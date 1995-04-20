Simple Symbol Switcher

Simple Symbol Switcher — это мощный, но интуитивно понятный индикатор MT4, разработанный для оптимизации вашего торгового процесса. Мгновенно переключайтесь между символами и таймфреймами с помощью настраиваемых горячих клавиш для молниеносной навигации по графикам. Функции включают чистый минималистичный колоночный интерфейс с возможностью показа/скрытия для максимального использования пространства экрана, элементы управления масштабированием для точного анализа графиков и гибкое управление символами через ручное и автоматическое добавление символов. Функция перетаскивания позволяет расположить панель именно там, где вам нужно. Идеально подходит для активных трейдеров, управляющих несколькими инструментами, которым требуется эффективность и контроль под рукой.
Trader Indicator
Matshelo Innocent Beesnaar
Индикаторы
The TraderProfit7TopDown is a sophisticated multi-confirmation technical indicator for MetaTrader 4, designed to generate high-probability trading signals by synthesizing data from price action, momentum, and market volume. Its core philosophy is to filter out market noise and false breakouts by requiring a confluence of four distinct analytical factors before presenting a signal, making it a robust tool for trend-following strategies. The indicator's logic is built upon a layered approach. F
VSA System Patterns Hunter
Ismail Shehade
Индикаторы
Это очень функциональный индикатор и помощник для трейдеров, использующих анализ объемов спреда. Подходит как для начинающих так и для профессионалов. Посмотрите видео, в котором показаны все функции индикатора. Особенности Индикатор позволяет найти все паттерны VSA (анализ объемов спреда) на графике . Бары без цены открытия. Легкая интерпретация показателей. Анализ баров (Тип бара - Тип закрытия - Тип объема - Тип спреда). Дневные и недельные уровни (Пивот - Camarilla - Фибоначчи). Это легкий
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Индикаторы
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume Индикатор Dynamic POC Hi Tf Arrow — это надёжный инструмент анализа объёмов (volume profile, market profile, tick volume) для точного определения уровней POC и реакций цены. Dynamic POC Hi Tf arrow для MT4 Описание: Dynamic POC Hi Tf arrow — это профессиональный индикатор анализа объемов, созданный для точного определения ключевых уровней цены и направления движения рынка. Он построен на основе тиковы
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Auto Harmonic Pattern Recognition
Paul Bratby
Индикаторы
With the purchase of the   Auto-Harmonic Pattern Recognition Trading Software for MT4 , you will have access to: The Auto Harmonic Pattern recognition software is designed to take the heavy lifting out of a traders Harmonic trading strategy. The Software automatically Identifies and Projects Harmonic Pattern Completion Zones for the 6 most trade-able Harmonic Patterns.  If the Pattern Completes in the projected zone, then there is a high probability of the resulting trade being successful. Pleas
Galactic VSA
Jhon Martinez
Индикаторы
Анализ распределения Галактического Объема (VSA) - это индикатор, предназначенный для визуализации Объема и доли, в которой он влияет на волатильность разброса различных пар. Стратегия состоит из следующего: Bull Trend: Всегда в пользу тренда, открывайте покупки на минимумах тренда, при условии, что он совпадает с большим объемом, показанным индикатором Galactic VSA. Нисходящий тренд: Всегда в пользу тренда, открывайте торговые операции на максимумах тренда, при условии, что он совпадает с бо
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Индикаторы
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Индикаторы
Этот индикатор предназначен для скальпинга на низких таймфреймах (M1–M15) на волатильных рынках, таких как основные валютные пары (например, EURUSD, GBPUSD). Он генерирует неперерисовывающиеся сигналы на покупку (зеленая стрелка вверх) и продажу (красная стрелка вниз) на основе пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), подтвержденного импульсом RSI и пересечением MACD, минимизируя ложные сигналы на флетовом рынке. Как использовать: Прикрепите индикатор к графику MT4. Ищите стрелки
Super Powers Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ! С 22 по 27 сентября скидка 70% на всю стоимость аренды. НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛЕДУЮЩАЯ Цена будет 650$. Уважаемые трейдеры, я так рад представить вам еще один мой торговый инструмент или индикатор под названием Super Powers Indicator. Цель этого торгового инструмента - помочь серьезным трейдерам, которые хотят сделать торговлю одним из своих основных источников дохода. Я знаю, что трейдинг — непростая задача, но если у вас есть правильные инструменты, знания и
Brilliant Oscillator BOS
Elias Mtwenge
Индикаторы
Dear traders I am happy to introduce to you my new tool called "Brilliant Oscillator" Indicator. This is one of the indicators that can be used as a stand alone indicator. WHAT I LIKE ABOUT THIS TOOL IS Fast and reliable signals Purpose The purpose of this tool is to assist both newbie and Advanced traders to analyze the market with high level of accuracy in both bearish and bullish market trends. The inputs In the input section you will be able to change colors of the indicator only. Currency p
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Индикаторы
Dear Traders this is my another tool called " Swing Master Indicator ". As the name above the indicator is designed to help you in swing trading by capturing the low and highs of the price. You may us this tool with any trading strategy and style from scalping to position trading. It is made for level of traders including newbies and advanced traders even prop-firms, hedge funds and banks to help them make sold market analysis. I create tools for serious traders who want to make a difference in
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Order direction
He Ping Qing
Индикаторы
1. Going offline means that the market is in a wait-and-see state. In this situation, it is common to choose to wait and see rather than taking immediate action to wait for more market information or trend confirmation in order to make wiser decisions. 2.When there is a trend of going up and down, the market shows a bullish signal. At this point, investors may consider entering the market in hopes of future price increases and profits. 3.When the market situation is online, it will once again t
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Индикаторы
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Weis Wave Indicator
Dhabaleswar Prasad Jena
Индикаторы
This indicator is based on the Weis wave principle of wave volume. Below are few features of the indicator It draws the wave on the chart while the accumulated volume per wave in a different window at the bottom of the chart You can configure the turning point move It displays the accumulated volume (in thousands, eg for 15000 volume it will show 15) at the end of each wave You can also configure to show number of candles in the wave along with the wave volume The indicator calculates the distin
Pips forex
Andrey Kozak
Индикаторы
Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
Pluuto Alert Plus
Mati Maello
Индикаторы
This indicator Pluuto Alert Plus indicator.Indicator displays trend movement. Indicator calculates automatically line.Alert = FiltPer.When the alert is up the next alert is down,when the alert is down the next alert is up (new bar). Features FiltPer - displays indicator period.Line1. FiltPer2 - displays indicator period.Line2. Multiplier - displays indicator multiplier.(FlitPer,Line1;step) Deviation1 - displays indicator deviation.(Line2) Deviation2 - displays indicator deviation.(Line2) Deviati
BreakoutIgnition Pro
Kang Liu
Индикаторы
【Limited Time Heavyweight Offer】Buy BreakoutIgnition Pro, Get Smart Trend Pro for Free! The Ultimate Combination: Dual-Engine Trend Capture System Why is this combo unbeatable? When precise breakout point detection meets professional trend direction filtering , you don't get just an indicator—you get a complete professional trading system . BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = The Market's Best Partnership BIP (Breakout Ignition Detector) : Answers " When to enter "—captures the optimal t
Banking levels
Sergey Demin
Индикаторы
Индикатор (включает в себя  Volume Profile + Order Blocks)   - революционный индикатор, объединяющий две мощнейшие концепции современного технического анализа: профили объемов и блоки заказов институциональных игроков. Этот инструмент позволяет видеть то, что скрыто от большинства трейдеров, и дает существенное преимущество на рынке. Ключевые преимущества индикатора: Визуализация "умных денег" : Наглядно показывает зоны концентрации крупных игроков, выделяя области с максимальным объемом яркими
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Fair value gap
Santi Dankamjad
Индикаторы
Fair value gap (FVG) = Imbalance zone Fair value gap Indicator MT4 is the most accurate and customizable indicator on the market. It was developed to facilitate the analysis of operations based on candlestick patterns and supply-demand zones. These zones are possible movement reversal points. For this indicator is generated by the order block of smart money concept. High Time Frame (HTF) To Find High Quality Order Block Low Time Frame (LTF) To Find a secure Entry W1 D1, H4 D1 H4, H1, M30 H4 H1
Supply Demand
Hafis Mohamed Yacine
Индикаторы
While most traders use various technical indicators, the price action is basically determined by the buying and selling activity. This is how support and resistance levels, which are commonly used terms in technical analysis is formed. Traders know that when price reaches a support level, price can bounce off this support. This is also known as a level where this is high demand. A high demand area forms when there are more buyers than sellers. In trading, investors tend to buy at the support
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Liquidity Channels Pro  MT5 VERSION HERE   Liquidity Channels  is a sophisticated Smart Money Concepts (SMC) tool designed to automate the identification of     Buy Side Liquidity (BSL)   and     Sell Side Liquidity (SSL) . Unlike standard support and resistance indicators, this tool doesn't just draw lines; it projects     dynamic expanding channels   based on volatility (ATR) from key pivot points. Crucially, it follows the "Mitigation" logic used by institutional traders:     once liquidity i
Super MA Pluss
Mati Maello
Индикаторы
This indicator Super MA Pluss indicator.Indicator displays trend movement. Indicator calculates automatically line. Features FiltPer - displays indicator period. How to understand the status: If the arrow is green, trend is up. If the arrow is red, trend is down. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
KT Liquidity Sweep Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Liquidity Sweep Filter выявляет и выделяет ключевые зоны ликвидности. Он сочетает эти зоны с явными отскоками от ценовых уровней и адаптивным фильтром тренда для генерации точных сигналов на покупку и продажу, соответствующих направлению рынка. Индикатор различает основные и второстепенные зоны ликвидности, отмечая основные области большими стрелками, а второстепенные — меньшими, для легкой визуальной идентификации. Большие стрелки: Обозначают сильные сигналы на разворот, исходящие из основны
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Индикаторы
ADX Shark Scalper – Ультимативный гибридный индикатор для точного скальпинга Погружайтесь в рынок с ADX Shark Scalper – мощным и универсальным инструментом, созданным для трейдеров, которые стремятся к максимальной точности в каждой сделке. Этот передовой индикатор бесшовно объединяет несколько технических сигналов в одну систему, что позволяет легко находить высоковероятные точки входа на покупку и продажу. В основе ADX Shark Scalper лежит сила обнаружения тренда и импульса с помощью таких попу
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Line Chart Signals PRO
Ivar Uibukant
Утилиты
Line Chart PRO EA — это универсальный инструмент сигнальных оповещений, который отображает настраиваемые сигнальные линии прямо на вашем графике. Просто перемещайте и размещайте эти линии в любом месте графика, чтобы установить желаемые ценовые уровни. Когда цена касается или пересекает ваши размещенные линии, вы получаете мгновенные всплывающие оповещения, которые информируют вас о важных движениях рынка без постоянного мониторинга графика. Идеально подходит для трейдеров, которым нужно гибкое
Sessions Panel PRO
Ivar Uibukant
Утилиты
Мультисессионный торговый индикатор с определением точек разворота Этот мощный индикатор MT4 отображает четыре основные торговые сессии (Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк) непосредственно на вашем графике с четкими визуальными границами. Он автоматически определяет и отмечает максимумы и минимумы разворота, с возможностью переключения между автоматическим определением и ручным размещением для точной настройки. Ключевые особенности: Отображение торговых сессий: Визуальные блоки, выделяющие сессии
Trade Manager Ultra
Ivar Uibukant
Утилиты
Trade Manager Ultra - это комплексный универсальный инструмент управления торговлей для MT4, который упрощает и улучшает ваш торговый опыт. Этот мощный EA обеспечивает полный контроль над вашими торговыми операциями с интуитивно понятным интерфейсом. Ключевые возможности: Исполнение сделок в один клик - мгновенное открытие позиций на покупку и продажу одним нажатием Расширенное размещение ордеров - простая установка отложенных ордеров Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit Умное управление
Smart Symbol Switcher
Ivar Uibukant
Индикаторы
Smart Symbol Switcher - Продвинутый инструмент навигации по графикам Оптимизируйте свой торговый процесс с помощью Smart Symbol Switcher - мощного индикатора MT4, разработанного для эффективного управления несколькими символами и таймфреймами. Переключайтесь между инструментами и периодами графиков с помощью настраиваемых горячих клавиш для молниеносного исполнения. Функции включают гибкие параметры отображения с цветными или простыми колонками, регулируемое масштабирование для оптимального прос
