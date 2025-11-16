Atlantis Scalper EA mt5

Atlantis EA, altın piyasasının arz ve talebin önemli seviyelerini aştığı güçlü fiyat hareketlerini yakalamak için özel olarak tasarlanmış bir kırılma stratejisi izler. Bu, bir martingale veya grid stratejisi değildir. EA, bir takip eden stop emriyle çalışır ve trend değiştiğinde otomatik olarak dahili bir stop emri de içerir. Bu EA, günün 24 saati ideal işlem kurulumlarını arayacaktır.

Önerilen parite: xauusd m1, m15 veya m30
Minimum 300$ ve küçük spreadli hesap kullanın, tercihen sent değil

Ayarlar:

  • Start Hour –
  • Start Minute –
  • End Hour -  
  • End Minute –
  • Lot –
  • Use variable lots – True/False – 
  • Free margin for each 0.01 lots – 
  • Max lots -  
  • Take Profit and Stop Loss Option –  
  • Take Profit –
  • Stop Loss in points (0: not use) – 
  • Trail Start, points (0 – not use) -  
  • Trail Step, points –
  • Maximum number of market orders – 
  • Maximum number of pending orders –  
  • Draw of profit tags true/false –  
  • Typeface Name –  
  • Font size Result –   
  • Typeface color –  
  • Trade Description –  
  • Magic number -  
  • New start – true/false -   
  • Enable Buy – true/false -  
  • Enable Sell – true/false -  
  • Control manual orders – true/false -  
  • Allow Hedging – true/false -  
  • Maximum Longs –  
  • Maximum Shorts –  
  • Next is Panel Settings


