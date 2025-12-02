Simple Symbol Switcher est un indicateur MT4 puissant mais intuitif conçu pour rationaliser votre flux de travail de trading. Basculez instantanément entre les symboles et les périodes avec des raccourcis clavier personnalisables pour une navigation ultra-rapide des graphiques. Les fonctionnalités incluent une interface en colonnes épurée et minimaliste avec fonctionnalité d'affichage/masquage pour maximiser l'espace d'écran, des contrôles de zoom avant/arrière pour une analyse précise des graphiques et une gestion flexible des symboles via l'ajout manuel et automatique de symboles. La fonction glisser-déplacer vous permet de positionner le panneau exactement où vous en avez besoin. Parfait pour les traders actifs gérant plusieurs instruments qui exigent efficacité et contrôle au bout des doigts.

