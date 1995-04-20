Simple Symbol Switcher es un indicador MT4 potente pero intuitivo diseñado para optimizar su flujo de trabajo de trading. Cambie instantáneamente entre símbolos y marcos temporales con atajos de teclado personalizables para una navegación ultrarrápida de gráficos. Las características incluyen una interfaz de columnas limpia y minimalista con funcionalidad de mostrar/ocultar para maximizar el espacio de pantalla, controles de zoom para análisis preciso de gráficos y gestión flexible de símbolos mediante adición manual y automática de símbolos. La función de arrastrar y mover le permite posicionar el panel exactamente donde lo necesite. Perfecto para traders activos que gestionan múltiples instrumentos y exigen eficiencia y control al alcance de sus dedos.

