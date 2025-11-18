Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap

Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir:

Yön (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden)

(puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre)

Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

✨ Özellikler

✔️ Riski doğrudan grafik üzerinde sürükleyerek ölçme

✔️ Akıllı otomatik lot hesaplama

✔️ Buy/Sell yön bilgisini gösterir

✔️ Mesafeyi puan (point) cinsinden gösterir

✔️ Tüm sembollerde çalışır (Forex, Altın, Endeks, Kripto)

✔️ Ultra hızlı – neredeyse sıfır gecikme

✔️ Temiz ve minimal kullanıcı arayüzü

✔️ Alt pencere yok, ağır paneller yok

✔️ Sadece mouse’u bıraktığınız anda hesaplama yapar → CPU tasarrufu

📌 Nasıl Kullanılır?

Smart Risk Manager Pro göstergesini herhangi bir grafiğe ekleyin. İstediğiniz RiskUSD tutarını belirleyin (örneğin: 5, 10, 20 USD). Sağ üst köşedeki ON/OFF düğmesine tıklayın. Grafikte, potansiyel giriş seviyenizde sol tık ile basılı tutun. İstediğiniz stop-loss seviyesine kadar sürükleyin ve ardından mouse’u bırakın. Araç aşağıdakileri gösterecektir: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: puan cinsinden mesafe

puan cinsinden mesafe Lots: riskinize göre önerilen lot miktarı

Düğmeye tekrar tıklarsanız aracı OFF konumuna alırsınız. OFF durumunda tüm etiketler gizlenir ve grafiğiniz temiz kalır.

🎯 Girdi Ayarları (Inputs)

RiskUSD – işlem başına dolar cinsinden risk. İndikatör, pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için brokerınızın tick size, tick value ve volume ayarlarını kullanır.

👤 Kimler İçin Uygun?

Her işlemde sabit risk kullanan gün içi (day) ve swing traderlar.

Emirlerini doğrudan grafik üzerinden yerleştiren Price Action & Smart Money traderları.

Çok hızlı ve sade bir risk hesaplayıcıya ihtiyaç duyan scalper’lar.

ve sade bir risk hesaplayıcıya ihtiyaç duyan scalper’lar. Her işlem öncesi manuel hesap yapmak istemeyen herkes.

🌟 Mini vs Pro Karşılaştırma

Özellik Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Sürükleyerek ölçme ✔️ Evet ✔️ Evet (geliştirilmiş) Lot hesaplama ✔️ Evet ✔️ Evet (daha hassas) Yön (Buy / Sell) ❌ Hayır ✔️ Evet Mesafe (puan) ❌ Hayır ✔️ Evet Desteklenen semboller Sadece Forex Tüm semboller (Forex, Altın, Endeks, Kripto) Kullanım limiti 31 kullanım Sınırsız Arayüz etiketleri Yalnızca Lots Direction / Distance / Lots Performans Hızlı Ultra hızlı En uygun kullanıcı Yeni başlayanlar / ücretsiz kullanıcılar Profesyonel traderlar

Tam risk kontrolü, tüm sembol desteği ve gelişmiş görselleştirme için Smart Risk Manager Pro’ya geçin.