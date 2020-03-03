ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。

AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスクと自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、どのように執行・管理するかをEAが担当します。

AutoTradeBot++ には、ゴールド（XAUUSD）、 ダウ（US30）、ナスダック（US100）、 すべてのFX通貨ペア、S&P500（US500）向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com。

🎯 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード

一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の水平ラインをトレード指示として利用します。 ラインを描画して名前を付けるだけです。例：

1_buy_0.10 → 0.10ロットの買い注文

1_sell_0.05 → 0.05ロットの売り注文

EA は自動的に:

Buy か Sell かを判定;

か かを判定; Limit か Stop 注文かを決定;

か 注文かを決定; 設定した ドルリスク とRR比から、 SL と TP を計算;

とRR比から、 と を計算; ラインを移動・削除したときに、対応するペンディング注文を作成／修正／削除。

あなたは価格レベルと分析に集中し、AutoTradeBot++ が それを正確で一貫した注文へと変換します。

💰 ドル建ての本格的リスク管理

AutoTradeBot++ の中心には、明確で厳格なリスクモデルがあります。 Risk (USD) と Risk-to-Reward を設定するだけで、 残りの計算はすべてEAが行います。

ポジションサイズは、 リスク金額 ・ティックバリュー・SL距離から算出;

・ティックバリュー・SL距離から算出; 各トレードの 最大損失 が、設定したリスク額と等しくなるようにSLを配置;

が、設定したリスク額と等しくなるようにSLを配置; TPは選択した RR比 （1:2, 1:3, …）に基づいて設定;

（1:2, 1:3, …）に基づいて設定; ブローカーの最小ストップレベルを自動チェック。

小口口座でも大口口座でも、トレードごとのリスクは常に 固定・数値化・再現可能な状態で保たれます。

🔒 多段階リスクフリーエンジン

AutoTradeBot++ には強力な多段階リスクフリーシステムが搭載されており、 価格が有利方向へ進むにつれて資金を守ります。 SLをどこに移動すべきか悩む必要はありません。EA が設定したリスク額を基準として計算します。

利益が少なくとも 1R に達すると、SLを 建値 へ移動、 もしくは利益ロックを開始（設定可能）;

に達すると、SLを へ移動、 もしくは利益ロックを開始（設定可能）; 2R, 3R, … に達すると、段階的にSLを前進させ、より多くの利益を確保;

に達すると、段階的にSLを前進させ、より多くの利益を確保; 各ポジションごとにリスクフリーレベルを保存し、不要なSL変更を回避;

より良いSLのみを採用し、EAがストップを悪化させることはありません。

これにより、トレードは段階的かつダイナミックな管理プロセスとなり、 相場があなたの方向に進む限り、利益は順次ロックされていきます。

🛡️ セーフティフィルターとスマート注文管理

マージンチェック – 注文発注前に、EAが必要証拠金をチェックし、 不足している場合は安全にスキップ;

– 注文発注前に、EAが必要証拠金をチェックし、 不足している場合は安全にスキップ; ブローカーのストップレベル – SL/TP距離をブローカー条件と照合;

– SL/TP距離をブローカー条件と照合; クリーンアップロジック – ライン削除 → 連動する注文も削除、 注文約定 → 対応するラインを削除;

– ライン削除 → 連動する注文も削除、 注文約定 → 対応するラインを削除; Magic Number とシンボルフィルターにより、他のEAや手動ポジションへ干渉しません。

📊 軽量オンチャート情報パネル（オプション）

AutoTradeBot++ にはオン／オフ可能なコンパクト情報パネルがあります。

口座の Balance と Equity ;

と ; 使用証拠金 、 余剰証拠金 、 証拠金維持率% ;

、 、 ; オープンポジション数と現在の含み損益;

すべてのペンディング注文の種類、ロット、エントリー、SL、TP の一覧。

パネルはダブルクリックで折りたたみ／展開ができ、 どのコーナーにもドラッグして移動できます。 よりクリーンなチャートが好みなら、インプットでラベルと矢印を無効化できます。

⚙️ シンプルで使いやすいインターフェース

チャート上には次の要素が表示されます。

パネルを開閉する小さな [+]/[-] ハンドル;

ハンドル; EAのインプット（リスク、RRなど）の変更場所を示すボタン;

リスクフリーエンジンをワンクリックで ON/OFF できる Risk-Free ボタン。

すべての要素は軽量でドラッグ可能、チャートを邪魔しない設計です。

👤 AutoTradeBot++ はこんなトレーダーに最適

スキャルパー ：高速で一貫した執行と、厳密なドルリスク管理が必要な人;

：高速で一貫した執行と、厳密なドルリスク管理が必要な人; デイトレーダー ：重要レベルに複数のペンディング注文を置く人;

：重要レベルに複数のペンディング注文を置く人; スイングトレーダー ：相場の進行に合わせて自動で保本＆利益保護をしたい人;

：相場の進行に合わせて自動で保本＆利益保護をしたい人; すでに自分の戦略を持ち、執行とリスク管理を自動化したい全てのトレーダー。

AutoTradeBot++ はシグナルを生成しません。 意思決定者は常にあなたであり、EAはあなたのレベルとリスクルールを 規律ある執行プロセスに変換するだけです。

🚀 ラインをプロ仕様のトレードエンジンに変える

ロット計算や建値移動、チャートの見張りに疲れているなら、 AutoTradeBot++ が新しいトレードアシスタントになるでしょう。

重要なレベルを描き、リスクを定義し、 あとはこのEAに注文発注・安全チェック・多段階リスクフリー管理を任せてください。

あなたは優位性に集中し、AutoTradeBot++ に規律ある実行をさせましょう。