Simple Symbol Switcher ist ein leistungsstarker, aber intuitiver MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um Ihren Trading-Workflow zu optimieren. Wechseln Sie sofort zwischen Symbolen und Zeitrahmen mit anpassbaren Tastaturkürzeln für blitzschnelle Chart-Navigation. Zu den Funktionen gehören eine saubere, minimalistische Spaltenoberfläche mit Ein-/Ausblenden-Funktionalität zur Maximierung des Bildschirmplatzes, Zoom-In/Out-Steuerungen für präzise Chart-Analysen und flexible Symbolverwaltung durch manuelle und automatische Symbolhinzufügung. Die Drag-and-Move-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Panel genau dort zu positionieren, wo Sie es benötigen. Perfekt für aktive Trader, die mehrere Instrumente verwalten und Effizienz und Kontrolle auf Knopfdruck verlangen.

