Sync Scroller for MT4

5

Bu gösterge, göstergenin bağlı olduğu grafiği kaydırdığınızda birden çok grafiği aynı anda kaydırır.

Çoklu zaman dilimi stratejilerini, çoklu çift stratejilerini geriye dönük test etmek, aynı anda birden fazla grafiği izlemek ve birkaç piyasanın aynı anda tarihsel olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geriye bakmak için kullanışlıdır.

Gösterge hafiftir ve aynı anda 99 grafiğe kadar hareket etmek için kullanılabilir.


İncelemeler 6
elite luis
3483
elite luis 2023.03.02 03:33 
 

Excellent Support from Author and super prompt response, Thanks alot this is an indispensable valuable tools to add on my 3rd purchase already! Sniper Dashboard + Dynamic Level + Scroller! Big Thank you to Author! :) Can you please make the scroller available for MT5 also? I want to purchase also....

musicpurucom
1411
musicpurucom 2022.09.24 15:55 
 

Excellent. I have a request for future version. I want to watch my monitor from a distant for my weak eye. Could you change the vertical line to changeable width and color?

Kuang Fan Zhong Shan
562
Kuang Fan Zhong Shan 2022.09.15 10:52 
 

Good job! MTF analysis can be done easily.

