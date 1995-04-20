Simple Symbol Switcher é um indicador MT4 poderoso, mas intuitivo, projetado para otimizar seu fluxo de trabalho de negociação. Alterne instantaneamente entre símbolos e períodos gráficos com atalhos de teclado personalizáveis para navegação ultrarrápida de gráficos. Os recursos incluem uma interface de coluna limpa e minimalista com funcionalidade de mostrar/ocultar para maximizar o espaço da tela, controles de zoom para análise precisa de gráficos e gerenciamento flexível de símbolos através de adição manual e automática de símbolos. A função de arrastar e mover permite posicionar o painel exatamente onde você precisa. Perfeito para traders ativos que gerenciam múltiplos instrumentos e exigem eficiência e controle na ponta dos dedos.

