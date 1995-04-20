Simple Symbol Switcher — это мощный, но интуитивно понятный индикатор MT4, разработанный для оптимизации вашего торгового процесса. Мгновенно переключайтесь между символами и таймфреймами с помощью настраиваемых горячих клавиш для молниеносной навигации по графикам. Функции включают чистый минималистичный колоночный интерфейс с возможностью показа/скрытия для максимального использования пространства экрана, элементы управления масштабированием для точного анализа графиков и гибкое управление символами через ручное и автоматическое добавление символов. Функция перетаскивания позволяет расположить панель именно там, где вам нужно. Идеально подходит для активных трейдеров, управляющих несколькими инструментами, которым требуется эффективность и контроль под рукой.

