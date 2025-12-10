AutoTrade NASDAQ
- Uzman Danışmanlar
- Amirhossein Bakhtiari
- Sürüm: 2.21
- Etkinleştirmeler: 5
Çizgini çiz. Riskini belirle. Gerisini robota bırak.
AutoTradeBot++, grafiği temiz tutmak isteyen, her işlemde dolara göre sabit risk kullanmak ve otomatik risk-free (zararsız) yönetim isteyen trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir işlem ve risk yönetimi Expert Advisor’dır. Nerede işleme gireceğine sen karar verirsin, işlemin nasıl açılıp yönetileceğini EA üstlenir.
AutoTradeBot++ için Altın (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), tüm Forex pariteleri ve S&P500 (US500) için özel sürümler bulunmaktadır. Bu sürümleri geliştirici panelinden ve TesterMob platformlarından indirebilirsiniz: testermob.com / market.testermob.com.
🎯 Konsept: Sadece çizgiye isim vererek trade et
Her emri tek tek manuel açmak yerine AutoTradeBot++, grafik üzerindeki yatay çizgileri işlem talimatı olarak kullanır. Tek yapman gereken çizgiyi çizip isim vermek, örneğin:
- 1_buy_0.10 → 0.10 lotluk Buy bekleyen emir
- 1_sell_0.05 → 0.05 lotluk Sell bekleyen emir
EA otomatik olarak:
- Buy mı Sell mi olduğunu tespit eder;
- Limit mi yoksa Stop emir mi olması gerektiğine karar verir;
- Tanımladığın Risk (USD) ve RR oranına göre SL ve TP hesaplar;
- Çizgiyi taşıdığında ya da sildiğinde ilgili bekleyen emri oluşturur, günceller veya siler.
Sen fiyat seviyelerine ve analize odaklanırsın, AutoTradeBot++ bu çizgileri net ve tutarlı emirlere dönüştürür.
💰 Gerçek dolar bazlı risk yönetimi
AutoTradeBot++’ın merkezinde net ve sıkı bir risk modeli vardır: Risk (USD) ve Risk-to-Reward oranını belirlersin, geri kalan tüm hesaplamaları EA yapar.
- Pozisyon büyüklüğü, risk tutarından, tick değerinden ve SL mesafesinden hesaplanır;
- Her işlemdeki maksimum zarar, belirlediğin risk tutarını geçmeyecek şekilde SL konumlandırılır;
- TP, seçtiğin RR oranına (1:2, 1:3, …) göre ayarlanır;
- Broker’ın minimum stop mesafeleri otomatik olarak kontrol edilir.
Hesabın küçük ya da büyük olması fark etmez; her settep’te riskin sabit, ölçülebilir ve tekrar edilebilir kalır.
🔒 Çok seviyeli Risk-Free motoru
AutoTradeBot++ içerisinde güçlü bir çok seviyeli risk-free sistemi bulunur. Fiyat senin yönüne gittikçe, EA hesabını korur. SL’yi nereye çekmen gerektiğini tahmin etmene gerek yok; EA, tanımladığın risk tutarını referans alır.
- İşlem en az 1R kara ulaştığında, SL’yi break-even (zararsız seviye)’e çekebilir veya kademeli kar kilitlemeye başlayabilir (ayarlanabilir);
- 2R, 3R, … seviyelerinde SL kademeli olarak ileri taşınır ve daha fazla kar kilitlenir;
- Her pozisyon için son uygulanan risk-free seviyesi global değişkende saklanır, gereksiz SL değişimi önlenir;
- Sadece daha iyi SL değerleri kabul edilir; EA, stopunu asla kötüleştirmez.
Böylece işlemlerin dinamik ve adım adım yönetilen bir sürece dönüşür; piyasa senin yönüne gittikçe daha fazla kar korunur.
🛡️ Güvenlik filtreleri ve akıllı emir yönetimi
- Marjin kontrolü – Her emri göndermeden önce EA, serbest marjini kontrol eder; yeterli değilse, emir güvenli şekilde atlanır;
- Broker stop seviyeleri – SL ve TP mesafeleri broker’ın minimum koşullarına göre doğrulanır;
- Temizlik mantığı – Çizgiyi silersen ilgili bekleyen emir de silinir; emir dolduğunda ise çizgi otomatik olarak kaldırılır;
- Magic Number ve sembol filtreleri, diğer EA’lerin ve manuel işlemlerinin etkilenmemesini sağlar.
📊 Grafikte bilgi paneli (opsiyonel ve hafif)
AutoTradeBot++ ile açıp kapatabileceğin kompakt bir bilgi paneli gelir:
- Hesap Balance ve Equity;
- Kullanılan marjin, boş marjin, Margin Level %;
- Açık pozisyon sayısı ve anlık floating P/L;
- Tüm bekleyen emirlerin listesi: emir tipi, lot, giriş fiyatı, SL ve TP.
Paneli çift tıklamayla gizleyip gösterebilir ve grafiğin istediğin köşesine sürükleyebilirsin. Eğer çok sade bir grafik seviyorsan, input ayarlarından label ve okları kapatabilirsin.
⚙️ Minimal ve kullanımı kolay arayüz
Grafikte şunları görürsün:
- Paneli açıp kapatmak için küçük bir [+]/[-] tutamaç;
- EA input’larını (risk, RR vb.) nereden değiştireceğini gösteren bir buton;
- Risk-free motorunu hızlıca açıp kapatmak için bir Risk-Free butonu.
Tüm arayüz elemanları hafif, sürüklenebilir ve grafiği kalabalıklaştırmaz.
👤 AutoTradeBot++ kimler için uygun?
- Scalper’lar – hızlı ve tutarlı emir açılışı, net dolar bazlı risk isteyenler;
- Gün içi trader’lar – önemli seviyelere birden fazla bekleyen emir yerleştirenler;
- Swing trader’lar – fiyat ilerledikçe karın otomatik ve kademeli korunmasını isteyenler;
- Halihazırda stratejisi olan ve işlem yürütme ile risk yönetimini otomatikleştirmek isteyen tüm trader’lar.
AutoTradeBot++ sinyal üretmez. Kararı sen verirsin; EA sadece senin seviye ve risk kurallarını disiplinli bir yürütme sürecine dönüştürür.
🚀 Çizgilerini profesyonel bir trade motoruna dönüştür
Her seferinde lot hesaplamaktan, SL’yi elde break-even’a taşımaktan ve işlemleri ekranda beklemekten yorulduysan, AutoTradeBot++ senin yeni işlem asistanın olabilir.
Seviyelerini çiz, riskini tanımla ve emir gönderme, güvenlik kontrolleri ve çok seviyeli risk-free yönetimini bu EA’ya bırak.
Sen edge’ine odaklan, AutoTradeBot++ onu disiplinle uygulasın.