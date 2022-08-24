Sync Scroller for MT4
- Göstergeler
- Hispraise Chinedum Abraham
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bu gösterge, göstergenin bağlı olduğu grafiği kaydırdığınızda birden çok grafiği aynı anda kaydırır.
Çoklu zaman dilimi stratejilerini, çoklu çift stratejilerini geriye dönük test etmek, aynı anda birden fazla grafiği izlemek ve birkaç piyasanın aynı anda tarihsel olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geriye bakmak için kullanışlıdır.
Gösterge hafiftir ve aynı anda 99 grafiğe kadar hareket etmek için kullanılabilir.
Excellent Support from Author and super prompt response, Thanks alot this is an indispensable valuable tools to add on my 3rd purchase already! Sniper Dashboard + Dynamic Level + Scroller! Big Thank you to Author! :) Can you please make the scroller available for MT5 also? I want to purchase also....