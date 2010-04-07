Ultimate Trader Dashboard MT4

Ultimate Trader Panosu — Hareket Edeni Ticaret Et

Hareket Edeni Açıklıkla Ticaret Et

Bu araç ilk kullanım günü içinde kendini geri kazanır.

Günün hemen hemen her anında bir sembol trend içindedir. Tek ihtiyacınız olan şey farkındalıktır. Ultimate Trader Panosu (UTD), neyin hareket ettiğini ve hangi yönde hareket ettiğini anlık olarak bilinç içinde tutarak akışı takip edebilmeniz için sizi akışla mücadele etmek yerine hazırlar.

Tescilli CSM algoritması tarafından desteklenen UTD, korelasyon, yön ve döviz gücünü hizalanmış, yüksek olasılıklı ticaret kararları için temiz bir panoda birleştirir.

MT5 ve MT4 için kullanılabilir.

❤️ Ticaret Yapanlar Bunu Neden Seviyorlar

  • Gücü/zayıflığı, korelasyonu ve yönü bir bakışta görün.
  • Tüm pazar içinde en iyi güçlü vs zayıf eşleşmelere odaklanın.
  • Tahmin etmek yerine günün bağlamıyla ticaret yapın.
  • Analiz felcini ortadan kaldırın; sakin ve bilgili inanç ile hareket edin.

👁️ Profesyonel Gibi Okuyun

  • Güç/Zayıflık: Birden fazla çift içinde tutarlı bir şekilde öncü veya geride kalan para birimlerini tanımlayın.
  • Korelasyon: İlgili çiftlerin aynı yönde hareket ettiğini doğrulayın.
  • Yön: Trend ile alış/satış önyargısı sağlamak için günün hareketini kullanın.

✅ Yürütme Kontrol Listesi

  1. Pano konumunu X/Y ile sabitleyin, böylece her zaman görünür kalır.
  2. Hedef sembolleri işaretleyin (isteğe bağlı vurgular) böylece en iyi piyasalarınız öne çıksın.
  3. Güçlü vs zayıf eşleşme bulun (ör. güçlü GBP vs zayıf JPY) ve birden fazla çift arasında onaylayın.
  4. En temiz yapıya sahip çifti seçin; trend yönünde geri çekilmelerde girin.
  5. Son yapının üstü/altında riski yönetin; oturum momentumu ile ölçeklendir.

⭐ Parlayan Yerler

  • Londra ve New York oturumları.
  • Trend ve momentum stratejileri.
  • Korelasyonlar hızlı bir şekilde ışık tuttuğunda geniş risk-on/risk-off günleri.

👤 Kimin İçin

  • Temiz, hızlı fırsatları arayan gün içi ticaret yapanlar.
  • Büyük pozisyonları yüklenmeden önce onay isteyen swing ticaret yapanlar.
  • Analiz felci olmadan hareket edeni ticaret etmek isteyen herkes.

Sonuç: ticaretleri zorlama durduracak ve kurumların zaten ittiği akışları takip etmeye başlayacaksınız. Kolay kazançların yaşadığı yer burası. Avantajınız açıklık. Bu araç size saniyeler içinde açıklık sağlar.

⚡ Hızlı Ayarlamalar — Neye Bakılacak

  • EURUSD bandın dışında: üst matrise odaklanın.
  • EURUSD bant içinde: alt matrise odaklanın.
  • EURUSD bandlar içindeyse: Alt matris üzerinde, solda en iyi 2–3 lider satın alın; sağ altta en iyi 2–3 geri kalanları satın.

💪 Gücü + Zamanımızı CSM'imizle

  • Yükseliş Trendi: fark genişler.
  • Geri Çekiliş: fark küçülür veya negatif hale gelir.
  • Uzun pozisyonlar için ideal model:
    • Kısa vadeli: çok yakın veya negatif.
    • Orta vadeli: çok yakın.
    • Uzun vadeli: dağıtılmış/genişletilmiş.
  • Bu geri çekilme girişlerini hassas bir şekilde belirler. Kısa vadeli fark yeniden genişlemeye başladığında girin.

🔗 Korelasyon Doğrulaması

  • Matriste aynı endeks veya ilişkili çiftleri izleyin.
  • Uzun pozisyonlar için: alt matrisin en sol ucundaki kümeler.
  • Kısa pozisyonlar için: alt matrisin en sağ ucundaki kümeler.

🛡️ Kırbaçları Önleyin

  • Güçlü, trend piyasalarına girmek için fiyatın bandından çıkmasını bekleyin.

🎯 Al/Sat'ı Tıklamadan Önce Akıllı Filtreler

  • Spread Metre: normal (yeşil).
  • ADR: henüz aşılmamış — bugün hareket etmek için yer var.
  • Trend Metre: sağlam trend için kısa, orta ve uzun vadede hizalanmış (veya yeni trend için en azından kısa + orta vadeli).
  • Alt Korelasyon: ilişkili çiftler birlikte hareket ediyor (işaretlenmiş = iyi).
  • Endeks Görünümü: alımlar için temel endeks yukarı ve alıntı endeksi aşağı (satışlar için tersi).
  • Oturum Saati: en iyi hareketler için en az iki aktif oturum (Londra ve New York favorilerdir).

UTD ile hareketleri zorlama durumunda — sana gelirler. Haftada para kazanmak için günde iyi bir ticaret yeterlidir. Bir kez ustalaştığında, ticarette artık grafiklere ihtiyacınız olmayacak. Her an piyasanın canlı bir anlık görüntüsüdür.

🤝 Diğerleriyle İyi Çalışır

  • Ultimate Sniper Panomuzla güzellikle birleşir.
  • Herhangi bir strateji ile çalışır — scalpers, swing scalpers ve gün içi ticaret yapanlar.

💼 Kiralama + Destek

  • Test yapabilmeniz ve kendini geri kazanmasını sağlayabilmeniz için bir kiralama seçeneği mevcuttur. Para kazanmamak için tek yol adımları takip etmemektir — bu kadar basittir.
  • Satın alma sonrasında, size öz bir Kullanıcı El Kitabı ve her gün güzel hareketler nasıl bulacağınızı gösteren bir Oyun Kitabı almak için bana bir mesaj gönderin.

Hareket Edeni Ticaret Et. Açıklıkla Ticaret Et. Bugün Ultimate Trader Panosu Alın.


