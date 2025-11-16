Atlantis Scalper EA mt5
- Experts
- Sergey Kasirenko
- Version: 1.0
- Activations: 5
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24.
Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1, M15 ou M30)
Utilisez un minimum de 300 $ et un compte à faible spread, de préférence pas en centimes.
Paramètres:
- Start Hour – Heure de début de l'EA
- Start Minute – Minute de début de l'EA
- End Hour - Heure de fin de l'EA
- End Minute – Minute de fin de l'EA
- Lot – Le lot initial pour commencer à trader
- Use variable lots – True/False – EA augmentera les lots en fonction du dépôt
- Free margin for each 0.01 lots – La marge libre pour chaque lot de 0,01
- Max lots - nombre maximal de lots autorisés
- Take Profit and Stop Loss Option – Choisissez TP et SL virtuels (invisibles par le courtier) Réels (visibles par le courtier)
- Take Profit – Prenez vos bénéfices en points
- Stop Loss in points (0: not use) – Le seuil de perte en points est fixé à 0, ce qui le désactivera.
- Trail Start, points (0 – not use) - distance aux points où le suivi commencera
- Trail Step, points – les incréments des points auxquels l'arrêt suivra
- Maximum number of market orders – Nombre maximal de commandes autorisées
- Maximum number of pending orders – nombre maximal de commandes en attente autorisé
- Draw of profit tags true/false – Les étiquettes de dessin ou de profit sur le graphique sont autorisées.
- Next is font settings - Paramètres de police suivants
- Trade Description – Nom EA
- Magic number - le numéro magique unique qui identifie l'EA
- New start – true/false - le début d'une nouvelle série de transactions
- Enable Buy – true/false - activer l'achat, vrai ou faux
- Enable Sell – true/false - activer la vente vrai ou faux
- Control manual orders – true/false - Les instructions du manuel de contrôle EA sont-elles vraies ou fausses ?
- Allow Hedging – true/false - L'EA devrait-il être autorisé à acheter et à vendre
- Maximum Longs – nombre maximal d'ordres longs autorisé
- Maximum Shorts – maximum de commandes courtes autorisées
- Ensuite, les paramètres du panneau