Bu sinyal, Callous EA adlı kural tabanlı otomatik alım satım sisteminin gerçek piyasa koşullarındaki davranışını şeffaf bir şekilde gözlemleyebilmek amacıyla yayınlanmaktadır.

Sinyal hesabında gerçekleştirilen tüm işlemler tamamen otomatik olarak Callous EA tarafından açılmakta, yönetilmekte ve kapatılmaktadır.

Herhangi bir manuel müdahale, ek filtre veya harici sinyal kaynağı kullanılmamaktadır.

🔍 Sinyalin Amacı

Bu sinyalin amacı:

Callous EA’nın işlem disiplinini

Pozisyon açma / kapatma mantığını

Risk ve sermaye yönetimi yaklaşımını

Farklı piyasa koşullarındaki tepkisini

referans ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanıcıya sunmaktır.

Bu sinyal kopyalama tavsiyesi değildir ve herhangi bir getiri ya da performans garantisi sunmaz.

⚙️ Çalışma Koşulları

Sinyal, EA’nın optimize edildiği koşullarda çalıştırılmaktadır:

Parite: USDJPY

Zaman Dilimi: H1 (1 Saat)

İşlem Türü: Gün içi (intraday)

Sistem kuralları gereği:

Aynı anda en fazla 1 açık pozisyon bulunur

Tüm işlemler stop loss içerir

Pozisyonlar gün sonunda kapatılır , ertesi güne taşınmaz

Bekleyen emirler gün sonunda iptal edilir

🛡️ Risk ve Koruma Yaklaşımı

Callous EA, her piyasa koşulunda işlem açmayı hedeflemez.

Aşağıdaki durumlarda bilinçli olarak pasif kalabilir:

Yüksek spread

Düşük likidite

Olağandışı piyasa davranışı

Broker kısıtlamaları (StopLevel, FreezeLevel vb.)

Amaç, gereksiz işlemlerden kaçınmak ve sermayeyi korumaktır.

📊 Performans Hakkında

Bu sinyalde görünen geçmiş performans:

Gelecekteki sonuçlar için hiçbir garanti teşkil etmez

Piyasa koşullarına, volatiliteye, spreadlere ve broker altyapısına bağlı olarak değişebilir

Gerçek hesap sonuçları;

kullanıcının broker’ı, hesap türü, gecikme süresi ve işlem koşullarına göre farklılık gösterebilir.

⚠️ Önemli Uyarı

Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir.

Bu sinyal ve Callous EA yatırım tavsiyesi değildir.

Sinyali takip eden veya EA’yı kullanan herkes:

Kendi risk toleransından

Kendi sermaye yönetiminden

Kendi broker koşullarından

tamamen kendisi sorumludur.