HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
2.49 USD
En kötü işlem:
-2.82 USD
Brüt kâr:
6.43 USD (272 pips)
Brüt zarar:
-7.12 USD (319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.43 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
7.28%
Maks. mevduat yükü:
5.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.45 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.45 USD
Maksimum:
4.45 USD (0.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (4.45 USD)
Varlığa göre:
0.28% (2.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.49 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu sinyal, Callous EA adlı kural tabanlı otomatik alım satım sisteminin gerçek piyasa koşullarındaki davranışını şeffaf bir şekilde gözlemleyebilmek amacıyla yayınlanmaktadır.

Sinyal hesabında gerçekleştirilen tüm işlemler tamamen otomatik olarak Callous EA tarafından açılmakta, yönetilmekte ve kapatılmaktadır.
Herhangi bir manuel müdahale, ek filtre veya harici sinyal kaynağı kullanılmamaktadır.

🔍 Sinyalin Amacı

Bu sinyalin amacı:

  • Callous EA’nın işlem disiplinini

  • Pozisyon açma / kapatma mantığını

  • Risk ve sermaye yönetimi yaklaşımını

  • Farklı piyasa koşullarındaki tepkisini

referans ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanıcıya sunmaktır.

Bu sinyal kopyalama tavsiyesi değildir ve herhangi bir getiri ya da performans garantisi sunmaz.

⚙️ Çalışma Koşulları

Sinyal, EA’nın optimize edildiği koşullarda çalıştırılmaktadır:

  • Parite: USDJPY

  • Zaman Dilimi: H1 (1 Saat)

  • İşlem Türü: Gün içi (intraday)

Sistem kuralları gereği:

  • Aynı anda en fazla 1 açık pozisyon bulunur

  • Tüm işlemler stop loss içerir

  • Pozisyonlar gün sonunda kapatılır, ertesi güne taşınmaz

  • Bekleyen emirler gün sonunda iptal edilir

🛡️ Risk ve Koruma Yaklaşımı

Callous EA, her piyasa koşulunda işlem açmayı hedeflemez.

Aşağıdaki durumlarda bilinçli olarak pasif kalabilir:

  • Yüksek spread

  • Düşük likidite

  • Olağandışı piyasa davranışı

  • Broker kısıtlamaları (StopLevel, FreezeLevel vb.)

Amaç, gereksiz işlemlerden kaçınmak ve sermayeyi korumaktır.

📊 Performans Hakkında

Bu sinyalde görünen geçmiş performans:

  • Gelecekteki sonuçlar için hiçbir garanti teşkil etmez

  • Piyasa koşullarına, volatiliteye, spreadlere ve broker altyapısına bağlı olarak değişebilir

Gerçek hesap sonuçları;
kullanıcının broker’ı, hesap türü, gecikme süresi ve işlem koşullarına göre farklılık gösterebilir.

⚠️ Önemli Uyarı

Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir.
Bu sinyal ve Callous EA yatırım tavsiyesi değildir.

Sinyali takip eden veya EA’yı kullanan herkes:

  • Kendi risk toleransından

  • Kendi sermaye yönetiminden

  • Kendi broker koşullarından

tamamen kendisi sorumludur.


İnceleme yok
