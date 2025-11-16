Atlantis Scalper EA mt5

L'EA Atlantis segue una strategia di breakout specificamente progettata per l'oro, al fine di catturare i forti movimenti di prezzo che si verificano quando il mercato dell'oro supera i livelli chiave di domanda e offerta. Non si tratta di una strategia martingala o a griglia. L'EA funziona con uno stop loss dinamico e ha anche uno stop interno automatico integrato quando cambia il trend. Questo EA cercherà le configurazioni di trading ideali 24 ore su 24.

Coppia consigliata: xauusd m1, m15 o m30
Utilize um mínimo de 300 dólares e uma conta com um spread pequeno, de preferência não em cêntimos.

Impostazioni:

  • Start Hour –
  • Start Minute –
  • End Hour -  
  • End Minute –
  • Lot –
  • Use variable lots – True/False – 
  • Free margin for each 0.01 lots – 
  • Max lots -  
  • Take Profit and Stop Loss Option –  
  • Take Profit –
  • Stop Loss in points (0: not use) – 
  • Trail Start, points (0 – not use) -  
  • Trail Step, points –
  • Maximum number of market orders – 
  • Maximum number of pending orders –  
  • Draw of profit tags true/false –  
  • Typeface Name –  
  • Font size Result –   
  • Typeface color –  
  • Trade Description –  
  • Magic number -  
  • New start – true/false -   
  • Enable Buy – true/false -  
  • Enable Sell – true/false -  
  • Control manual orders – true/false -  
  • Allow Hedging – true/false -  
  • Maximum Longs –  
  • Maximum Shorts –  
  • Next is Panel Settings


Altri dall’autore
Capybara
Sergey Kasirenko
4.67 (46)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
L'EA Atlantis segue una strategia di breakout specificamente progettata per l'oro, al fine di catturare i forti movimenti di prezzo che si verificano quando il mercato dell'oro supera i livelli chiave di domanda e offerta. Non si tratta di una strategia martingala o a griglia. L'EA funziona con uno stop loss dinamico e ha anche uno stop interno automatico integrato quando cambia il trend. Questo EA cercherà le configurazioni di trading ideali 24 ore su 24. Coppia consigliata: xauusd m1, m15 o m
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (19)
Experts
L'EA "Gold is Cold" si basa sull'indicatore di tendenza personale dell'autore. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori. Impostazioni: Minuto
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA "Gold is Cold" si basa sull'indicatore di tendenza personale dell'autore. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP.   Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori. Impostazioni: Minu
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experts
L'EA "Gold is Hot" si basa sull'indicatore WAT personale dell'autore, che combina l'indicatore di volatilità con quello MACD. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con un sistema a griglia/martingala fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.75 (8)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Experts
Stoh EA sfrutta il pieno potenziale di 2 diversi parametri stocastici nell'indicatore stocastico per catturare precisi segnali di trading di livelli di ipercomprato e ipervenduto. L'EA offre strategie di ingresso personalizzabili basate su parametri stocastici, insieme a funzionalità avanzate come strategie grid e martingala, oltre a consentire il trading durante orari di mercato più calmi. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA "Gold is Hot" si basa sull'indicatore WAT personale dell'autore, che combina l'indicatore di volatilità con quello MACD. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con un sistema a griglia/martingala fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (8)
Experts
Stoh EA sfrutta il pieno potenziale di 2 diversi parametri stocastici nell'indicatore stocastico per catturare precisi segnali di trading di livelli di ipercomprato e ipervenduto. L'EA offre strategie di ingresso personalizzabili basate su parametri stocastici, insieme a funzionalità avanzate come strategie grid e martingala, oltre a consentire il trading durante orari di mercato più calmi. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione