Smart Risk Manager Pro 5
- Göstergeler
- Amirhossein Bakhtiari
- Sürüm: 1.20
- Etkinleştirmeler: 5
Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap
Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir:
- Yön (Buy / Sell)
- Mesafe (puan cinsinden)
- Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre)
Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmıştır.
✨ Özellikler
- ✔️ Riski doğrudan grafik üzerinde sürükleyerek ölçme
- ✔️ Akıllı otomatik lot hesaplama
- ✔️ Buy/Sell yön bilgisini gösterir
- ✔️ Mesafeyi puan (point) cinsinden gösterir
- ✔️ Tüm sembollerde çalışır (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
- ✔️ Ultra hızlı – neredeyse sıfır gecikme
- ✔️ Temiz ve minimal kullanıcı arayüzü
- ✔️ Alt pencere yok, ağır paneller yok
- ✔️ Sadece mouse’u bıraktığınız anda hesaplama yapar → CPU tasarrufu
📌 Nasıl Kullanılır?
- Smart Risk Manager Pro göstergesini herhangi bir grafiğe ekleyin.
- İstediğiniz RiskUSD tutarını belirleyin (örneğin: 5, 10, 20 USD).
- Sağ üst köşedeki ON/OFF düğmesine tıklayın.
- Grafikte, potansiyel giriş seviyenizde sol tık ile basılı tutun.
- İstediğiniz stop-loss seviyesine kadar sürükleyin ve ardından mouse’u bırakın.
- Araç aşağıdakileri gösterecektir:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: puan cinsinden mesafe
- Lots: riskinize göre önerilen lot miktarı
Düğmeye tekrar tıklarsanız aracı OFF konumuna alırsınız. OFF durumunda tüm etiketler gizlenir ve grafiğiniz temiz kalır.
🎯 Girdi Ayarları (Inputs)
- RiskUSD – işlem başına dolar cinsinden risk. İndikatör, pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için brokerınızın tick size, tick value ve volume ayarlarını kullanır.
👤 Kimler İçin Uygun?
- Her işlemde sabit risk kullanan gün içi (day) ve swing traderlar.
- Emirlerini doğrudan grafik üzerinden yerleştiren Price Action & Smart Money traderları.
- Çok hızlı ve sade bir risk hesaplayıcıya ihtiyaç duyan scalper’lar.
- Her işlem öncesi manuel hesap yapmak istemeyen herkes.
🌟 Mini vs Pro Karşılaştırma
|Özellik
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Sürükleyerek ölçme
|✔️ Evet
|✔️ Evet (geliştirilmiş)
|Lot hesaplama
|✔️ Evet
|✔️ Evet (daha hassas)
|Yön (Buy / Sell)
|❌ Hayır
|✔️ Evet
|Mesafe (puan)
|❌ Hayır
|✔️ Evet
|Desteklenen semboller
|Sadece Forex
|Tüm semboller (Forex, Altın, Endeks, Kripto)
|Kullanım limiti
|31 kullanım
|Sınırsız
|Arayüz etiketleri
|Yalnızca Lots
|Direction / Distance / Lots
|Performans
|Hızlı
|Ultra hızlı
|En uygun kullanıcı
|Yeni başlayanlar / ücretsiz kullanıcılar
|Profesyonel traderlar
Tam risk kontrolü, tüm sembol desteği ve gelişmiş görselleştirme için Smart Risk Manager Pro’ya geçin.