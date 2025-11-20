Nosorog AI
- Uzman Danışmanlar
- Anastasiya Morozova
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
Nosorog AI: Otonom Yapay Zeka Analisti
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155777
🧠 Algoritma nasıl çalışır?
Nosorog AI, piyasa yapısının derinlemesine analizi için karmaşık bir makine öğrenimi algoritmaları seti kullanır. Sistem, yalnızca fiyat modellerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bir hareketin altında yatan gücü de değerlendirerek, risk ve potansiyel getiri arasında optimum dengeye sahip giriş noktalarını belirler.
Tüm işlem operasyonları, insan faktörü ve duygusal kararlar hariç tutularak, yerleşik mantığa sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirilir.
🛡️ Güvenli ticaret garantisi
Martingale, ortalama ve diğer riskli taktiklerin temelden reddedilmesi.
Esnek sermaye yönetim sistemi: Sabit lot veya uyarlanabilir pozisyon büyüklüğü seçin.
Tüm brokerlar ve işlem hesaplarıyla tam uyumluluk.
⚙️ Temel faydalar
✅ Martingale, grid stratejileri veya pozisyon kilitleme olmadan işlem yapma
✅ Fiyat dinamikleri ve oynaklığın kesiştiği noktada güçlü analiz
✅ Yüksek yürütme verimliliği ve minimum düşüşler
✅ Kolay kurulum, sadece kurun ve başlayın
✅ Uzun vadeli istikrarlı çalışma için tasarlanmıştır
📊 Önerilen ayarlar
İşlem zaman aralığı: M15
Hesap Türü: ECN veya Raw Spread
İlk yatırım: 100$'dan başlayan fiyatlarla
Kabul edilebilir spread: 20 pip'e kadar
Ticaret araçları:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
🚀 Hızlı başlangıç
Nosorog AI'yı etkinleştirmek bir dakikadan az sürecek:
- M15 zaman diliminde tüm altı döviz çifti için açık işlem grafikleri.
- Nosorog AI Uzman Danışmanını her bir grafiğin üzerine sürükleyin.
- Tüm parametreler otomatik olarak uygulanacaktır – sistem çalışmaya hazırdır!
🎯 Nosorog AI kimler için tasarlandı?
Aşağıdakileri arayan tüccarlar için:
- Gizli riskler içermeyen güvenilir bir otomatik strateji
- Portföy çeşitlendirmesi için etkili bir araç
- Pasif gelir için basit bir çözüm
- Şeffaf ve mantıklı bir ticaret sistemi
📈 Test ve sonuçlar
Algoritma, kapsamlı tarihsel veri testlerinden geçmiş ve gerçek piyasa koşullarında etkinliğini kanıtlamıştır. Sonuçlar, kontrollü risklerle istikrarlı mevduat büyümesi göstermektedir.
🛠 Teknik destek ve geliştirme
Algoritmayı sürekli olarak geliştiriyor ve değişen piyasa koşullarına uyarlıyorum. Tüm güncellemeler ve iyileştirmeler kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
💎 Nosorog AI — akıllı ticaret asistanınız
Teknoloji, güvenlik ve istikrar, ticaret sistemimin temelini oluşturur.