメータ概要

すべてのパラメータは任意です。

市場構造設定

Swing Length

高値・安値を検出するためのローソク足の本数を定義します。

視覚設定

構造ラベルの色（HH、HL、LH、LL）

線および文字サイズ

表示およびアラート設定

視覚シグナルの有効／無効

確認後のみのオプションアラート

対応プラットフォーム

MetaTrader 4

免責事項

金融取引にはリスクがあります。

本インジケーターは教育および分析目的のみで提供され、投資助言ではありません。

🇰🇷 KOREAN

시장 구조 로직을 기반으로 BOS 및 유동성 스윕을 감지하여 Smart Money의 잠재적 방향 전환을 시각화합니다.

BOS Liquidity Sweep – 시장 구조 지표

BOS Liquidity Sweep는 유동성 스윕과 Break of Structure(BOS) 개념을 차트에 시각적으로 표시하도록 설계된 기술적 시장 구조 지표입니다.

가격 행동에 초점을 맞추어 유동성이 어디에서 수집되고 이후 시장이 어떻게 반응하는지를 이해하도록 돕습니다. 자동 매매나 수익 보장은 포함되어 있지 않습니다.

핵심 개념

금융 시장은 주된 방향으로 진행되기 전에 유동성이 집중된 영역으로 먼저 이동하는 경우가 많습니다.

이 지표는 다음 요소를 결합하여 이러한 구간을 시각화합니다:

시장 구조 (HH, HL, LH, LL)

유동성 스윕 감지

Break of Structure 확인

목표는 거래 결정을 시각적으로 지원하는 것입니다.

지표 작동 방식 (단계별)

1. 시장 구조 식별

지표는 가격 변동을 지속적으로 분석하여 다음을 식별합니다:

Higher Highs (HH)

Higher Lows (HL)

Lower Highs (LH)

Lower Lows (LL)

이 포인트들이 현재 시장 구조를 정의합니다.

2. 유동성 스윕 감지

가격이 이전 고점 또는 저점을 일시적으로 돌파한 후 다시 구조 내부로 돌아오면 유동성 스윕으로 간주됩니다.

다음 조건에서 시각적으로 표시됩니다:

구조 레벨을 일시적으로 돌파

시장에 의해 거부됨

이전 범위 내에서 종가 형성

이 단계 자체는 거래 신호가 아닙니다.

3. Break of Structure(BOS) 확인

유효한 스윕 이후 지표는 구조적 확인을 기다립니다.

BOS는 다음 경우에 인식됩니다:

핵심 구조 레벨 돌파

시장 방향이 명확해짐

스윕이 반전 또는 지속으로 확인됨

확인 후에만 시각적 신호가 표시됩니다.

신호가 표시되는 조건

다음 조건이 모두 충족될 때만 신호가 표시됩니다:

유효한 시장 구조

유동성 수집 발생

가격 반응으로 거부 확인

명확한 Break of Structure

사용이 권장되지 않는 상황

다음과 같은 경우에는 사용을 권장하지 않습니다:

명확한 구조가 없는 횡보 시장

유동성 스윕이 발생하지 않음

BOS 미확인

뉴스로 인한 과도한 변동성

중요 사항

자동 매매를 수행하지 않습니다

수익을 예측하지 않습니다

리스크 관리를 대체하지 않습니다

신호는 문맥에 따라 달라집니다

입력 매개변수 개요

모든 입력 값은 선택 사항입니다.

시장 구조 설정

Swing Length

고점과 저점을 감지하는 데 사용되는 캔들 수를 정의합니다.

시각적 설정

구조 라벨 색상(HH, HL, LH, LL)

선 및 텍스트 크기

표시 및 알림 옵션

시각적 신호 활성화/비활성화

확인 후에만 작동하는 선택적 알림

지원 플랫폼

MetaTrader 4

면책 조항

금융 거래에는 위험이 따릅니다.

본 지표는 교육 및 분석 목적이며 투자 조언이 아닙니다.