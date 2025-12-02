Simple Symbol Switcher

Simple Symbol Switcher è un indicatore MT4 potente ma intuitivo progettato per semplificare il flusso di lavoro di trading. Passa istantaneamente tra simboli e timeframe con scorciatoie da tastiera personalizzabili per una navigazione dei grafici fulminea. Le funzionalità includono un'interfaccia a colonne pulita e minimalista con funzionalità mostra/nascondi per massimizzare lo spazio dello schermo, controlli di zoom in/out per un'analisi precisa dei grafici e gestione flessibile dei simboli tramite aggiunta manuale e automatica dei simboli. La funzione trascina e sposta ti consente di posizionare il pannello esattamente dove ne hai bisogno. Perfetto per i trader attivi che gestiscono più strumenti e richiedono efficienza e controllo a portata di mano.
Altri dall’autore
Line Chart Signals PRO
Ivar Uibukant
Utilità
Line Chart PRO EA è uno strumento versatile di avvisi di segnale che visualizza linee di segnale personalizzabili direttamente sul tuo grafico. Sposta e posiziona semplicemente queste linee ovunque sul grafico per impostare i tuoi livelli di prezzo desiderati. Quando il prezzo tocca o attraversa le tue linee posizionate, riceverai avvisi popup istantanei, tenendoti informato sui movimenti importanti del mercato senza monitoraggio costante del grafico. Perfetto per i trader che desiderano una ges
Sessions Panel PRO
Ivar Uibukant
Utilità
Indicatore di Trading Multi-Sessione con Rilevamento dei Punti di Swing Questo potente indicatore MT4 visualizza le quattro principali sessioni di trading (Sydney, Tokyo, Londra e New York) direttamente sul tuo grafico con confini visivi chiari. Identifica e segna automaticamente massimi e minimi di swing, con l'opzione di passare tra rilevamento automatico e posizionamento manuale per una personalizzazione precisa. Caratteristiche principali: Visualizzazione delle sessioni di trading: Riquadri
Trade Manager Ultra
Ivar Uibukant
Utilità
Trade Manager Ultra è uno strumento di gestione del trading completo tutto-in-uno per MT4 che semplifica e migliora la tua esperienza di trading. Questo potente EA fornisce il controllo completo sulle tue operazioni di trading con un'interfaccia intuitiva. Caratteristiche principali: Esecuzione di operazioni con un clic - Entra istantaneamente in posizioni di acquisto e vendita con un solo clic Posizionamento ordini avanzato - Imposta facilmente ordini pendenti Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit e S
Smart Symbol Switcher
Ivar Uibukant
Indicatori
Smart Symbol Switcher - Strumento Avanzato di Navigazione dei Grafici Ottimizza il tuo flusso di lavoro di trading con Smart Symbol Switcher, un potente indicatore MT4 progettato per la gestione efficiente di più simboli e timeframe. Naviga senza problemi tra strumenti e periodi dei grafici con scorciatoie da tastiera personalizzabili per un'esecuzione fulminea. Le funzionalità includono opzioni di visualizzazione flessibili con layout a colonne colorate o semplici, funzionalità di zoom regolabi
