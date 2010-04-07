MT5 TickChart with History
- Hispraise Chinedum Abraham
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
MT5 TickChart Geçmişli
MT5'te hassas yürütme için temiz bir tick tabanlı grafik gösterir.
⚙️ Girdiler
- TicksPerCandle: Barda başına tik.
- InpSourceSymbol: Kaynak sembolü (boş = mevcut).
- MaxCandlesHistory: Max. tutulan barlar.
- InitialTicksToLoad: Ön yüklenecek tikler.
- ChartDisplayMode: Çizgi / Barlar / Mumlar.
- EnableAutoScroll: Son barı takip et.
🎯 Neler yapar
- Seçilen sembol için canlı bir tick grafiği oluşturur ve görüntüler.
- Son tick geçmişini ön yükler ve gerçek zamanlı olarak güncellemeleri akışla aktarır.
- Ekran ve otomatik kaydırma tercihlerinize saygı duyar.
- Grafiği duyarlı tutmak için depolanan barları sınırlar.
- Yalnızca grafik; herhangi bir strateji ile çalışır.