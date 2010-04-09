📌 Pivot eXtreme

Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang.

Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama), R1–R13 (Resistance), serta S1–S13 (Support).

🔹 Pivot Point (P)

Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 .

Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren cenderung bearish.



🔹 Resistance Levels (R1 – R13)

Digunakan sebagai target kenaikan atau area potensi harga tertahan.

R1 – R3 → resistance ringan (intraday).

R4 – R7 → resistance menengah (swing).

R8 – R13 → resistance kuat (level ekstrem, jarang disentuh, cocok untuk konfirmasi tren besar).

🔹 Support Levels (S1 – S13)

Digunakan sebagai target penurunan atau area potensi pantulan.

S1 – S3 → support ringan (intraday).

S4 – S7 → support menengah (swing).

S8 – S13 → support kuat (level ekstrem, validasi tren besar).

🎨 Tampilan Visual & Warna Dinamis (Custom)

Agar lebih mudah dibaca dan fokus meningkat, gunakan sistem warna gradasi:

Pivot (P): Biru terang / emas → titik pusat yang menonjol.

Resistance (R1–R13): R1–R3 → Oranye lembut → mudah terlihat tapi tidak terlalu keras. R4–R7 → Merah solid → memberi peringatan area kuat. R8–R13 → Merah gelap / ungu → level ekstrem, jarang disentuh.

Support (S1–S13): S1–S3 → Hijau lembut → area pantulan cepat. S4–S7 → Hijau solid → support menengah, lebih kuat. S8–S13 → Hijau gelap / biru kehijauan → level support ekstrem.



✨ Kelebihan Konsep Ini

✅ Universal → bisa dipakai di semua pairs (Forex, Gold, Index, Crypto).

✅ Multi-level → cocok untuk scalper, intraday, hingga swing trader.

✅ Visual fokus → gradasi warna membantu otak membedakan kekuatan level tanpa bingung.

✅ Elegan & modern → tampilan chart tetap bersih meski menampilkan banyak level.







