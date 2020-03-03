AutoTrade NASDAQ

라인을 그리세요. 리스크를 정하세요. 나머지는 봇이 처리합니다.

AutoTradeBot++ 는 차트를 깔끔하게 유지하면서 고정 달러 리스크와 자동 리스크 프리(Risk-Free) 관리를 원하는 트레이더를 위한 프로페셔널 익스퍼트 어드바이저입니다. 어디서 진입할지는 당신이 결정하고, 어떻게 실행·관리할지는 EA가 담당합니다.

AutoTradeBot++ 는 골드 (XAUUSD), 다우존스 (US30), 나스닥 (US100), 모든 FX 통화쌍, S&P500 (US500) 전용 빌드를 제공합니다. 개발자 패널과 TesterMob 플랫폼에서 다운로드할 수 있습니다: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 컨셉: “라인 이름”만으로 트레이딩하기

각 주문을 일일이 수동으로 넣는 대신, AutoTradeBot++ 는 차트 위의 수평 라인을 트레이딩 지시로 사용합니다. 라인을 그리고 이름만 지정하면 됩니다. 예:

1_buy_0.10 → 0.10 랏 Buy 대기 주문

1_sell_0.05 → 0.05 랏 Sell 대기 주문

EA는 자동으로 다음을 수행합니다:

Buy 인지 Sell 인지 판별;

인지 인지 판별; Limit 주문인지 Stop 주문인지 결정;

주문인지 주문인지 결정; 설정한 달러 리스크 와 RR 비율을 기반으로 SL / TP 계산;

와 RR 비율을 기반으로 / 계산; 라인을 이동하거나 삭제할 때, 대응되는 대기 주문을 생성·수정·삭제.

당신은 가격 레벨과 분석에 집중하고, AutoTradeBot++ 가 이를 정확하고 일관된 주문으로 바꿔줍니다.

💰 “달러 기준” 진짜 리스크 관리

AutoTradeBot++ 의 핵심은 명확하고 엄격한 리스크 모델입니다. Risk (USD) 와 Risk-to-Reward 비율만 정하면 나머지 계산은 EA가 자동으로 처리합니다.

포지션 크기는 리스크 금액 , 틱 밸류, SL 거리로부터 계산;

, 틱 밸류, SL 거리로부터 계산; 각 트레이드의 최대 손실 이 항상 설정한 리스크를 넘지 않도록 SL 배치;

이 항상 설정한 리스크를 넘지 않도록 SL 배치; TP는 선택한 RR 비율 (1:2, 1:3, …)에 따라 설정;

(1:2, 1:3, …)에 따라 설정; 브로커의 최소 스톱 레벨 요구사항은 자동으로 체크.

소액 계좌든 대형 계좌든, 각 트레이드의 리스크는 항상 고정·정량화·반복 가능한 상태로 유지됩니다.

🔒 다단계 리스크 프리 엔진

AutoTradeBot++ 는 강력한 다단계 리스크 프리 시스템을 탑재하고 있어 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 계좌 자산을 보호해 줍니다. SL을 어디로 옮길지 더 이상 고민할 필요가 없습니다. EA가 설정한 리스크 금액을 기준으로 계산합니다.

수익이 최소 1R 에 도달하면, SL을 브레이크 이븐 으로 옮기거나 수익 잠금을 시작할 수 있습니다(설정 가능);

에 도달하면, SL을 으로 옮기거나 수익 잠금을 시작할 수 있습니다(설정 가능); 2R, 3R … 구간에 도달할 때마다 SL을 단계적으로 따라 올라가며 더 많은 이익을 보호;

구간에 도달할 때마다 SL을 단계적으로 따라 올라가며 더 많은 이익을 보호; 각 포지션별로 적용된 리스크 프리 레벨을 저장하여 불필요한 SL 변경 방지;

항상 더 유리한 SL만 허용하며, EA가 손절을 더 나쁘게 만드는 일은 없습니다.

결과적으로 트레이드는 단계적으로 관리되는 동적인 프로세스가 되며, 시장이 당신의 방향으로 움직이는 한, 더 많은 이익이 잠기게 됩니다.

🛡️ 안전 필터 & 스마트 주문 처리

마진 체크 – 주문 발송 전에 자유 마진을 확인하고, 부족할 경우 해당 트레이드는 안전하게 건너뜁니다;

– 주문 발송 전에 자유 마진을 확인하고, 부족할 경우 해당 트레이드는 안전하게 건너뜁니다; 브로커 스톱 레벨 – SL/TP 거리가 브로커 최소 조건을 충족하는지 검증;

– SL/TP 거리가 브로커 최소 조건을 충족하는지 검증; 클린업 로직 – 라인을 삭제하면 관련 주문도 삭제, 주문이 체결되면 대응 라인이 제거됩니다;

– 라인을 삭제하면 관련 주문도 삭제, 주문이 체결되면 대응 라인이 제거됩니다; Magic Number 와 심볼 필터로 다른 EA나 수동 주문과의 충돌을 방지합니다.

📊 온차트 정보 패널 (옵션, 경량)

AutoTradeBot++ 는 켜고 끌 수 있는 컴팩트한 정보 패널을 제공합니다:

계좌 Balance 및 Equity ;

및 ; 사용 마진 , 자유 마진 , 마진 레벨 % ;

, , ; 오픈 포지션 수와 현재 떠 있는 P/L;

모든 대기 주문 목록 (타입, 랏, 진입가, SL, TP).

패널은 더블 클릭으로 접고 펼칠 수 있으며, 차트의 어느 코너로든 드래그해 이동할 수 있습니다. 극도로 깔끔한 차트를 원한다면, 인풋 설정에서 라벨과 화살표를 끌 수 있습니다.

⚙️ 심플하고 직관적인 인터페이스

차트에는 다음과 같은 요소가 나타납니다:

패널을 열고 닫는 작은 [+]/[-] 핸들;

핸들; EA 인풋(리스크, RR 등)을 어디에서 변경하는지 알려주는 버튼;

리스크 프리 엔진을 즉시 ON/OFF 할 수 있는 Risk-Free 버튼.

모든 요소는 가볍고 드래그 가능하며, 차트를 지저분하게 만들지 않습니다.

👤 AutoTradeBot++ 가 어울리는 트레이더

스캘퍼 : 빠르고 일관된 실행, 엄격한 달러 리스크 관리가 필요한 트레이더;

: 빠르고 일관된 실행, 엄격한 달러 리스크 관리가 필요한 트레이더; 데이 트레이더 : 주요 레벨에 여러 대기 주문을 배치하는 트레이더;

: 주요 레벨에 여러 대기 주문을 배치하는 트레이더; 스윙 트레이더 : 가격 흐름에 맞춰 자동으로 보합/이익 보호를 원하는 트레이더;

: 가격 흐름에 맞춰 자동으로 보합/이익 보호를 원하는 트레이더; 자신만의 전략을 가지고 있으며, 실행과 리스크 관리를 자동화하고 싶은 모든 트레이더.

AutoTradeBot++ 는 시그널을 생성하지 않습니다. 의사 결정자는 언제나 당신이며, EA는 당신의 레벨과 리스크 룰을 규율 있는 실행으로 바꿔줄 뿐입니다.

🚀 당신의 라인을 프로페셔널 트레이딩 엔진으로

로트 계산, 브레이크 이븐 이동, 차트 감시에 지쳤다면 AutoTradeBot++ 는 당신의 새로운 트레이딩 어시스턴트가 될 수 있습니다.

중요 레벨을 그리고, 리스크를 정의하세요. 주문 전송, 안전 체크, 다단계 리스크 프리 관리는 이 EA에게 맡기면 됩니다.

당신은 “엣지”에 집중하고, 실행은 AutoTradeBot++ 에게 맡기세요.