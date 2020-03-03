AutoTrade NASDAQ

AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível

Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto.

AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar.

Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos os pares de Forex e S&P 500 (US500). Você pode encontrá-las e baixá-las no painel do desenvolvedor e nas plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Conceito: operar simplesmente nomeando as linhas

Em vez de abrir cada ordem manualmente, o AutoTradeBot++ usa linhas horizontais no gráfico como instruções de trade. Basta desenhar e nomear as linhas, por exemplo:

  • 1_buy_0.10 → ordem Buy com 0.10 lote
  • 1_sell_0.05 → ordem Sell com 0.05 lote

O EA automaticamente:

  • identifica se é Buy ou Sell;
  • decide se deve ser uma ordem Limit ou Stop;
  • calcula Stop Loss e Take Profit a partir do risco fixo em dólares e do seu RR;
  • cria, modifica ou apaga a ordem pendente correspondente quando você move ou remove a linha.

Você foca em níveis de preço e análise; o AutoTradeBot++ transforma essas linhas em ordens precisas e consistentes.

💰 Gestão de risco real em dólares

No centro do AutoTradeBot++ está um modelo de risco claro e rígido: você define o Risco (USD) e o Risk-to-Reward, e o EA faz todas as contas.

  • O tamanho da posição é calculado a partir do seu risco, do tick value e da distância até o SL;
  • O Stop Loss é posicionado para que a perda máxima por trade seja igual ao risco definido;
  • O Take Profit é definido de acordo com a relação RR escolhida (1:2, 1:3, …);
  • Os níveis mínimos de stop exigidos pelo broker são verificados automaticamente.

Em contas pequenas ou grandes, o seu risco permanece fixo, mensurável e repetível em cada operação.

🔒 Motor de “risk-free” multinível

O AutoTradeBot++ possui um poderoso sistema de risk-free multinível que protege o seu capital conforme o preço anda a seu favor. Chega de adivinhar onde mover o SL – o EA usa o valor de risco como referência.

  • Quando o trade atinge pelo menos 1R de lucro, o EA pode mover o SL para o break-even ou começar a travar lucro (configurável);
  • Em 2R, 3R, … o SL é avançado em etapas, travando mais lucro;
  • Cada posição guarda o último nível de risk-free para evitar modificações desnecessárias;
  • Apenas níveis de SL melhores são aceitos – o EA nunca piora o stop.

Assim, seus trades se tornam um processo dinâmico e progressivo: enquanto o mercado continuar a seu favor, mais lucro será protegido.

🛡️ Filtros de segurança e gestão inteligente de ordens

  • Verificação de margem – antes de abrir qualquer ordem, o EA verifica se há margem livre suficiente; caso contrário, o trade é ignorado com segurança;
  • Níveis mínimos do broker – distâncias de SL e TP são validadas com as regras do broker;
  • Lógica de limpeza – se a linha é apagada, a ordem associada também é removida; se a ordem é executada, a linha correspondente é apagada;
  • Magic Number e filtro por símbolo garantem que outros EAs e operações manuais não sejam afetados.

📊 Painel de informação no gráfico (opcional e leve)

O AutoTradeBot++ vem com um painel compacto que pode ser ligado ou desligado:

  • Saldo e Equity da conta;
  • Margem utilizada, margem livre e nível de margem %;
  • Número de posições abertas e P/L flutuante;
  • Lista de todas as ordens pendentes com tipo, lote, preço de entrada, SL e TP.

O painel pode ser recolhido/expandido com um duplo clique e movido para qualquer canto do gráfico. Se você prefere um gráfico limpo, pode desativar labels e setas nos inputs.

⚙️ Interface mínima e amigável

No gráfico você verá:

  • Um pequeno handle [+]/[-] para recolher/expandir o painel;
  • Um botão que mostra onde alterar os parâmetros do EA (risco, RR etc.);
  • Um botão Risk-Free para ativar/desativar rapidamente o motor de risk-free.

Todos os elementos são leves, arrastáveis e não poluem o gráfico.

👤 Para quem é o AutoTradeBot++?

  • Scalpers que precisam de execução rápida com risco em dólares bem definido;
  • Day traders que colocam várias ordens pendentes em níveis importantes;
  • Swing traders que desejam proteção automática de lucro enquanto o preço se move;
  • Qualquer trader que já tenha uma estratégia e queira automatizar a execução e o gerenciamento de risco.

O AutoTradeBot++ não gera sinais. Você continua tomando as decisões; o EA apenas transforma seus níveis e regras de risco em uma execução disciplinada.

🚀 Transforme suas linhas em um motor de trading profissional

Se você está cansado de recalcular lotes, mover SL para o break-even na mão e ficar preso olhando o gráfico, o AutoTradeBot++ pode ser o seu novo assistente de trading.

Desenhe seus níveis, defina o risco e deixe o EA cuidar do envio de ordens, verificações de segurança e do risk-free multinível.

Concentre-se na sua vantagem. Deixe o AutoTradeBot++ executá-la com disciplina.


Produtos recomendados
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitários
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determ
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Experts
Apresentando o  Professional Manager Trader . - uma poderosa ferramenta projetada para aprimorar sua experiência de negociação. Desenvolvido com a expertise de um trader em tempo integral habilidoso, essa interface de negociação gerencia efetivamente suas operações e capital. Sua estratégia é baseada em rompimentos e incorpora indicadores de confirmação desenvolvidos pessoalmente, que possuem um histórico comprovado de sucesso. Com um forte foco na gestão de riscos e de dinheiro, o   Professiona
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Pro Experience
Yurii Yasny
Experts
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3. Use apenas o período de  H1 minutos. ️ Aviso : Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA. PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora! SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 é um sistema de negociação totalmente automatizado do tipo “pullback”, especialmente eficaz para operar em pares de moedas populares de “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. O sistema utiliza os principais padrões do mercado Forex em suas operações – o retorno do preço após um movimento brusco em qualquer direção. Timeframe: M15 Pares de moedas principais: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionais: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Após comprar o EA, certifique-se de me
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Sobre o APE (Alpha Prop Edge) APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média . O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas. Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação. O APE foi amplam
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor para Negociação Forex com Mean Reversion Visão Geral Um Expert Advisor desenvolvido para operar com estratégia de mean reversion, com gerenciamento disciplinado de risco, evitando abordagens de alto risco como grid ou martingale. Características Principais • Estratégia Mean Reversion: Identifica e negocia movimentos de correção do mercado • Suporte Multi-Símbolos: Opera em 26 pares de moedas simultaneamente • Controle Centralizado de Risco: Gerenciamento global de stop los
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experts
Prezados clientes, Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor da God Gold Martingale, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiça
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experts
Conheça o Master Oscillators, um bot que torna o trading simples e flexível! Escolha entre sinais RSI, CCI ou Stochastic e construa sua própria estratégia. Este bot oferece muitas ferramentas, como filtro MA, tamanhos de lotes dinâmicos, calculadora do Critério de Kelly, níveis SL e TP dinâmicos e muito mais. Independentemente do seu estilo de trading, o Master Oscillators está aqui para você. Ele fornece informações importantes, estatísticas e muito mais, sempre mantendo seu trading seguro. Se
Mais do autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário